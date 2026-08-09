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Palmeiras x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Palmeiras x Internacional
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Saiba onde vai passar o jogo entre Palmeiras e Internacional, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Palmeiras x Internacional

Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Formação
Internacional crest
Internacional
INT
1C. Miguel11J. Arias17M. Freitas22J. Piquerez18Mauricio8A. Pereira2A. Barboza19R. Sosa32E. Martinez40Allan26M. Cerqueira23M. Cunha10Alan Patrick3G. Maripan15B. Gomes6M. Bahia7J. Carbonero4F. Torres8B. Henrique27Paulinho26A. Bernabei28Vitinho
Internacional crest
Internacional
INT
Palmeiras

Time titular

Internacional

Reservas

Técnico

  • A. Ferreira
  • P. Pezzolano

O Palmeiras é treinado por Abel Ferreira. Não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão no elenco alviverde, e o provável time titular não foi divulgado. As atualizações serão incluídas conforme se aproximar o horário do jogo.

No Internacional, Paulo Pezzolano comanda a equipe. Da mesma forma, não há dados disponíveis sobre baixas ou escalação provável do Colorado. As informações serão atualizadas à medida que o clube divulgar a lista de relacionados.

Retrospecto recente

SEP

SEP - Sequência

COR
V1-3
CAM
D1-2
VIT
V0-4
FOR
V3-0
FOR
D3-2
Gol marcado (sofrido)
13/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
INT

INT - Sequência

CRU
D1-2
APR
D2-0
FLA
E1-1
COR
V2-0
COR
D2-1
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Palmeiras soma dois triunfos, uma derrota e mais duas vitórias nos últimos cinco jogos, com um aproveitamento que combina bom desempenho no Brasileirão com oscilação na Copa do Brasil. A derrota mais recente veio diante do Fortaleza por 3 a 2 na Copa do Brasil, resultado que não impediu a classificação. Antes disso, o time venceu o mesmo adversário por 3 a 0, goleou o Vitória por 4 a 0 no campeonato nacional e cedeu apenas uma derrota para o Atlético-MG por 2 a 1.

O Internacional apresenta sequência mais irregular. O time gaúcho perdeu três dos últimos cinco jogos, com a derrota mais recente para o Corinthians por 2 a 1 na Copa do Brasil. A única vitória expressiva foi o 2 a 0 sobre o mesmo Corinthians na ida da série. No Brasileirão, o Colorado empatou com o Flamengo por 1 a 1 e perdeu para o Athletico Paranaense por 2 a 0, além de ceder uma derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

PalmeirasEmpateInternacional
3
1
1
Brasileirão
Internacional badge
Internacional
INT
1
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
3
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
4
Internacional badge
Internacional
INT
1
FJ
Brasileirão
Internacional badge
Internacional
INT
0
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
FJ
Brasileirão
Internacional badge
Internacional
INT
1
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
Internacional badge
Internacional
INT
1
FJ
9Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre os dois times foi em fevereiro de 2026, quando o Palmeiras venceu o Internacional por 3 a 1 jogando em Porto Alegre, pelo Brasileirão. Nos últimos cinco duelos entre os clubes na competição, o Palmeiras saiu vitorioso em três oportunidades, o Internacional venceu apenas uma vez — por 1 a 0 em abril de 2024 — e houve um empate por 1 a 1 em agosto do mesmo ano.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2114523816+2247
V
D
V
V
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2011633718+1939
E
E
V
V
D
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2111462819+937
E
V
V
V
V
4
FluminenseFluminenseFLU
229853126+535
E
E
E
E
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
229673031-133
V
V
D
V
E
6
BahiaBahiaBAH
218852925+432
E
E
E
V
V
7
BragantinoBragantinoBGT
209472620+631
E
E
V
V
V
8
BotafogoBotafogoBOT
218673533+230
E
V
E
V
D
9
CoritibaCoritibaCOR
228682729-230
V
D
E
D
D
10
Atlético-MGAtlético-MGCAM
218582727029
E
V
E
V
D
11
CorinthiansCorinthiansCOR
217862220+229
E
E
V
V
V
12
São PauloSão PauloSAP
217592625+126
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
217592231-926
D
D
E
V
D
14
GrêmioGrêmioGRE
216782427-325
V
E
D
D
V
15
MirassolMirassolMIR
2165102430-623
D
V
E
V
D
16
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
215792327-422
E
D
D
D
D
18
RemoRemoREM
2257102636-1022
E
D
V
D
V
19
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2117132043-2310
D
E
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Palmeiras ocupa a primeira colocação, enquanto o Internacional está na 16ª posição da tabela.

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