Brasileirão - Rodada 32 24 de out. de 2026 - 17:30

Como assistir Palmeiras x Bragantino online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Abel Ferreira não tem confirmação de escalação para o Palmeiras neste momento, e nenhuma informação sobre lesões ou suspensões foi divulgada pelo clube. As atualizações serão acrescentadas conforme o time liberar os dados mais próximos da partida.

No Bragantino, Vagner Mancini também está sem confirmação de time, com lesões e suspensões ainda não informadas oficialmente. Torcedores devem acompanhar os canais do clube para as novidades antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Palmeiras chega para este jogo em forma excepcional: cinco vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe de Abel Ferreira venceu o Fluminense por 1 a 0 na Copa Libertadores mais recentemente, e também bateu o Athletico Paranaense por 2 a 0 no Brasileirão. Ao longo dessa sequência, o time marcou oito gols e não sofreu nenhum, demonstrando solidez nas duas fases.

O Bragantino tem um retrospecto mais misto nas últimas cinco rodadas do Brasileirão: uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Remo, após a vitória expressiva de 4 a 2 sobre o Cruzeiro. A equipe de Vagner Mancini marcou sete gols e sofreu cinco nesse período, o que revela um time produtivo, mas vulnerável defensivamente.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Palmeiras por 1 a 0 jogando fora de casa. Nos últimos cinco encontros, o Palmeiras leva clara vantagem: três vitórias, um empate e uma derrota, incluindo um 5 a 1 no Allianz Parque em outubro de 2025.

Classificação

No Brasileirão, o Palmeiras ocupa a segunda colocação, brigando diretamente pelo título, enquanto o Bragantino está em décimo, na zona intermediária da tabela — distante tanto do G-4 quanto da zona de rebaixamento.

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