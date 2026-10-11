Brasileirão - Rodada 30 11 de out. de 2026 - 16:30

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Notícias e prováveis escalações

Abel Ferreira não tem informações confirmadas de lesões ou suspensões no elenco do Palmeiras para este clássico. Atualizações sobre a escalação serão divulgadas conforme o jogo se aproxima.

No Corinthians, Fernando Diniz também não tem baixas confirmadas até o momento. A lista definitiva de relacionados será conhecida mais perto do início da partida.

Retrospecto recente

O Palmeiras chega ao clássico com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A derrota não existe nessa sequência: o time de Abel Ferreira venceu o Bahia por 1 a 0 na rodada mais recente e também bateu o LDU Quito por 3 a 2 na Libertadores, somando dez gols marcados e apenas dois sofridos nesse período.

O Corinthians vive o cenário oposto. Quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos resumem a crise. A equipe perdeu para o Internacional por 2 a 1 na última rodada, foi eliminada da Libertadores pelo Estudiantes e cedeu à pressão do Fluminense, que venceu por 3 a 1. No total, o time marcou cinco gols e sofreu oito nessa sequência.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes terminou em empate por 0 a 0 no Brasileirão de abril de 2026, no Corinthians. Nos últimos cinco confrontos diretos, o retrospecto está equilibrado, com o Palmeiras levando vantagem em dois jogos, o Corinthians vencendo dois e um empate — incluindo a vitória palmeirense por 2 a 0 na Copa do Brasil de 2025 e o triunfo corintiano por 1 a 0 no jogo de volta da mesma competição.

Classificação

O Palmeiras ocupa a segunda colocação do Brasileirão, na briga direta pelo título. O Corinthians está em 16º, numa posição que exige reação imediata para se afastar da zona de rebaixamento.

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