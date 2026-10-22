Liga Europa - Rodada 3 22 de out. de 2026 - 15:00 Karaiskakis Stadium

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Notícias e prováveis escalações

O técnico Imanol Alguacil não divulgou a escalação provável do Olympiacos para esta partida. Informações sobre lesões e suspensões também não estão disponíveis no momento. Os dados serão atualizados conforme se aproximar o horário do jogo.

No lado do Sparta Prague, Brian Priske também não confirmou o time titular. Não há registros de baixas por lesão ou suspensão divulgados até o momento. Atualizações serão adicionadas quando disponíveis.

Retrospecto recente

O Olympiacos chega para esta partida com cinco vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições, um desempenho notável que inclui triunfos na Super League grega e na Liga Europa. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Panetolikos no campeonato nacional. Antes disso, o clube bateu o Olympique de Marseille por 1 a 0 na Liga Europa e o Panathinaikos por 1 a 0 na Super League. Ao todo, os gregos marcaram seis gols e não sofreram nenhum nesse período.

O Sparta Prague acumula três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate sem gols contra o Banik Ostrava no campeonato tcheco. Antes disso, o time empatou em 1 a 1 com o Lillestroem na Liga Europa e venceu o Pardubice por 2 a 0. Na competição europeia, o Sparta havia goleado o Ararat Armenia por 4 a 1. No total, a equipe marcou oito gols e sofreu apenas um nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Olympiacos e Sparta Prague nos dados disponíveis. Esta partida representa um encontro inédito entre os dois clubes com base nas informações fornecidas.

Classificação

Na tabela da Liga Europa, Olympiacos e Sparta Prague ocupam posições próximas, com os gregos em 10º e os tchecos em 11º lugar. Ambos os times estão na zona de classificação direta, o que torna este confronto direto especialmente relevante para definir quem avança com maior conforto na competição.

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