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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Olympiacos x Sparta Prague

Técnico

  • I. Alguacil

O técnico Imanol Alguacil não divulgou a escalação provável do Olympiacos para esta partida. Informações sobre lesões e suspensões também não estão disponíveis no momento. Os dados serão atualizados conforme se aproximar o horário do jogo.

No lado do Sparta Prague, Brian Priske também não confirmou o time titular. Não há registros de baixas por lesão ou suspensão divulgados até o momento. Atualizações serão adicionadas quando disponíveis.

Retrospecto recente

OLY

OLY - Sequência

JAG
V2-1
LEV
V0-1
PAO
V1-0
OM
V0-1
PAT
V0-2
Gol marcado (sofrido)
7/1
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
SPP

SPP - Sequência

AMY
V1-4
SOL
V0-3
PAR
V2-0
LIL
E1-1
BOS
E0-0
Gol marcado (sofrido)
10/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Olympiacos chega para esta partida com cinco vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições, um desempenho notável que inclui triunfos na Super League grega e na Liga Europa. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Panetolikos no campeonato nacional. Antes disso, o clube bateu o Olympique de Marseille por 1 a 0 na Liga Europa e o Panathinaikos por 1 a 0 na Super League. Ao todo, os gregos marcaram seis gols e não sofreram nenhum nesse período.

O Sparta Prague acumula três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate sem gols contra o Banik Ostrava no campeonato tcheco. Antes disso, o time empatou em 1 a 1 com o Lillestroem na Liga Europa e venceu o Pardubice por 2 a 0. Na competição europeia, o Sparta havia goleado o Ararat Armenia por 4 a 1. No total, a equipe marcou oito gols e sofreu apenas um nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Olympiacos e Sparta Prague nos dados disponíveis. Esta partida representa um encontro inédito entre os dois clubes com base nas informações fornecidas.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
OmoniaOmoniaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvárosFerencvárosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
OlympiacosOlympiacosOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
E
V
12
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
211041+34
E
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
E
14
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
211010+14
V
E
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
E
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
E
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
E
24
Levski SofiaLevski SofiaLES
201112-11
E
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
E
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
E
D
28
Celta de VigoCelta de VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
200215-40
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
200208-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga Europa, Olympiacos e Sparta Prague ocupam posições próximas, com os gregos em 10º e os tchecos em 11º lugar. Ambos os times estão na zona de classificação direta, o que torna este confronto direto especialmente relevante para definir quem avança com maior conforto na competição.

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