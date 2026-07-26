







Como assistir Palmeiras x Atlético-MG online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Palmeiras e Atlético-MG pelo Brasileirão tem transmissão confirmada. As opções de canal de TV e streaming para assistir ao vivo estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





No Palmeiras, Abel Ferreira não tem lesionados ou suspensos confirmados para este confronto, e o provável time titular ainda não foi divulgado. As informações serão atualizadas conforme a proximidade do jogo.

No Atlético-MG, Eduardo Dominguez também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão, e nenhuma escalação provável foi anunciada até o momento. Acompanhe para receber as últimas novidades antes do apito inicial.





Retrospecto recente

O Palmeiras chega embalado para este confronto. O time venceu quatro dos últimos cinco jogos, com a única derrota sendo uma queda por 1 a 0 para o Cerro Porteño na Copa Libertadores. A vitória mais recente foi fora de casa sobre o Coritiba por 3 a 1 no Brasileirão. Ao longo das cinco partidas, o time de Abel Ferreira marcou nove gols e sofreu apenas três.

O Atlético-MG apresenta um desempenho mais irregular. O time somou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Bahia no Brasileirão. A equipe também venceu o Vasco por 1 a 0 fora de casa no campeonato nacional, mas perdeu para o Corinthians por 1 a 0 em outra rodada do torneio.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em janeiro de 2026, quando Atlético-MG e Palmeiras empataram por 2 a 2 no Brasileirão. Antes disso, o Palmeiras venceu o Atlético-MG por 3 a 0 em dezembro de 2025, também pelo campeonato nacional. Nas últimas cinco partidas diretas, todas pelo Brasileirão, o Palmeiras leva vantagem com três vitórias, contra uma do Atlético-MG e um empate.





Classificação

No Brasileirão, o Palmeiras lidera a competição na primeira posição, enquanto o Atlético-MG aparece na 13ª colocação da tabela.









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