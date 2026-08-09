Brasileirão - Rodada 22 9 de ago. de 2026 - 15:00

Como assistir Palmeiras x Internacional online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Palmeiras é treinado por Abel Ferreira. Não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão no elenco alviverde, e o provável time titular não foi divulgado. As atualizações serão incluídas conforme se aproximar o horário do jogo.

No Internacional, Paulo Pezzolano comanda a equipe. Da mesma forma, não há dados disponíveis sobre baixas ou escalação provável do Colorado. As informações serão atualizadas à medida que o clube divulgar a lista de relacionados.

Retrospecto recente

O Palmeiras soma dois triunfos, uma derrota e mais duas vitórias nos últimos cinco jogos, com um aproveitamento que combina bom desempenho no Brasileirão com oscilação na Copa do Brasil. A derrota mais recente veio diante do Fortaleza por 3 a 2 na Copa do Brasil, resultado que não impediu a classificação. Antes disso, o time venceu o mesmo adversário por 3 a 0, goleou o Vitória por 4 a 0 no campeonato nacional e cedeu apenas uma derrota para o Atlético-MG por 2 a 1.

O Internacional apresenta sequência mais irregular. O time gaúcho perdeu três dos últimos cinco jogos, com a derrota mais recente para o Corinthians por 2 a 1 na Copa do Brasil. A única vitória expressiva foi o 2 a 0 sobre o mesmo Corinthians na ida da série. No Brasileirão, o Colorado empatou com o Flamengo por 1 a 1 e perdeu para o Athletico Paranaense por 2 a 0, além de ceder uma derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois times foi em fevereiro de 2026, quando o Palmeiras venceu o Internacional por 3 a 1 jogando em Porto Alegre, pelo Brasileirão. Nos últimos cinco duelos entre os clubes na competição, o Palmeiras saiu vitorioso em três oportunidades, o Internacional venceu apenas uma vez — por 1 a 0 em abril de 2024 — e houve um empate por 1 a 1 em agosto do mesmo ano.

Classificação

No Brasileirão, o Palmeiras ocupa a primeira colocação, enquanto o Internacional está na 16ª posição da tabela.

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