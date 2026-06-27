Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Copa do Mundo
team-logoPanamá
New York/New Jersey Stadium
team-logoInglaterra
Assista aqui! Disney+Assista aqui! Caze TV
GOAL-e

Panamá x Inglaterra: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Panamá x Inglaterra
Panamá
Inglaterra
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Panamá e Inglaterra, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


crest
Copa do Mundo - L
New York/New Jersey Stadium


Como assistir Panamá x Inglaterra online - Canais de TV e transmissões ao vivo


Disney+

Disney+

Assista aqui

Caze TV

Caze TV

Assista aqui

SporTV

SporTV

Assista aqui


O jogo entre Panamá e Inglaterra tem transmissão confirmada no Brasil. Confira abaixo os canais e plataformas disponíveis para assistir ao vivo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Panamá x Inglaterra

5-4-1
Panamá crest
Panamá
PAN
Formação
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
4-2-3-1
22O. Mosquera16A. Andrade2C. Blackman13J. Ramos3J. Cordoba23A. Murillo6C. Martinez11Y. Barcenas14C. Harvey7J. Rodriguez17J. Fajardo1J. Pickford2E. Konsa5J. Stones6M. Guehi25D. Spence18A. Gordon20N. Madueke16K. Mainoo10J. Bellingham8E. Anderson9H. Kane
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
5-4-1
Panamá

Time titular

Inglaterra

Técnico

  • T. Christiansen
  • T. Tuchel

Lesões e suspensões

    Thomas Christiansen não confirmou a escalação titular do Panamá para este jogo, e nenhuma lesão ou suspensão foi oficialmente divulgada até o momento. As informações serão atualizadas conforme o técnico se pronunciar antes da partida.

    Do lado inglês, Thomas Tuchel também não confirmou o time que vai a campo. Não há lesões ou suspensões registradas nos dados disponíveis, embora Tuchel tenha decisões a tomar nas alas. Os detalhes do time serão atualizados à medida que o técnico liberar informações.

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado

    Lesões e suspensões


    Retrospecto recente

    PAN
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    7/11
    Jogos com mais de 2.5 gols
    2/5
    Ambos os times marcam
    3/5

    ING
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    8/3
    Jogos com mais de 2.5 gols
    2/5
    Ambos os times marcam
    1/5

    O Panamá chega à partida com um retrospecto de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 1 a 0 para a Croácia na Copa do Mundo, em 23 de junho. Antes disso, a equipe havia perdido por 1 a 0 para Gana, também no torneio. Nos amistosos de preparação, o Panamá empatou com a Bósnia e Herzegovina por 1 a 1 e venceu a República Dominicana por 4 a 2, mas sofreu uma goleada pesada de 6 a 2 contra o Brasil.

    A Inglaterra apresenta desempenho mais consistente. Nos últimos cinco jogos, a seleção soma três vitórias, um empate e uma derrota. O resultado mais recente foi o empate sem gols com Gana, em 23 de junho, na Copa do Mundo. Antes disso, a equipe venceu a Croácia por 4 a 2 na estreia do torneio. Nos amistosos, triunfos sobre Costa Rica (3 a 0) e Nova Zelândia (1 a 0) reforçaram a preparação, embora uma derrota por 1 a 0 para o Japão em março ainda figure no período.


    Últimos confrontos diretos

    PAN

    Um

    ING

    0

    0

    Empate

    1

    1

    Gols feitos

    6
    Jogos com mais de 2.5 gols
    1/1
    Ambos os times marcam
    1/1

    O único confronto registrado entre Panamá e Inglaterra ocorreu na Copa do Mundo de 2018, em 24 de junho, quando a seleção inglesa venceu por 6 a 1 em partida da fase de grupos. Aquele é o único encontro entre as duas seleções no conjunto de dados disponível.


    Classificação

    No Grupo L, a Inglaterra lidera a tabela após as duas primeiras rodadas. O Panamá ocupa a quarta e última posição do grupo.



    Como assistir de qualquer lugar com VPN

    Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

    Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN