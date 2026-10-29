Liga dos Campeões Feminino - Rodada 3 29 de out. de 2026 - 13:45 Stade Sebastien Charlety

Como assistir Paris FC x BK Haecken FF online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Paris FC não tem desfalques ou convocações confirmadas divulgadas até o momento. A provável escalação de Sandrine Soubeyrand ainda não foi oficializada, e as informações serão atualizadas conforme se aproxima o dia da partida.

No BK Häcken FF, a situação é semelhante: Elena Sadiku também não confirmou o time titular nem registrou baixas por lesão ou suspensão. Dados completos de ambas as equipes serão adicionados quando disponíveis.

Retrospecto recente

O Paris FC chega ao jogo com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, marcando 11 gols e sofrendo 8. A equipe vem de uma vitória por 4 a 1 sobre o Lens na liga francesa, e no jogo mais recente bateu o Toulouse por 4 a 0 fora de casa. Na Champions, o empate em 2 a 2 com o Arsenal mostra que o time tem capacidade de competir no mais alto nível europeu, embora a derrota por 5 a 2 para o Barcelona revele fragilidades defensivas que Soubeyrand precisa corrigir.

O BK Häcken FF, por sua vez, apresenta quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, com 20 gols marcados e apenas 3 sofridos no período. A goleada por 9 a 0 sobre o IK Uppsala e o triunfo por 6 a 0 sobre o IFK Norrköping demonstram o poder ofensivo do time na Damallsvenskan. A única derrota veio justamente na Liga dos Campeões, quando o Häcken cedeu um 3 a 0 para a Juventus sem marcar gols.

Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre os dois clubes é curto, mas equilibrado. O confronto mais recente aconteceu em janeiro de 2024, quando as equipes empataram em 0 a 0 com o Häcken jogando em casa pela Liga dos Campeões Feminino. Antes disso, em novembro de 2023, o Paris FC recebeu o Häcken e saiu derrotado por 2 a 1. Nos dois jogos registrados, o BK Häcken FF leva vantagem com uma vitória contra um empate, sem o Paris FC ter vencido nenhum dos confrontos diretos até agora.

Classificação

Na tabela da Liga dos Campeões Feminino, o Paris FC ocupa a 14ª posição, enquanto o BK Häcken FF figura na 17ª colocação. Ambas as equipes estão na parte inferior da classificação, o que torna este confronto direto especialmente importante para quem busca melhorar sua posição no grupo.

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