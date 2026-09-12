Brasileirão - Rodada 27 12 de set. de 2026 - 17:30

Como assistir Palmeiras x São Paulo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Abel Ferreira não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão para o Palmeiras. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento, e atualizações serão adicionadas conforme o dia do jogo se aproxima.

Dorival Junior também não registra baixas confirmadas no São Paulo. Assim como o rival, o clube paulistano ainda não anunciou o time provável, e mais informações devem ser divulgadas na véspera da partida.

Retrospecto recente

O Palmeiras acumula dois wins e três empates nas últimas cinco partidas, sem derrotas no período. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o LDU de Quito na Copa Libertadores, em 9 de setembro. Antes disso, o time empatou sem gols com o Botafogo no Brasileirão e com o Santos na Copa do Brasil. O Palmeiras marcou cinco gols e sofreu apenas um nessa sequência.

O São Paulo tem três vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi a derrota por 1 a 0 para o Boca Juniors na Copa Sul-Americana, em 9 de setembro. O triunfo por 2 a 0 sobre o Atlético-MG no Brasileirão, em 5 de setembro, foi o melhor desempenho recente da equipe. O time marcou sete gols e sofreu quatro nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes foi em 22 de março de 2026, pelo Brasileirão, quando o Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0 fora de casa. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Palmeiras leva vantagem com quatro vitórias contra uma do São Paulo, com 11 gols marcados no total.

Classificação

No Brasileirão, o Palmeiras ocupa a segunda posição, enquanto o São Paulo está em décimo lugar.

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