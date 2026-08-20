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Copa Sul-Americana
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Olimpia x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Sul-Americana

Olimpia x Vasco
Olimpia
Vasco
Copa Sul-Americana

Saiba onde vai passar o jogo entre Olimpia e Vasco, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Copa Sul-Americana - 1/8

Como assistir Olimpia x Vasco online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Olimpia x Vasco

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Olimpia
OLI
Formação
Vasco crest
Vasco
VAS
Vasco crest
Vasco
VAS

Técnico

  • P. Sanchez

O técnico do Olimpia, Pablo Andres Sanchez, não tem lesionados ou suspensos confirmados para este jogo, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. As informações serão atualizadas conforme a partida se aproximar.

No Vasco, Pedro Emanuel também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão, e o time provável ainda não foi anunciado. A definição do elenco deve ser divulgada mais perto do apito inicial.

Retrospecto recente

OLI

OLI - Sequência

NCN
D2-0
RUN
V5-0
2DE
D1-0
VAS
E0-0
SPA
V2-1
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
VAS

VAS - Sequência

FLU
E0-0
FLU
V1-3
BAH
E0-0
OLI
E0-0
SAN
D0-3
Gol marcado (sofrido)
3/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Olimpia registra dois triunfos, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas. A vitória mais recente foi por 2 a 1 sobre o Sportivo Ameliano, em 16 de agosto, pela División Profesional. Antes disso, o time empatou sem gols com o Vasco pela Sul-Americana e perdeu para o 2 de Mayo por 1 a 0. A goleada de 5 a 0 sobre o Rubio Nu em 2 de agosto mostra a capacidade ofensiva do clube, embora os resultados domésticos recentes sejam irregulares.

O Vasco soma uma vitória, três empates e uma derrota nas últimas cinco rodadas. A derrota mais recente foi por 3 a 0 para o Santos no Brasileirão, em 16 de agosto. O time também empatou com o Olimpia por 0 a 0 na semana anterior e havia empatado com o Bahia por 0 a 0 em 9 de agosto. O triunfo por 3 a 1 sobre o Fluminense na Copa do Brasil, em 6 de agosto, foi o resultado mais positivo do período. Ao todo, o Vasco marcou quatro gols e sofreu seis nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

OlimpiaEmpateVasco
1
1
1
Copa Sul-Americana
Vasco badge
Vasco
VAS
0
Olimpia badge
Olimpia
OLI
0
FJ
Copa Sul-Americana
Olimpia badge
Olimpia
OLI
3
Vasco badge
Vasco
VAS
1
FJ
Copa Sul-Americana
Vasco badge
Vasco
VAS
3
Olimpia badge
Olimpia
OLI
0
FJ
3Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram1/3

O confronto mais recente entre as equipes terminou em 0 a 0, com o Vasco como mandante em 13 de agosto de 2026, pela Copa Sul-Americana. Antes disso, o Olimpia venceu por 3 a 1 em Assunção, em 20 de maio de 2026, também pelo torneio continental. O primeiro encontro desta fase foi uma vitória do Vasco por 3 a 0 no Rio de Janeiro, em 30 de abril de 2026. Nos três jogos disputados entre os clubes, o Olimpia soma uma vitória, o Vasco tem uma vitória e um empate, com sete gols marcados no total.

Classificação

Copa Sul-Americana

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OlimpiaOlimpiaOLI
6411106+413
V
V
V
D
E
2
VascoVascoVAS
6312106+410
V
D
V
V
D
3
Audax ItalianoAudax ItalianoAUD
621379-27
D
V
D
E
V
4
Barracas CentralBarracas CentralBAC
603328-63
D
D
D
E
E
Próxima Fase

Na tabela da Copa Sul-Americana, o Olimpia ocupa a primeira posição do grupo, enquanto o Vasco da Gama aparece em segundo lugar.

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