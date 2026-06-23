



Copa do Mundo - L Toronto Stadium





Como assistir Panamá x Croácia online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, a transmissão ao vivo de Panamá x Croácia está disponível pela Caze TV. As opções de canal de TV e streaming estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Thomas Christiansen deve escalar Orlando Mosquera no gol, com uma linha de quatro defensores formada por Jose Cordoba, Jiovany Ramos, Cesar Blackman e Christian Martinez. O meio-campo conta com Carlos Harvey, Amir Murillo, Andres Andrade e Yoel Barcenas, enquanto Jose Luis Rodriguez e Cecilio Waterman ficam com as posições de ataque. O Panamá não tem lesionados nem suspensos registrados no momento.

Pelo lado croata, Dominik Livakovic defende o gol, protegido pela defesa de Josip Sutalo, Josip Stanisic, Josko Gvardiol e Luka Vuskovic. Mateo Kovacic, Luka Modric e Petar Sucic formam o trio de meio-campo, com Andrej Kramaric, Ivan Perisic e Petar Musa no ataque. A Croácia também não registra baixas por lesão ou suspensão. Atualizações serão adicionadas caso o quadro mude antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Panamá soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi a derrota por 1 a 0 para Gana na Copa do Mundo, em 17 de junho. Antes disso, a seleção empatou em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina e goleou a República Dominicana por 4 a 2 em amistosos. Uma derrota pesada por 6 a 2 para o Brasil foi intercalada por uma vitória por 2 a 1 sobre a África do Sul. No total, o Panamá marcou nove gols e sofreu dez nas cinco partidas.

A Croácia registra duas vitórias e três derrotas no mesmo período. O resultado mais recente foi a derrota por 4 a 2 para a Inglaterra na Copa do Mundo, também em 17 de junho. Os Vatreni ainda caíram para a Bélgica por 2 a 0 e para o Brasil por 3 a 1 em amistosos preparatórios. As vitórias vieram contra a Eslovênia por 2 a 1 e contra a Colômbia pelo mesmo placar. A Croácia balançou as redes oito vezes e sofreu dez gols na sequência, sem registrar nenhum jogo sem sofrer gols.





Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos disponíveis para os últimos cinco encontros entre Panamá e Croácia. Esta partida representa o primeiro registro histórico entre as duas seleções no conjunto de dados disponível.





Classificação

No Grupo L da Copa do Mundo, o Panamá ocupa a terceira posição e a Croácia aparece em quarto após a primeira rodada.









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