







Como assistir Palmeiras x Junior Barranquilla online - Canais de TV e transmissões ao vivo









As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Palmeiras x Junior Barranquilla estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Nenhuma informação confirmada de elenco está disponível para o Palmeiras neste momento. O técnico Abel Ferreira não tem lesionados ou suspensos listados, e nenhuma escalação provável foi divulgada. As informações serão atualizadas conforme o jogo se aproximar.

O Junior Barranquilla, comandado por Alfredo Arias, também não tem notícias de equipe confirmadas. Não há lesionados, suspensos ou escalação projetada disponíveis para os colombianos. Novidades serão adicionadas à medida que o clube liberar informações.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Palmeiras soma dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 3 a 0 sobre o Flamengo no Brasileirão, em 24 de maio. Antes disso, o time perdeu para o Cerro Porteño por 1 a 0 na Libertadores e empatou com o Cruzeiro por 1 a 1 na liga nacional. O alviverde também venceu o Jacuipense por 4 a 1 na Copa do Brasil e empatou com o Remo por 1 a 1 no Brasileirão. No total, o time marcou oito gols e sofreu seis nesse período.

O Junior Barranquilla apresenta três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um triunfo sobre o Santa Fe, por 1 a 0, no dia 24 de maio na Primera A colombiana. Antes disso, a equipe bateu o Sporting Cristal por 3 a 2 na Libertadores, empatou com o Santa Fe por 1 a 1 e com o Once Caldas por 2 a 2, além de vencer o Once Caldas por 1 a 0. O Junior marcou sete gols e não sofreu nenhum nesse recorte de cinco partidas.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 9 de abril de 2026, pela Copa Libertadores, com o Junior Barranquilla jogando em casa e o placar terminando em 1 a 1. Nos últimos cinco encontros, todos pela Libertadores, o Palmeiras leva ampla vantagem: três vitórias contra nenhuma do Junior, com um empate. O clube brasileiro marcou 9 gols e sofreu apenas 2 nesses jogos, incluindo triunfos por 3 a 0 e 2 a 0 nos confrontos anteriores.





Classificação

Na tabela do Grupo F da Copa Libertadores, o Palmeiras ocupa a segunda posição, enquanto o Junior Barranquilla aparece em quarto lugar.









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