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Palmeiras x Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Palmeiras x Bragantino
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Brasileirão - Rodada 32

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Palmeiras x Bragantino

Técnico

  • A. Ferreira

Abel Ferreira não tem confirmação de escalação para o Palmeiras neste momento, e nenhuma informação sobre lesões ou suspensões foi divulgada pelo clube. As atualizações serão acrescentadas conforme o time liberar os dados mais próximos da partida.

No Bragantino, Vagner Mancini também está sem confirmação de time, com lesões e suspensões ainda não informadas oficialmente. Torcedores devem acompanhar os canais do clube para as novidades antes do apito inicial.

Retrospecto recente

SEP

SEP - Sequência

BAH
V1-0
COR
V4-1
FLU
V1-2
APR
V0-2
FLU
V0-1
Gol marcado (sofrido)
9/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BGT

BGT - Sequência

FLA
D2-1
CAM
D1-0
MIR
E1-1
CRU
V4-2
REM
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Palmeiras chega para este jogo em forma excepcional: cinco vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe de Abel Ferreira venceu o Fluminense por 1 a 0 na Copa Libertadores mais recentemente, e também bateu o Athletico Paranaense por 2 a 0 no Brasileirão. Ao longo dessa sequência, o time marcou oito gols e não sofreu nenhum, demonstrando solidez nas duas fases.

O Bragantino tem um retrospecto mais misto nas últimas cinco rodadas do Brasileirão: uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Remo, após a vitória expressiva de 4 a 2 sobre o Cruzeiro. A equipe de Vagner Mancini marcou sete gols e sofreu cinco nesse período, o que revela um time produtivo, mas vulnerável defensivamente.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

PalmeirasEmpateBragantino
3
2
0
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
0
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
5
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
FJ
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
FJ
Paulista
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
Bragantino badge
Bragantino
BGT
0
FJ
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
0
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
FJ
8Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Palmeiras por 1 a 0 jogando fora de casa. Nos últimos cinco encontros, o Palmeiras leva clara vantagem: três vitórias, um empate e uma derrota, incluindo um 5 a 1 no Allianz Parque em outubro de 2025.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3120746125+3667
V
V
E
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
3119935422+3266
V
V
V
E
V
3
CruzeiroCruzeiroCRU
32166105146+554
V
V
D
V
V
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3115884937+1253
D
V
E
V
E
5
FluminenseFluminenseFLU
3114984939+1051
D
D
V
V
D
6
Atlético-MGAtlético-MGCAM
3114894235+750
V
V
E
V
E
7
BahiaBahiaBAH
31131084439+549
D
V
D
D
V
8
SantosSantosSAN
31129104846+245
V
D
E
V
V
9
São PauloSão PauloSAP
31126133635+142
V
V
D
D
V
10
BragantinoBragantinoBGT
31118123936+341
E
V
E
D
D
11
BotafogoBotafogoBOT
31109124448-439
V
E
D
D
V
12
CoritibaCoritibaCOR
31109123849-1139
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
31107143445-1137
E
D
V
D
E
14
MirassolMirassolMIR
3199133644-836
V
D
E
V
E
15
VascoVascoVAS
3098133643-735
D
E
V
V
V
16
CorinthiansCorinthiansCOR
3189143239-733
E
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
31711133340-732
D
E
V
D
V
18
GrêmioGrêmioGRE
31710143444-1031
D
E
E
E
D
19
RemoRemoREM
32511163450-1626
D
E
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3039183062-3218
D
D
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Palmeiras ocupa a segunda colocação, brigando diretamente pelo título, enquanto o Bragantino está em décimo, na zona intermediária da tabela — distante tanto do G-4 quanto da zona de rebaixamento.

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