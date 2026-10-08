Brasileirão - Rodada 29 8 de out. de 2026 - 20:30

Como assistir Palmeiras x Bahia online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Palmeiras, Abel Ferreira não divulgou a escalação provável nem informações sobre desfalques por lesão ou suspensão. As atualizações sobre o time serão adicionadas conforme se aproxima o dia do jogo.

No lado do Bahia, Rogério Ceni também não confirmou a formação nem listou baixas para a partida. Informações sobre o elenco disponível devem ser divulgadas mais próximo do início da partida.

Retrospecto recente

O Palmeiras soma dois empates e três vitórias nos últimos cinco jogos, com um aproveitamento que inclui triunfos sobre o LDU Quito por 3 a 2 e 1 a 0 pela Copa Libertadores, além de vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo no Brasileirão. A equipe não sofreu derrotas nesse período, mas ficou no 0 a 0 tanto com o Grêmio quanto com o Botafogo.

O Bahia, por sua vez, venceu quatro dos últimos cinco jogos, com única derrota vindo diante do Athletico Paranaense por 2 a 1 na rodada mais recente. O time baiano marcou oito gols e sofreu seis nesse intervalo, com vitórias sobre Remo, Bragantino, Internacional e Vitória.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, com o Bahia vencendo o Palmeiras por 1 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Palmeiras saiu vitorioso em três ocasiões, contra duas vitórias do Bahia, com os times marcando um total de oito gols no período.

Classificação

No Brasileirão, o Palmeiras figura na segunda colocação, enquanto o Bahia aparece em sexto. A diferença de posições coloca o time alviverde na briga direta pelo título, ao passo que o Bahia busca consolidar sua presença entre os primeiros colocados.

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