



Copa do Mundo - D San Francisco Bay Area Stadium





Como assistir Paraguai x Austrália online - Canais de TV e transmissões ao vivo









Paraguai x Austrália será transmitido ao vivo pelo Disney+ e pela Caze TV. Confira abaixo os canais e as opções de transmissão disponíveis para acompanhar o jogo ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





O Paraguai tem apenas uma baixa confirmada: Miguel Almirón cumpre suspensão automática após o cartão vermelho recebido no final do primeiro tempo contra a Turquia. O provável time de Gustavo Alfaro tem: Orlando Gill; Gustavo Gomez, Omar Alderete, Junior Alonso; Juan Caceres, Mauricio, Diego Gomez, Matias Galarza, Andres Cubas; Julio Enciso; Isidro Pitta. Nenhuma lesão foi informada.

A Austrália não tem suspensões ou lesões confirmadas para esta partida. Tony Popovic deve escalar: Patrick Beach; Harry Souttar, Jason Geria, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Jordan Bos; Connor Metcalfe, Aiden O'Neill; Nestory Irankunda, Paul Okon-Engstler; Mohamed Toure. Vale observar que Bos, Souttar e Circati carregam cartão amarelo da segunda rodada e correm risco de suspensão caso avancem. Mais informações serão adicionadas conforme se aproximar o horário de início.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 10 M. Almiron Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Paraguai soma dois triunfos e duas derrotas nos últimos cinco jogos, sem nenhum empate. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre a Turquia em 20 de junho, pela Copa do Mundo. Antes disso, a equipe sofreu uma derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos na estreia do torneio, em 13 de junho. Nos amistosos de preparação, o time goleou a Nicarágua por 4 a 0, mas perdeu para Marrocos por 2 a 1 e venceu a Grécia por 1 a 0. No total das cinco partidas, o Paraguai marcou nove gols e sofreu oito.

A Austrália também registra dois triunfos e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com um empate. O resultado mais recente foi a derrota por 2 a 0 para os Estados Unidos em 19 de junho. Na rodada anterior da Copa, os Socceroos venceram a Turquia por 2 a 0, em 14 de junho. Em amistosos, empataram com a Suíça em 1 a 1, perderam para o México por 1 a 0 e golearam Curaçao por 5 a 1. Nos cinco jogos, a Austrália marcou nove gols e sofreu apenas três — um desempenho defensivo consideravelmente mais sólido do que o do adversário.





Últimos confrontos diretos

PAR Outros AUS 0 1 Empate 1 Austrália 1 - 0 Paraguai

Austrália 1 - 1 Paraguai 1 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 0/2 Ambos os times marcam 1/2

Os dois selecionados se encontraram apenas duas vezes no histórico disponível, ambas em partidas amistosas. O confronto mais recente aconteceu em 9 de outubro de 2010, com vitória da Austrália por 1 a 0. O único outro registro é de 7 de outubro de 2006, quando as equipes empataram em 1 a 1. A Austrália leva vantagem no retrospecto, com uma vitória e um empate.





Classificação

No Grupo D, o Paraguai ocupa a terceira posição e a Austrália está em segundo lugar na tabela antes da rodada final.









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