Liga dos Campeões - Rodada 1 9 de set. de 2026 - 15:00 Parc des Princes

Como assistir PSG x Slovan Bratislava online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Luis Enrique deve escalar o PSG com Matvei Safonov no gol; Marquinhos, Achraf Hakimi, Willian Pacho e Nuno Mendes na defesa; Vitinha, Fabian Ruiz e João Neves no meio-campo; e Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia no ataque. Não há lesionados ou suspensos registrados para o time da casa.

Yaya Touré deve mandar a campo o Slovan Bratislava com Dominik Takac entre os postes; Sandro Cruz, Kenan Bajric, Svetozar Markovic e Cesar Blackman na linha defensiva; Rahim Ibrahim, Suleiman Camara e Peter Pokorny no meio; e Christian Martinez, Tigran Barseghyan e Andraz Sporar no ataque. Nenhuma baixa está registrada para a equipe visitante neste momento.

Retrospecto recente

O PSG chega a este jogo com um retrospecto recente de uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas. A derrota mais recente foi justamente o 2 a 1 em casa para o Monaco no Campeonato Francês, resultado que prolongou a sequência difícil na liga. Antes disso, o clube empatou por 2 a 2 com Lille e Rennes, perdeu por 1 a 0 para o Lens na Supercopa da França e venceu o Aston Villa por 2 a 1 na Supercopa da UEFA. Ao todo, o PSG marcou oito gols e sofreu sete nesse período.

O Slovan Bratislava registra duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o DAC 1904 Dunajska Streda no campeonato eslovaco. A equipe garantiu sua vaga na Champions League ao bater o NK Celje por 2 a 1 fora de casa, após empate por 1 a 1 no jogo de ida. Em cinco partidas, o Slovan marcou seis gols e sofreu seis.

Últimos confrontos diretos

Os dois clubes se enfrentaram duas vezes, ambas na fase de grupos da Liga Europa 2011/12. O confronto mais recente foi uma vitória do PSG por 1 a 0 no Parc des Princes, em 3 de novembro de 2011. O primeiro duelo, disputado em Bratislava em 20 de outubro de 2011, terminou sem gols. O PSG lidera o histórico com uma vitória e um empate.

Classificação

Tanto o PSG quanto o Slovan Bratislava entram na primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27 ocupando a sétima posição em seus respectivos grupos, com as classificações ainda sem refletir resultados desta rodada inaugural.

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