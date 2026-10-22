Liga Europa - Rodada 3 22 de out. de 2026 - 15:00 Neo GSP Stadium

Como assistir Omonia x Benfica online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Do lado do Omonia, o técnico Henning Berg tem o plantel à disposição, sem lesionados ou suspensos confirmados até o momento. Atualizações serão adicionadas conforme o jogo se aproximar.

No Benfica, Marco Silva também não registra baixas confirmadas na lista de convocados. A comissão técnica deve manter a base que goleou o Celtic por 4 a 1 na rodada anterior.

Retrospecto recente

O Omonia soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições, uma sequência que reflete consistência e solidez defensiva. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Olympiakos Nicosia no campeonato cipriota. Antes disso, a equipe de Berg venceu o NK Celje por 3 a 0 na Liga Europa e o Karmiotissa pelo mesmo placar. No total desses cinco jogos, o Omonia marcou 10 gols e sofreu apenas quatro.

O Benfica chega ao confronto com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A única derrota foi por 3 a 1 diante do Porto no campeonato português. Os encarnados golearam o Celtic por 4 a 1 na Liga Europa e venceram o Milan por 2 a 0 na competição anteriormente. Ao todo, o Benfica marcou 12 gols e sofreu seis nesse período.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Omonia e Benfica disponíveis para análise. Este encontro na Liga Europa representa um capítulo inédito entre os dois clubes.

Classificação

Na tabela da Liga Europa, o Omonia ocupa a sexta posição, enquanto o Benfica está em terceiro. Os encarnados estão entre os times que brigam por uma vaga direta na fase eliminatória, enquanto os cipriotas buscam manter e melhorar sua posição para garantir continuidade na competição.

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