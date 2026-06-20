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Como assistir Países Baixos x Suécia online - Canais de TV e transmissões ao vivo









A transmissão de Países Baixos x Suécia no Brasil está disponível na Caze TV. As opções de canal de TV e transmissão ao vivo estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Ronald Koeman tem um XI provável definido para os Países Baixos, com Bart Verbruggen no gol, Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Micky van de Ven e Jan Paul van Hecke na defesa, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders e Ryan Gravenberch no meio-campo, e Crysencio Summerville, Cody Gakpo e Donyell Malen no ataque. Não há lesionados ou suspensos registrados no elenco holandês para este jogo, embora atualizações possam ser adicionadas conforme o horário do jogo se aproxima.

Graham Potter conta com um elenco completamente disponível na Suécia, sem nenhuma baixa por lesão ou suspensão. O provável time sueco traz Kristoffer Nordfeldt na meta, Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Isak Hien e Gabriel Gudmundsson na defesa, Yasin Ayari, Alexander Bernhardsson e Jesper Karlström no meio, e Benjamin Nygren, Viktor Gyökeres e Anthony Elanga no ataque.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 26 Q. Timber Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

Os Países Baixos acumulam dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Japão na estreia da Copa do Mundo, em 14 de junho. Antes disso, a seleção venceu o Uzbequistão por 2 a 1 em amistoso, mas havia perdido para a Argélia por 1 a 0 em junho. No total dos cinco jogos, os holandeses marcaram sete gols e sofreram seis.

A Suécia chega com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi a goleada de 5 a 1 sobre a Tunísia em 15 de junho, a performance mais expressiva da sequência. Antes disso, a equipe empatou em 2 a 2 com a Grécia e perdeu por 3 a 1 para a Noruega em amistosos, mas somou vitórias sobre Polônia (3 a 2) e Ucrânia (3 a 1 fora de casa) nas Eliminatórias Europeias. Nos cinco jogos, a Suécia balançou as redes 14 vezes e cedeu nove gols.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes foi em outubro de 2017, quando os Países Baixos venceram a Suécia por 2 a 0 em jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo. Nos cinco encontros registrados, os holandeses levam vantagem, com três vitórias contra uma dos suecos, além de um empate. O resultado mais expressivo do período foi a vitória dos Países Baixos por 4 a 1 em uma partida das Eliminatórias para a Eurocopa, em outubro de 2010.





Classificação

Na tabela do Grupo F, a Suécia ocupa a primeira posição, enquanto os Países Baixos estão em terceiro lugar.









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