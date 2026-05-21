







Como assistir Peñarol x Corinthians online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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Notícias e prováveis escalações





As informações detalhadas sobre desfalques, lesões e suspensões de Peñarol e Corinthians ainda não foram divulgadas oficialmente. Nenhuma escalação provável foi confirmada por nenhum dos clubes até o momento. Os dados serão atualizados conforme as equipes se aproximem da data do confronto.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Peñarol chega a este jogo com dois resultados distintos nas últimas semanas. O time acumula duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, com a derrota mais recente justamente para o Corinthians, por 2 a 0, na partida de ida desta fase da Libertadores. O clube uruguaio marcou sete gols e sofreu seis nesse período, o que revela uma equipe que cria mas também concede espaços. O empate por 1 a 1 com o Platense na Libertadores mostra que o time ainda não encontrou consistência na competição continental.

O Corinthians, por sua vez, também alterna bons e maus momentos. Com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, o time paulista marcou sete gols e sofreu oito, números que expõem fragilidade defensiva. A vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo no Brasileirão foi o resultado mais expressivo do período, mas a derrota por 3 a 1 para o Botafogo no último fim de semana tirou parte do brilho da sequência.





Últimos confrontos diretos

Os três encontros mais recentes entre Peñarol e Corinthians mostram uma rivalidade desequilibrada nos últimos anos. O Corinthians venceu o confronto de ida desta edição da Copa Libertadores por 2 a 0, em maio de 2026. Antes disso, na Copa Sul-Americana de 2021, o Peñarol levou a melhor nas duas ocasiões: venceu por 4 a 0 em Montevidéu e por 2 a 0 em São Paulo, o que dá ao time uruguaio dois triunfos contra um do rival brasileiro nos últimos cinco duelos diretos.





Classificação

Na tabela da Copa Libertadores, o Corinthians ocupa a primeira posição do grupo, enquanto o Peñarol está em quarto. O resultado deste jogo pode redefinir completamente o cenário da chave.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

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