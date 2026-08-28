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Série B
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Novorizontino x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Novorizontino x Sport
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Saiba onde vai passar o jogo entre Novorizontino e Sport, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 25

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Novorizontino x Sport

Novorizontino crest
Novorizontino
NOV
Formação
Sport crest
Sport
SPO
Sport crest
Sport
SPO

Técnico

  • E. Moreira

O técnico Enderson Moreira não divulgou a escalação provável do Novorizontino, e o clube não registrou lesionados ou suspensos confirmados até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário da partida.

No Sport, Gilmar Dal Pozzo também não confirmou o time titular. Não há registro de desfalques por contusão ou suspensão no momento. A equipe deve ser definida nos treinos que antecedem o confronto.

Retrospecto recente

NOV

NOV - Sequência

LON
V1-4
JUV
D0-1
CRB
E0-0
AMM
V3-0
ATH
V1-4
Gol marcado (sofrido)
11/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SPO

SPO - Sequência

CUI
E1-1
VLN
V0-1
LON
V2-1
AVF
D2-1
AMM
V3-0
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Novorizontino soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. O time marcou nove gols e sofreu dois nesse período. A sequência mais recente inclui vitórias sobre Athletic Club-MG (4-1) e América-MG (3-0), com o único tropeço sendo a derrota por 1 a 0 para o Juventude.

O Sport tem três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. O Leão marcou sete gols e sofreu quatro. A equipe venceu o América-MG por 3 a 0 na última rodada e não perde desde a derrota por 2 a 1 para o Avaí em agosto.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

NovorizontinoEmpateSport
1
1
3
Série B
Sport badge
Sport
SPO
1
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
0
FJ
Série B
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
1
Sport badge
Sport
SPO
3
FJ
Série B
Sport badge
Sport
SPO
1
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
2
FJ
Série B
Sport badge
Sport
SPO
1
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
0
FJ
Série B
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
0
Sport badge
Sport
SPO
0
FJ
3Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, pela Série B, com vitória do Sport por 1 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros, o Sport venceu três vezes, o Novorizontino ganhou uma e houve um empate. O Novorizontino marcou três gols nesse recorte, enquanto o Sport balançou as redes quatro vezes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2413652613+1345
V
V
E
V
V
2
CriciúmaCriciúmaCRI
2412842517+844
D
E
V
D
E
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2412573525+1041
E
V
V
D
D
4
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2411763921+1840
V
V
E
D
V
5
FortalezaFortalezaFOR
2411762721+640
V
E
E
E
V
6
SportSportSPO
2491143222+1038
V
D
V
V
E
7
CRBCRBCRB
2410683534+136
D
V
E
V
V
8
Operário-PROperário-PROPF
2410683031-136
E
D
D
D
D
9
Atlético-GOAtlético-GOATG
249962723+436
V
E
D
E
V
10
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2481062525034
D
D
V
V
E
11
GoiásGoiásGOI
249692329-633
E
D
D
V
D
12
CuiabáCuiabáCUI
2471252118+333
E
V
V
E
E
13
São BernardoSão BernardoSAB
248883327+632
E
E
D
V
D
14
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
248792826+231
D
E
V
V
D
15
NáuticoNáuticoNAU
248792827+131
E
V
E
E
E
16
AvaíAvaíAVF
2485112730-329
V
V
V
D
D
17
CearáCearáCEA
2477102530-528
V
D
D
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2456132936-721
D
E
D
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2425171642-2611
D
D
D
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2424181650-3410
D
D
E
D
E
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Novorizontino ocupa a quarta posição, enquanto o Sport aparece em sexto lugar.

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