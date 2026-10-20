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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de PSG x Barcelona

4-3-3
PSG crest
PSG
PSG
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Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosL. DigneL. DigneVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesF. RuizF. RuizD. DoueD. DoueK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaO. DembeleO. DembeleJ. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinJ. CanceloJ. CanceloP. CubarsiP. CubarsiX. EspartX. EspartL. YamalL. YamalPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonD. OlmoD. OlmoRaphinhaRaphinha
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Barcelona
BAR
4-3-3
PSG

Time titular

Barcelona

Técnico

  • Luis Enrique
  • H. Flick

Luis Enrique não poderá contar com Nuno Mendes, afastado por uma lesão na coxa, além de Alessandro Longoni e Senny Mayulu, também indisponíveis. O técnico espanhol deve escalar: Safonov; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Digne; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Doué, Kvaratskhelia e Dembélé.

No Barcelona, as ausências são ainda mais numerosas na defesa. Andreas Christensen, Eric Garcia e Roony Bardghji estão lesionados, e Jules Kounde é dúvida. Hansi Flick deve alinhar: Joan Garcia; Gerard Martín, Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Xavi Espart; Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Anthony Gordon; Dani Olmo e Raphinha.

Retrospecto recente

PSG

PSG - Sequência

B29
V0-1
OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
Gol marcado (sofrido)
13/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BAR

BAR - Sequência

SAN
V7-2
SEV
V1-3
GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
Gol marcado (sofrido)
22/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O PSG chega em excelente momento, com cinco vitórias consecutivas em todas as competições. Na última partida, venceu o Strasbourg por 3-1 fora de casa, num jogo em que teve de trabalhar para conquistar os três pontos. Antes disso, bateu o Manchester City por 4-2 na fase de liga da Champions. Ao longo dos últimos cinco jogos, a equipa de Luis Enrique marcou 11 golos e sofreu apenas cinco.

O Barcelona também apresenta um registo perfeito nos últimos cinco jogos, todos terminados em vitória. O triunfo mais recente foi a goleada por 5-2 sobre o Real Betis em La Liga. Antes disso, a equipa de Flick venceu o Galatasaray por 4-1 na Champions e o Getafe por 3-0 no campeonato. No total, os catalães marcaram 19 golos e sofreram nove nos últimos cinco encontros.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

PSGEmpateBarcelona
3
1
1
Liga dos Campeões
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
PSG badge
PSG
PSG
2
FJ
Liga dos Campeões
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
PSG badge
PSG
PSG
4
FJ
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
FJ
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FJ
Liga dos Campeões
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
PSG badge
PSG
PSG
4
FJ
13Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram5/5

O encontro mais recente entre as duas equipas na Champions League teve lugar em outubro de 2025, com o PSG a vencer em Camp Nou por 2-1. No total dos últimos cinco duelos europeus, o PSG leva vantagem, com três vitórias contra uma do Barcelona, além de um empate. Os parisienses marcaram 14 golos e sofreram sete nesses encontros.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
2200103+76
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
StuttgartStuttgartSTU
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
BétisBétisBET
220064+26
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
D
V
21
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
E
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
27
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
D
E
29
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
30
PortoPortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na fase de liga da Champions League 2026/27, o PSG ocupa o primeiro lugar da tabela, enquanto o Barcelona surge na segunda posição. Um triunfo esta noite pode ser decisivo para definir a hierarquia entre os dois candidatos ao título europeu.

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