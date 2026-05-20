







Como assistir Palmeiras x Cerro Porteño online - Canais de TV e transmissões ao vivo









Podemos ganhar uma comissão se você se cadastrar por meio de um dos nossos links.

O jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño pela Copa Libertadores será transmitido ao vivo pelo Paramount+. Confira abaixo as opções de canal de TV e streaming para acompanhar a partida.

Se você estiver viajando para o exterior e quiser assistir ao jogo pela sua plataforma habitual, é possível contornar restrições geográficas utilizando uma Rede Privada Virtual (VPN), que permite acessar o serviço de streaming como se você estivesse no Brasil.





Notícias e prováveis escalações





As informações sobre desfalques e escalações para este confronto ainda não foram divulgadas pelas comissões técnicas de Palmeiras e Cerro Porteño. Os dados serão atualizados conforme as equipes se aproximam da data do jogo.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Palmeiras chega ao confronto com um desempenho recente de dois empates, uma vitória e mais dois empates nas últimas cinco partidas — um retrospecto que revela uma equipe que não perde, mas que também tem dificuldade para vencer com regularidade. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Cruzeiro pelo Brasileirão. Na Libertadores, o time mostrou mais eficiência: goleou o Sporting Cristal por 2 a 0 fora de casa. No total das cinco partidas, o Verdão marcou oito gols e sofreu cinco.

O Cerro Porteño apresenta um quadro mais instável. Os paraguaios somaram uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas. A derrota mais recente foi em casa, por 3 a 1, para o Sportivo Trinidense no campeonato paraguaio. O ponto positivo foi o triunfo por 1 a 0 sobre o Junior Barranquilla pela Libertadores, que manteve o clube na briga pelo grupo. No geral, o Cerro marcou cinco gols e sofreu seis nesse período.





Últimos confrontos diretos

O retrospecto recente entre Palmeiras e Cerro Porteño é amplamente favorável ao clube brasileiro. Nos últimos cinco confrontos diretos, todos disputados pela Copa Libertadores, o Palmeiras venceu três vezes, com um empate e uma derrota. O encontro mais recente terminou em 1 a 1 no Paraguai, em abril de 2026, mas antes disso o Palmeiras havia vencido os dois duelos de 2025 — incluindo uma vitória por 2 a 0 em Assunção. O Verdão também triunfou por 3 a 0 e 2 a 1 nos confrontos de 2023, consolidando um domínio claro sobre o adversário paraguaio neste século.





Classificação

Na tabela da Copa Libertadores, o Palmeiras lidera o grupo, com o Cerro Porteño logo atrás na segunda posição — o que torna este confronto direto entre os dois primeiros colocados especialmente decisivo para a definição da classificação.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.