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PSG x Slovan Bratislava
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de PSG x Slovan Bratislava

4-3-3
PSG crest
PSG
PSG
Formação
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoN. MendesN. MendesVitinhaVitinhaF. RuizF. RuizJ. NevesJ. NevesO. DembeleO. DembeleD. DoueD. DoueK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaD. TakacD. TakacS. CruzS. CruzK. BajricK. BajricS. MarkovicS. MarkovicC. BlackmanC. BlackmanR. IbrahimR. IbrahimS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyC. MartinezC. MartinezT. BarseghyanT. BarseghyanA. SporarA. Sporar
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB
4-3-3
PSG

Time titular

Slovan Bratislava

Técnico

  • Luis Enrique
  • Yaya Touré

Luis Enrique deve escalar o PSG com Matvei Safonov no gol; Marquinhos, Achraf Hakimi, Willian Pacho e Nuno Mendes na defesa; Vitinha, Fabian Ruiz e João Neves no meio-campo; e Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia no ataque. Não há lesionados ou suspensos registrados para o time da casa.

Yaya Touré deve mandar a campo o Slovan Bratislava com Dominik Takac entre os postes; Sandro Cruz, Kenan Bajric, Svetozar Markovic e Cesar Blackman na linha defensiva; Rahim Ibrahim, Suleiman Camara e Peter Pokorny no meio; e Christian Martinez, Tigran Barseghyan e Andraz Sporar no ataque. Nenhuma baixa está registrada para a equipe visitante neste momento.

Retrospecto recente

PSG

PSG - Sequência

AVL
V2-1
RCL
D1-0
REN
E2-2
LIL
E2-2
ASM
D1-2
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SLB

SLB - Sequência

CEL
E1-1
FCK
V1-2
CEL
V1-2
ZEM
D1-2
DST
D2-0
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O PSG chega a este jogo com um retrospecto recente de uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas. A derrota mais recente foi justamente o 2 a 1 em casa para o Monaco no Campeonato Francês, resultado que prolongou a sequência difícil na liga. Antes disso, o clube empatou por 2 a 2 com Lille e Rennes, perdeu por 1 a 0 para o Lens na Supercopa da França e venceu o Aston Villa por 2 a 1 na Supercopa da UEFA. Ao todo, o PSG marcou oito gols e sofreu sete nesse período.

O Slovan Bratislava registra duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o DAC 1904 Dunajska Streda no campeonato eslovaco. A equipe garantiu sua vaga na Champions League ao bater o NK Celje por 2 a 1 fora de casa, após empate por 1 a 1 no jogo de ida. Em cinco partidas, o Slovan marcou seis gols e sofreu seis.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

PSGEmpateSlovan Bratislava
1
1
0
Liga Europa
PSG badge
PSG
PSG
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
0
FJ
Liga Europa
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
0
PSG badge
PSG
PSG
0
FJ
1Gols marcados0
Jogos sobre 2.5 gols0/2
Ambas as equipes marcaram0/2

Os dois clubes se enfrentaram duas vezes, ambas na fase de grupos da Liga Europa 2011/12. O confronto mais recente foi uma vitória do PSG por 1 a 0 no Parc des Princes, em 3 de novembro de 2011. O primeiro duelo, disputado em Bratislava em 20 de outubro de 2011, terminou sem gols. O PSG lidera o histórico com uma vitória e um empate.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
2
BétisBétisBET
110032+13
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
6
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSVPSVPSV
00000000
7
PSGPSGPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
StuttgartStuttgartSTU
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
SportingSportingSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
7
LeipzigLeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
7
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
NapoliNapoliNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
32
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
32
LilleLilleLIL
100123-10
D
34
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
35
LASKLASKLAS
100101-10
D
36
PortoPortoPOR
100102-20
D
Classificação às quartas de final

Tanto o PSG quanto o Slovan Bratislava entram na primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27 ocupando a sétima posição em seus respectivos grupos, com as classificações ainda sem refletir resultados desta rodada inaugural.

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