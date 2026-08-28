Série B - Rodada 25 28 de ago. de 2026 - 19:30

Como assistir Novorizontino x Sport online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Enderson Moreira não divulgou a escalação provável do Novorizontino, e o clube não registrou lesionados ou suspensos confirmados até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário da partida.

No Sport, Gilmar Dal Pozzo também não confirmou o time titular. Não há registro de desfalques por contusão ou suspensão no momento. A equipe deve ser definida nos treinos que antecedem o confronto.

Retrospecto recente

O Novorizontino soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. O time marcou nove gols e sofreu dois nesse período. A sequência mais recente inclui vitórias sobre Athletic Club-MG (4-1) e América-MG (3-0), com o único tropeço sendo a derrota por 1 a 0 para o Juventude.

O Sport tem três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. O Leão marcou sete gols e sofreu quatro. A equipe venceu o América-MG por 3 a 0 na última rodada e não perde desde a derrota por 2 a 1 para o Avaí em agosto.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, pela Série B, com vitória do Sport por 1 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros, o Sport venceu três vezes, o Novorizontino ganhou uma e houve um empate. O Novorizontino marcou três gols nesse recorte, enquanto o Sport balançou as redes quatro vezes.

Classificação

Na tabela da Série B, o Novorizontino ocupa a quarta posição, enquanto o Sport aparece em sexto lugar.

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