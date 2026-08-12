Copa Libertadores - 1/8 12 de ago. de 2026 - 18:00

Como assistir Palmeiras x Cerro Porteño online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Abel Ferreira comanda o Palmeiras para este confronto pela Copa Libertadores. Não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão no elenco do time paulista, e o provável time titular ainda não foi divulgado. As novidades serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No Cerro Porteño, Ariel Holan também não tem desfalques confirmados registrados até o momento. Não há lesionados nem suspensos listados para os paraguaios, e a escalação projetada ainda não está disponível. Mais informações serão acrescentadas à medida que a partida se aproximar.

Retrospecto recente

O Palmeiras soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em 0 a 0 com o Internacional pelo Brasileirão, em 9 de agosto. Antes disso, o time sofreu uma derrota por 3 a 2 para o Fortaleza na Copa do Brasil, mas havia vencido o mesmo adversário por 3 a 0 dias antes. No total dos cinco jogos, o Verdão marcou nove gols e sofreu cinco.

O Cerro Porteño vem de uma sequência instável, com uma vitória, duas derrotas e mais dois tropeços nos cinco últimos compromissos. O jogo mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Sportivo Ameliano na División Profesional, em 8 de agosto. O único resultado positivo na Libertadores nesse recorte foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal, em maio. Nos cinco jogos, o clube paraguaio marcou seis gols e sofreu quatro.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 21 de maio de 2026, pela Copa Libertadores, com vitória do Cerro Porteño por 1 a 0 jogando fora de casa. Antes disso, em 30 de abril de 2026, as equipes empataram em 1 a 1 no Paraguai. Nos cinco jogos mais recentes entre os clubes, todos pela Copa Libertadores, o Palmeiras venceu três vezes, o Cerro Porteño uma, com um empate, marcando sete gols contra três dos paraguaios.

Classificação

Copa Libertadores Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Cerro Porteño CPO 6 4 1 1 6 2 +4 13 V V V E V 2 Palmeiras SEP 6 3 2 1 10 5 +5 11 V D V E V 3 Sporting Cristal SCR 6 2 0 4 6 9 -3 6 D D D V D 4 Junior Barranquilla ATJ 6 1 1 4 5 11 -6 4 D V D D D Classificação às quartas de final Qualification to Copa Sudamericana Final stage

Na tabela da Copa Libertadores, o Cerro Porteño ocupa a primeira posição, enquanto o Palmeiras aparece em segundo lugar.

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