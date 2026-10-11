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Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Palmeiras x Corinthians

Técnico

  • A. Ferreira

Abel Ferreira não tem informações confirmadas de lesões ou suspensões no elenco do Palmeiras para este clássico. Atualizações sobre a escalação serão divulgadas conforme o jogo se aproxima.

No Corinthians, Fernando Diniz também não tem baixas confirmadas até o momento. A lista definitiva de relacionados será conhecida mais perto do início da partida.

Retrospecto recente

SEP

SEP - Sequência

UNI
V1-0
SAP
V2-0
UNI
V3-2
GRE
E0-0
BAH
V1-0
Gol marcado (sofrido)
6/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
COR

COR - Sequência

EST
E1-1
FLA
D2-1
EST
D0-1
FLU
D1-3
INT
D2-1
Gol marcado (sofrido)
4/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Palmeiras chega ao clássico com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A derrota não existe nessa sequência: o time de Abel Ferreira venceu o Bahia por 1 a 0 na rodada mais recente e também bateu o LDU Quito por 3 a 2 na Libertadores, somando dez gols marcados e apenas dois sofridos nesse período.

O Corinthians vive o cenário oposto. Quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos resumem a crise. A equipe perdeu para o Internacional por 2 a 1 na última rodada, foi eliminada da Libertadores pelo Estudiantes e cedeu à pressão do Fluminense, que venceu por 3 a 1. No total, o time marcou cinco gols e sofreu oito nessa sequência.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

PalmeirasEmpateCorinthians
1
2
2
Brasileirão
Corinthians badge
Corinthians
COR
0
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
FJ
Paulista
Corinthians badge
Corinthians
COR
0
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
FJ
Brasileirão
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
FJ
Copa do Brasil
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
Corinthians badge
Corinthians
COR
2
FJ
Copa do Brasil
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
FJ
2Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols0/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O encontro mais recente entre os dois clubes terminou em empate por 0 a 0 no Brasileirão de abril de 2026, no Corinthians. Nos últimos cinco confrontos diretos, o retrospecto está equilibrado, com o Palmeiras levando vantagem em dois jogos, o Corinthians vencendo dois e um empate — incluindo a vitória palmeirense por 2 a 0 na Copa do Brasil de 2025 e o triunfo corintiano por 1 a 0 no jogo de volta da mesma competição.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2918745725+3261
E
V
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2917934821+2760
V
E
V
E
E
3
FluminenseFluminenseFLU
2914964836+1251
V
V
D
V
E
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2914874534+1150
E
V
E
D
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
2914694440+448
V
V
D
V
D
6
BahiaBahiaBAH
29121074336+746
D
D
V
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2912893934+544
E
V
E
V
D
8
SantosSantosSAN
2911994543+242
E
V
V
V
V
9
São PauloSão PauloSAP
30116133535039
V
D
D
V
D
10
CoritibaCoritibaCOR
29108113747-1038
D
D
E
D
V
11
BragantinoBragantinoBGT
29107123433+137
E
D
D
E
D
12
VitóriaVitóriaVIT
30106143344-1136
D
V
D
E
V
13
BotafogoBotafogoBOT
2998124247-535
D
D
V
E
E
14
VascoVascoVAS
2998123642-635
E
V
V
V
D
15
MirassolMirassolMIR
2989123443-933
E
V
E
V
D
16
CorinthiansCorinthiansCOR
2988133034-432
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
29710123237-531
V
D
V
D
D
18
GrêmioGrêmioGRE
2979133139-830
E
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
30510153348-1525
E
E
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2839162957-2818
D
E
D
V
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

O Palmeiras ocupa a segunda colocação do Brasileirão, na briga direta pelo título. O Corinthians está em 16º, numa posição que exige reação imediata para se afastar da zona de rebaixamento.

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