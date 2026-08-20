Copa Sul-Americana - 1/8 20 de ago. de 2026 - 18:00

Como assistir Olimpia x Vasco online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico do Olimpia, Pablo Andres Sanchez, não tem lesionados ou suspensos confirmados para este jogo, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. As informações serão atualizadas conforme a partida se aproximar.

No Vasco, Pedro Emanuel também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão, e o time provável ainda não foi anunciado. A definição do elenco deve ser divulgada mais perto do apito inicial.

Retrospecto recente

O Olimpia registra dois triunfos, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas. A vitória mais recente foi por 2 a 1 sobre o Sportivo Ameliano, em 16 de agosto, pela División Profesional. Antes disso, o time empatou sem gols com o Vasco pela Sul-Americana e perdeu para o 2 de Mayo por 1 a 0. A goleada de 5 a 0 sobre o Rubio Nu em 2 de agosto mostra a capacidade ofensiva do clube, embora os resultados domésticos recentes sejam irregulares.

O Vasco soma uma vitória, três empates e uma derrota nas últimas cinco rodadas. A derrota mais recente foi por 3 a 0 para o Santos no Brasileirão, em 16 de agosto. O time também empatou com o Olimpia por 0 a 0 na semana anterior e havia empatado com o Bahia por 0 a 0 em 9 de agosto. O triunfo por 3 a 1 sobre o Fluminense na Copa do Brasil, em 6 de agosto, foi o resultado mais positivo do período. Ao todo, o Vasco marcou quatro gols e sofreu seis nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes terminou em 0 a 0, com o Vasco como mandante em 13 de agosto de 2026, pela Copa Sul-Americana. Antes disso, o Olimpia venceu por 3 a 1 em Assunção, em 20 de maio de 2026, também pelo torneio continental. O primeiro encontro desta fase foi uma vitória do Vasco por 3 a 0 no Rio de Janeiro, em 30 de abril de 2026. Nos três jogos disputados entre os clubes, o Olimpia soma uma vitória, o Vasco tem uma vitória e um empate, com sete gols marcados no total.

Classificação

Copa Sul-Americana Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Olimpia OLI 6 4 1 1 10 6 +4 13 V V V D E 2 Vasco VAS 6 3 1 2 10 6 +4 10 V D V V D 3 Audax Italiano AUD 6 2 1 3 7 9 -2 7 D V D E V 4 Barracas Central BAC 6 0 3 3 2 8 -6 3 D D D E E Próxima Fase

Na tabela da Copa Sul-Americana, o Olimpia ocupa a primeira posição do grupo, enquanto o Vasco da Gama aparece em segundo lugar.

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