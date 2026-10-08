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Palmeiras x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Palmeiras x Bahia
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Brasileirão - Rodada 29

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Palmeiras x Bahia

Técnico

  • A. Ferreira

No Palmeiras, Abel Ferreira não divulgou a escalação provável nem informações sobre desfalques por lesão ou suspensão. As atualizações sobre o time serão adicionadas conforme se aproxima o dia do jogo.

No lado do Bahia, Rogério Ceni também não confirmou a formação nem listou baixas para a partida. Informações sobre o elenco disponível devem ser divulgadas mais próximo do início da partida.

Retrospecto recente

SEP

SEP - Sequência

BOT
E0-0
UNI
V1-0
SAP
V2-0
UNI
V3-2
GRE
E0-0
Gol marcado (sofrido)
5/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
BAH

BAH - Sequência

VIT
V0-2
INT
V3-2
BGT
V2-3
REM
V2-1
APR
D2-1
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Palmeiras soma dois empates e três vitórias nos últimos cinco jogos, com um aproveitamento que inclui triunfos sobre o LDU Quito por 3 a 2 e 1 a 0 pela Copa Libertadores, além de vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo no Brasileirão. A equipe não sofreu derrotas nesse período, mas ficou no 0 a 0 tanto com o Grêmio quanto com o Botafogo.

O Bahia, por sua vez, venceu quatro dos últimos cinco jogos, com única derrota vindo diante do Athletico Paranaense por 2 a 1 na rodada mais recente. O time baiano marcou oito gols e sofreu seis nesse intervalo, com vitórias sobre Remo, Bragantino, Internacional e Vitória.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

PalmeirasEmpateBahia
3
0
2
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
1
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
FJ
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
1
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
Bahia badge
Bahia
BAH
1
FJ
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
1
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
Bahia badge
Bahia
BAH
0
FJ
6Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, com o Bahia vencendo o Palmeiras por 1 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Palmeiras saiu vitorioso em três ocasiões, contra duas vitórias do Bahia, com os times marcando um total de oito gols no período.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2818645523+3260
V
V
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2816934721+2657
E
V
E
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2814774332+1149
V
E
D
E
V
4
CruzeiroCruzeiroCRU
2914694440+448
V
V
D
V
D
5
FluminenseFluminenseFLU
2813964436+848
V
D
V
E
V
6
BahiaBahiaBAH
28121064335+846
D
V
V
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2812793732+543
V
E
V
D
V
8
SantosSantosSAN
2811894341+241
V
V
V
V
V
9
CoritibaCoritibaCOR
28108103743-638
D
E
D
V
V
10
BragantinoBragantinoBGT
29107123433+137
E
D
D
E
D
11
São PauloSão PauloSAP
29106133334-136
D
D
V
D
V
12
VitóriaVitóriaVIT
29106133242-1036
V
D
E
V
D
13
BotafogoBotafogoBOT
2998124247-535
D
D
V
E
E
14
VascoVascoVAS
2897123642-634
V
V
V
D
V
15
MirassolMirassolMIR
2989123443-933
E
V
E
V
D
16
CorinthiansCorinthiansCOR
2988133034-432
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
29710123237-531
V
D
V
D
D
18
GrêmioGrêmioGRE
2979133139-830
E
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
2959153348-1524
E
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2839162957-2818
D
E
D
V
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Palmeiras figura na segunda colocação, enquanto o Bahia aparece em sexto. A diferença de posições coloca o time alviverde na briga direta pelo título, ao passo que o Bahia busca consolidar sua presença entre os primeiros colocados.

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