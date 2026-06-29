



Copa do Mundo - Fase Final Monterrey Stadium





Como assistir Países Baixos x Marrocos online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Países Baixos e Marrocos pela Copa do Mundo será transmitido ao vivo no Brasil. Confira abaixo os canais de TV e as opções de transmissão online disponíveis para acompanhar a partida.





Notícias e prováveis escalações





Ronald Koeman não tem desfalques confirmados para o duelo. O treinador holandês deve escalar o time com Bart Verbruggen no gol, Dumfries e Micky van de Ven nas laterais, e Virgil van Dijk com Jan Paul van Hecke na zaga. No meio, Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong e Ryan Gravenberch formam o trio, com Donyell Malen, Brian Brobbey e Cody Gakpo no ataque. Não há lesionados ou suspensos listados no momento.

No lado marroquino, Mohamed Ouahbi também não registra baixas confirmadas. A provável escalação conta com Yassine Bounou na meta, Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop e Noussair Mazraoui na defesa, Brahim Diaz, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui e Bilal El Khannouss no meio, além de Azzedine Ounahi e Ismael Saibari no ataque. Atualizações serão adicionadas conforme novas informações sejam divulgadas.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

Os Países Baixos chegam ao confronto com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 3 sobre a Tunísia pela Copa do Mundo, em 25 de junho. Antes disso, a seleção holandesa goleou a Suécia por 5 a 1 e empatou com o Japão em 2 a 2 na fase de grupos. No total, a equipe marcou 11 gols e sofreu seis nas últimas cinco partidas, demonstrando poder ofensivo consistente.

O Marrocos também chega em boa fase, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos cinco jogos mais recentes. A última partida foi a vitória por 4 a 2 sobre o Haiti, em 24 de junho. Os marroquinos também empataram com o Brasil em 1 a 1 e venceram a Escócia por 1 a 0 na Copa. Ao longo dessas cinco partidas, a seleção africana balançou as redes dez vezes e sofreu cinco gols.





Últimos confrontos diretos

HOL Um MAR 1 0 Empate 0 Marrocos 1 - 2 Países Baixos 2 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

O histórico de confrontos diretos entre as duas seleções é escasso. O único registro disponível é um amistoso disputado em 31 de maio de 2017, no qual o Marrocos atuou como mandante e foi derrotado por 2 a 1 pelos Países Baixos. Com apenas um jogo no histórico, não é possível identificar padrões ou tendências entre as equipes.





Classificação

Na Copa do Mundo, os Países Baixos terminaram a fase de grupos na primeira posição do Grupo F, enquanto o Marrocos avançou como segundo colocado do Grupo C.









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