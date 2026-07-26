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Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Palmeiras x Atlético-MG
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Saiba onde vai passar o jogo entre Palmeiras e Atlético-MG, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Palmeiras x Atlético-MG online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Palmeiras e Atlético-MG pelo Brasileirão tem transmissão confirmada. As opções de canal de TV e streaming para assistir ao vivo estão listadas abaixo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Palmeiras x Atlético-MG

Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Formação
Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM
Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM

Técnico

  • A. Ferreira

No Palmeiras, Abel Ferreira não tem lesionados ou suspensos confirmados para este confronto, e o provável time titular ainda não foi divulgado. As informações serão atualizadas conforme a proximidade do jogo.

No Atlético-MG, Eduardo Dominguez também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão, e nenhuma escalação provável foi anunciada até o momento. Acompanhe para receber as últimas novidades antes do apito inicial.


Retrospecto recente

SEP

SEP - Sequência

CPO
D0-1
FLA
V0-3
ATJ
V4-1
CHA
V1-0
COR
V1-3
Gol marcado (sofrido)
11/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CAM

CAM - Sequência

CIE
V2-0
COR
D1-0
APC
V1-0
VAS
V0-1
BAH
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/2
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Palmeiras chega embalado para este confronto. O time venceu quatro dos últimos cinco jogos, com a única derrota sendo uma queda por 1 a 0 para o Cerro Porteño na Copa Libertadores. A vitória mais recente foi fora de casa sobre o Coritiba por 3 a 1 no Brasileirão. Ao longo das cinco partidas, o time de Abel Ferreira marcou nove gols e sofreu apenas três.

O Atlético-MG apresenta um desempenho mais irregular. O time somou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Bahia no Brasileirão. A equipe também venceu o Vasco por 1 a 0 fora de casa no campeonato nacional, mas perdeu para o Corinthians por 1 a 0 em outra rodada do torneio.


Últimos confrontos diretos

SEP

Outros

CAM

4

Vitórias

1

Empate

0

14

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em janeiro de 2026, quando Atlético-MG e Palmeiras empataram por 2 a 2 no Brasileirão. Antes disso, o Palmeiras venceu o Atlético-MG por 3 a 0 em dezembro de 2025, também pelo campeonato nacional. Nas últimas cinco partidas diretas, todas pelo Brasileirão, o Palmeiras leva vantagem com três vitórias, contra uma do Atlético-MG e um empate.


Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
1913513314+1944
V
V
V
E
E
2
FlamengoFlamengoFLA
1811433516+1937
V
V
D
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2011362819+936
V
V
V
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
199552924+532
E
E
D
V
E
5
BragantinoBragantinoBGT
199372620+630
E
V
V
V
D
6
BahiaBahiaBAH
198652824+430
E
V
V
D
E
7
CorinthiansCorinthiansCOR
197662119+227
V
V
V
D
V
8
CruzeiroCruzeiroCRU
197662629-327
V
E
V
E
V
9
BotafogoBotafogoBOT
197573332+126
E
V
D
E
V
10
CoritibaCoritibaCOR
197572527-226
D
D
V
V
E
11
VitóriaVitóriaVIT
197572225-326
E
V
D
V
D
12
São PauloSão PauloSAP
197482422+225
D
D
E
D
D
13
Atlético-MGAtlético-MGCAM
197482324-125
E
V
D
V
E
14
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
15
InternacionalInternacionalINT
205692226-421
D
D
D
D
V
16
GrêmioGrêmioGRE
195682125-421
D
D
V
E
D
17
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
18
MirassolMirassolMIR
195592126-520
E
V
D
V
D
19
RemoRemoREM
194692132-1118
D
V
D
V
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2017121941-2210
E
D
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Palmeiras lidera a competição na primeira posição, enquanto o Atlético-MG aparece na 13ª colocação da tabela.



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