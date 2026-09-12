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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Palmeiras x São Paulo

Técnico

  • A. Ferreira

Abel Ferreira não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão para o Palmeiras. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento, e atualizações serão adicionadas conforme o dia do jogo se aproxima.

Dorival Junior também não registra baixas confirmadas no São Paulo. Assim como o rival, o clube paulistano ainda não anunciou o time provável, e mais informações devem ser divulgadas na véspera da partida.

Retrospecto recente

SEP

SEP - Sequência

SAN
V3-0
MIR
E1-1
SAN
E0-0
BOT
E0-0
UNI
V1-0
Gol marcado (sofrido)
5/1
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
SAP

SAP - Sequência

BOL
V3-1
CHA
D1-0
BGT
V2-1
CAM
V2-0
BOC
D1-0
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Palmeiras acumula dois wins e três empates nas últimas cinco partidas, sem derrotas no período. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o LDU de Quito na Copa Libertadores, em 9 de setembro. Antes disso, o time empatou sem gols com o Botafogo no Brasileirão e com o Santos na Copa do Brasil. O Palmeiras marcou cinco gols e sofreu apenas um nessa sequência.

O São Paulo tem três vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi a derrota por 1 a 0 para o Boca Juniors na Copa Sul-Americana, em 9 de setembro. O triunfo por 2 a 0 sobre o Atlético-MG no Brasileirão, em 5 de setembro, foi o melhor desempenho recente da equipe. O time marcou sete gols e sofreu quatro nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

PalmeirasEmpateSão Paulo
5
0
0
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
0
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
FJ
Paulista
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
FJ
Paulista
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
3
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
FJ
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
2
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
3
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
São Paulo badge
São Paulo
SAP
0
FJ
10Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre os clubes foi em 22 de março de 2026, pelo Brasileirão, quando o Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0 fora de casa. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Palmeiras leva vantagem com quatro vitórias contra uma do São Paulo, com 11 gols marcados no total.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2616645121+3054
V
V
V
D
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2615834521+2453
E
E
V
D
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2713774131+1046
E
D
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
2612954032+845
V
E
V
V
E
5
BahiaBahiaBAH
26111054032+843
V
V
V
E
E
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2612683837+142
V
D
V
V
V
7
CoritibaCoritibaCOR
2710893738-138
E
D
V
V
E
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2510693230+236
D
V
E
V
E
9
BragantinoBragantinoBGT
25105103128+335
D
D
V
E
D
10
São PauloSão PauloSAP
2596103128+333
V
V
D
E
D
11
VitóriaVitóriaVIT
2695122537-1232
V
D
D
V
D
12
CorinthiansCorinthiansCOR
2688102727032
D
D
D
D
V
13
SantosSantosSAN
258893738-132
V
V
E
V
D
14
BotafogoBotafogoBOT
2587103740-331
E
D
D
D
E
15
GrêmioGrêmioGRE
2577112733-628
D
V
D
D
V
16
MirassolMirassolMIR
2677122940-1128
V
D
E
E
D
17
VascoVascoVAS
2567122740-1325
D
V
D
D
E
18
InternacionalInternacionalINT
26510112834-625
D
D
E
E
E
19
RemoRemoREM
2658133043-1323
D
D
D
E
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2538142750-2317
V
D
V
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Palmeiras ocupa a segunda posição, enquanto o São Paulo está em décimo lugar.

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