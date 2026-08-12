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Copa Libertadores
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Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Libertadores

Palmeiras x Cerro Porteño
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Cerro Porteño
Copa Libertadores

Saiba onde vai passar o jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Copa Libertadores - 1/8

Como assistir Palmeiras x Cerro Porteño online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Palmeiras x Cerro Porteño

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Palmeiras
SEP
Formação
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Cerro Porteño
CPO
Cerro Porteño crest
Cerro Porteño
CPO

Técnico

  • A. Ferreira

Abel Ferreira comanda o Palmeiras para este confronto pela Copa Libertadores. Não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão no elenco do time paulista, e o provável time titular ainda não foi divulgado. As novidades serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No Cerro Porteño, Ariel Holan também não tem desfalques confirmados registrados até o momento. Não há lesionados nem suspensos listados para os paraguaios, e a escalação projetada ainda não está disponível. Mais informações serão acrescentadas à medida que a partida se aproximar.

Retrospecto recente

SEP

SEP - Sequência

CAM
D1-2
VIT
V0-4
FOR
V3-0
FOR
D3-2
INT
E0-0
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CPO

CPO - Sequência

SCR
V2-0
SPT
D1-2
2DE
D2-1
LUQ
V3-0
SPA
D1-0
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Palmeiras soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em 0 a 0 com o Internacional pelo Brasileirão, em 9 de agosto. Antes disso, o time sofreu uma derrota por 3 a 2 para o Fortaleza na Copa do Brasil, mas havia vencido o mesmo adversário por 3 a 0 dias antes. No total dos cinco jogos, o Verdão marcou nove gols e sofreu cinco.

O Cerro Porteño vem de uma sequência instável, com uma vitória, duas derrotas e mais dois tropeços nos cinco últimos compromissos. O jogo mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Sportivo Ameliano na División Profesional, em 8 de agosto. O único resultado positivo na Libertadores nesse recorte foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal, em maio. Nos cinco jogos, o clube paraguaio marcou seis gols e sofreu quatro.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

PalmeirasEmpateCerro Porteño
3
1
1
Copa Libertadores
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
Cerro Porteño badge
Cerro Porteño
CPO
1
FJ
Copa Libertadores
Cerro Porteño badge
Cerro Porteño
CPO
1
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
FJ
Copa Libertadores
Cerro Porteño badge
Cerro Porteño
CPO
0
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
FJ
Copa Libertadores
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
Cerro Porteño badge
Cerro Porteño
CPO
0
FJ
Copa Libertadores
Cerro Porteño badge
Cerro Porteño
CPO
0
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
3
FJ
7Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 21 de maio de 2026, pela Copa Libertadores, com vitória do Cerro Porteño por 1 a 0 jogando fora de casa. Antes disso, em 30 de abril de 2026, as equipes empataram em 1 a 1 no Paraguai. Nos cinco jogos mais recentes entre os clubes, todos pela Copa Libertadores, o Palmeiras venceu três vezes, o Cerro Porteño uma, com um empate, marcando sete gols contra três dos paraguaios.

Classificação

Copa Libertadores

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Cerro PorteñoCerro PorteñoCPO
641162+413
V
V
V
E
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
6321105+511
V
D
V
E
V
3
Sporting CristalSporting CristalSCR
620469-36
D
D
D
V
D
4
Junior BarranquillaJunior BarranquillaATJ
6114511-64
D
V
D
D
D
Classificação às quartas de final
Qualification to Copa Sudamericana Final stage

Na tabela da Copa Libertadores, o Cerro Porteño ocupa a primeira posição, enquanto o Palmeiras aparece em segundo lugar.

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