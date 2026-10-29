Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões Feminino
team-logoParis FC
Stade Sebastien Charlety
team-logoBK Haecken FF
Assista aqui! Disney+
GOAL-e
Com a ajuda da

Paris FC x BK Haecken FF: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões Feminino

Paris FC x BK Haecken FF
Paris FC
BK Haecken FF
Liga dos Campeões Feminino

Saiba onde vai passar o jogo entre Paris FC e BK Haecken FF, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Liga dos Campeões Feminino - Rodada 3
Stade Sebastien Charlety

Como assistir Paris FC x BK Haecken FF online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Disney+

Disney+

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Paris FC x BK Haecken FF

Técnico

  • S. Soubeyrand

O Paris FC não tem desfalques ou convocações confirmadas divulgadas até o momento. A provável escalação de Sandrine Soubeyrand ainda não foi oficializada, e as informações serão atualizadas conforme se aproxima o dia da partida.

No BK Häcken FF, a situação é semelhante: Elena Sadiku também não confirmou o time titular nem registrou baixas por lesão ou suspensão. Dados completos de ambas as equipes serão adicionados quando disponíveis.

Retrospecto recente

PAR

PAR - Sequência

STR
V0-2
BAR
D5-2
ARS
E2-2
LEN
V4-1
TOU
V0-4
Gol marcado (sofrido)
14/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BKH

BKH - Sequência

IFN
V0-6
JUV
D0-3
UPP
V9-0
HAI
V3-0
VAE
V1-2
Gol marcado (sofrido)
20/4
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Paris FC chega ao jogo com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, marcando 11 gols e sofrendo 8. A equipe vem de uma vitória por 4 a 1 sobre o Lens na liga francesa, e no jogo mais recente bateu o Toulouse por 4 a 0 fora de casa. Na Champions, o empate em 2 a 2 com o Arsenal mostra que o time tem capacidade de competir no mais alto nível europeu, embora a derrota por 5 a 2 para o Barcelona revele fragilidades defensivas que Soubeyrand precisa corrigir.

O BK Häcken FF, por sua vez, apresenta quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, com 20 gols marcados e apenas 3 sofridos no período. A goleada por 9 a 0 sobre o IK Uppsala e o triunfo por 6 a 0 sobre o IFK Norrköping demonstram o poder ofensivo do time na Damallsvenskan. A única derrota veio justamente na Liga dos Campeões, quando o Häcken cedeu um 3 a 0 para a Juventus sem marcar gols.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Paris FCEmpateBK Haecken FF
0
1
1
Liga dos Campeões Feminino
BK Haecken FF badge
BK Haecken FF
BKH
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
FJ
Liga dos Campeões Feminino
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
BK Haecken FF badge
BK Haecken FF
BKH
2
FJ
1Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/2
Ambas as equipes marcaram1/2

O histórico recente entre os dois clubes é curto, mas equilibrado. O confronto mais recente aconteceu em janeiro de 2024, quando as equipes empataram em 0 a 0 com o Häcken jogando em casa pela Liga dos Campeões Feminino. Antes disso, em novembro de 2023, o Paris FC recebeu o Häcken e saiu derrotado por 2 a 1. Nos dois jogos registrados, o BK Häcken FF leva vantagem com uma vitória contra um empate, sem o Paris FC ter vencido nenhum dos confrontos diretos até agora.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
V
E
V
2
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
V
E
V
3
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
V
E
V
4
BarcelonaBarcelonaBAR
2200112+96
V
V
5
Bayern MunichBayern MunichFCB
312074+35
E
V
E
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
V
E
7
InterInterINT
311127-54
D
E
V
8
HB KoegeHB KoegeHBK
210152+33
V
D
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
V
D
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
E
E
E
11
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
D
D
V
12
ServetteServetteSER
3102614-83
V
D
D
13
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
E
E
14
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
E
D
15
Paris FCParis FCPAR
201147-31
E
D
16
RomaRomaROM
301208-81
D
D
E
17
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
D
D
E
18
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
200204-40
D
D
Qualification to 1/4 finals
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga dos Campeões Feminino, o Paris FC ocupa a 14ª posição, enquanto o BK Häcken FF figura na 17ª colocação. Ambas as equipes estão na parte inferior da classificação, o que torna este confronto direto especialmente importante para quem busca melhorar sua posição no grupo.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google