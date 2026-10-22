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Omonia x Benfica
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Prováveis escalações de Omonia x Benfica

Técnico

  • H. Berg

Do lado do Omonia, o técnico Henning Berg tem o plantel à disposição, sem lesionados ou suspensos confirmados até o momento. Atualizações serão adicionadas conforme o jogo se aproximar.

No Benfica, Marco Silva também não registra baixas confirmadas na lista de convocados. A comissão técnica deve manter a base que goleou o Celtic por 4 a 1 na rodada anterior.

Retrospecto recente

OMO

OMO - Sequência

CEL
V1-0
KRA
V4-1
KAR
V0-3
CEL
V0-3
ONI
E2-2
Gol marcado (sofrido)
13/3
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BEN

BEN - Sequência

GV
V3-1
MIL
V0-2
POR
D3-1
VSC
V2-0
CEL
V4-1
Gol marcado (sofrido)
12/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Omonia soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições, uma sequência que reflete consistência e solidez defensiva. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Olympiakos Nicosia no campeonato cipriota. Antes disso, a equipe de Berg venceu o NK Celje por 3 a 0 na Liga Europa e o Karmiotissa pelo mesmo placar. No total desses cinco jogos, o Omonia marcou 10 gols e sofreu apenas quatro.

O Benfica chega ao confronto com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A única derrota foi por 3 a 1 diante do Porto no campeonato português. Os encarnados golearam o Celtic por 4 a 1 na Liga Europa e venceram o Milan por 2 a 0 na competição anteriormente. Ao todo, o Benfica marcou 12 gols e sofreu seis nesse período.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Omonia e Benfica disponíveis para análise. Este encontro na Liga Europa representa um capítulo inédito entre os dois clubes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
OmoniaOmoniaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvárosFerencvárosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
OlympiacosOlympiacosOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
E
V
12
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
211041+34
E
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
E
14
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
211010+14
V
E
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
E
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
E
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
E
24
Levski SofiaLevski SofiaLES
201112-11
E
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
E
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
E
D
28
Celta de VigoCelta de VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
200215-40
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
200208-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga Europa, o Omonia ocupa a sexta posição, enquanto o Benfica está em terceiro. Os encarnados estão entre os times que brigam por uma vaga direta na fase eliminatória, enquanto os cipriotas buscam manter e melhorar sua posição para garantir continuidade na competição.

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