Liga dos Campeões - Rodada 3 20 de out. de 2026 - 15:00 Parc des Princes

Como assistir PSG x Barcelona online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Luis Enrique não poderá contar com Nuno Mendes, afastado por uma lesão na coxa, além de Alessandro Longoni e Senny Mayulu, também indisponíveis. O técnico espanhol deve escalar: Safonov; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Digne; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Doué, Kvaratskhelia e Dembélé.

No Barcelona, as ausências são ainda mais numerosas na defesa. Andreas Christensen, Eric Garcia e Roony Bardghji estão lesionados, e Jules Kounde é dúvida. Hansi Flick deve alinhar: Joan Garcia; Gerard Martín, Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Xavi Espart; Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Anthony Gordon; Dani Olmo e Raphinha.

Retrospecto recente

O PSG chega em excelente momento, com cinco vitórias consecutivas em todas as competições. Na última partida, venceu o Strasbourg por 3-1 fora de casa, num jogo em que teve de trabalhar para conquistar os três pontos. Antes disso, bateu o Manchester City por 4-2 na fase de liga da Champions. Ao longo dos últimos cinco jogos, a equipa de Luis Enrique marcou 11 golos e sofreu apenas cinco.

O Barcelona também apresenta um registo perfeito nos últimos cinco jogos, todos terminados em vitória. O triunfo mais recente foi a goleada por 5-2 sobre o Real Betis em La Liga. Antes disso, a equipa de Flick venceu o Galatasaray por 4-1 na Champions e o Getafe por 3-0 no campeonato. No total, os catalães marcaram 19 golos e sofreram nove nos últimos cinco encontros.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as duas equipas na Champions League teve lugar em outubro de 2025, com o PSG a vencer em Camp Nou por 2-1. No total dos últimos cinco duelos europeus, o PSG leva vantagem, com três vitórias contra uma do Barcelona, além de um empate. Os parisienses marcaram 14 golos e sofreram sete nesses encontros.

Classificação

Na fase de liga da Champions League 2026/27, o PSG ocupa o primeiro lugar da tabela, enquanto o Barcelona surge na segunda posição. Um triunfo esta noite pode ser decisivo para definir a hierarquia entre os dois candidatos ao título europeu.

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