



Copa do Mundo - L New York/New Jersey Stadium





Como assistir Panamá x Inglaterra online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Panamá e Inglaterra tem transmissão confirmada no Brasil. Confira abaixo os canais e plataformas disponíveis para assistir ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





Thomas Christiansen não confirmou a escalação titular do Panamá para este jogo, e nenhuma lesão ou suspensão foi oficialmente divulgada até o momento. As informações serão atualizadas conforme o técnico se pronunciar antes da partida.

Do lado inglês, Thomas Tuchel também não confirmou o time que vai a campo. Não há lesões ou suspensões registradas nos dados disponíveis, embora Tuchel tenha decisões a tomar nas alas. Os detalhes do time serão atualizados à medida que o técnico liberar informações.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões 24 R. James





Retrospecto recente

O Panamá chega à partida com um retrospecto de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 1 a 0 para a Croácia na Copa do Mundo, em 23 de junho. Antes disso, a equipe havia perdido por 1 a 0 para Gana, também no torneio. Nos amistosos de preparação, o Panamá empatou com a Bósnia e Herzegovina por 1 a 1 e venceu a República Dominicana por 4 a 2, mas sofreu uma goleada pesada de 6 a 2 contra o Brasil.

A Inglaterra apresenta desempenho mais consistente. Nos últimos cinco jogos, a seleção soma três vitórias, um empate e uma derrota. O resultado mais recente foi o empate sem gols com Gana, em 23 de junho, na Copa do Mundo. Antes disso, a equipe venceu a Croácia por 4 a 2 na estreia do torneio. Nos amistosos, triunfos sobre Costa Rica (3 a 0) e Nova Zelândia (1 a 0) reforçaram a preparação, embora uma derrota por 1 a 0 para o Japão em março ainda figure no período.





Últimos confrontos diretos

PAN Um ING 0 0 Empate 1 Inglaterra 6 - 1 Panamá 1 Gols feitos 6 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

O único confronto registrado entre Panamá e Inglaterra ocorreu na Copa do Mundo de 2018, em 24 de junho, quando a seleção inglesa venceu por 6 a 1 em partida da fase de grupos. Aquele é o único encontro entre as duas seleções no conjunto de dados disponível.





Classificação

No Grupo L, a Inglaterra lidera a tabela após as duas primeiras rodadas. O Panamá ocupa a quarta e última posição do grupo.









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