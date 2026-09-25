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Série B
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Novorizontino x São Bernardo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Novorizontino x São Bernardo
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São Bernardo
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Saiba onde vai passar o jogo entre Novorizontino e São Bernardo, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 30

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Novorizontino x São Bernardo

Técnico

  • E. Moreira

O técnico Enderson Moreira não divulgou a escalação provável do Novorizontino, assim como não há registros oficiais de lesionados ou suspensos no elenco da equipe da casa. As informações serão atualizadas conforme o clube se aproximar da data do jogo.

No São Bernardo, Vinicius Bergantin também não confirmou o time titular. Não há dados disponíveis sobre desfalques por lesão ou suspensão no elenco visitante. Mais detalhes sobre as escalações devem ser divulgados próximo ao confronto.

Retrospecto recente

NOV

NOV - Sequência

SPO
V2-1
AVF
V3-1
BSP
V1-3
CUI
E1-1
CEA
D2-1
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
SAB

SAB - Sequência

GOI
D2-1
PON
V0-2
LON
D1-2
AMM
V0-2
ATG
V1-0
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Novorizontino registrou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B, somando dez gols marcados e seis sofridos nesse período. A sequência positiva incluiu triunfos sobre Botafogo-SP, por 3 a 1, e sobre o Avaí, por 3 a 1, mas foi interrompida pelo revés diante do Ceará, que venceu por 2 a 1 na rodada mais recente.

O São Bernardo apresentou desempenho irregular no mesmo período, com três vitórias e duas derrotas. A equipe marcou seis gols e sofreu cinco, e chega ao jogo após duas vitórias consecutivas, a última delas sobre o Atlético-GO por 1 a 0. As derrotas para Londrina e Goiás, ambas por 2 a 1, mostram que o time ainda tem fragilidades a corrigir.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

NovorizontinoEmpateSão Bernardo
2
2
0
Série B
São Bernardo badge
São Bernardo
SAB
1
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
1
FJ
Paulista
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
2
São Bernardo badge
São Bernardo
SAB
1
FJ
Paulista
São Bernardo badge
São Bernardo
SAB
1
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
1
FJ
Paulista
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
3
São Bernardo badge
São Bernardo
SAB
2
FJ
7Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/4
Ambas as equipes marcaram4/4

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela própria Série B, e terminou empatado em 1 a 1, com o São Bernardo como mandante. Nos quatro jogos disputados entre os clubes que constam no histórico recente, o Novorizontino soma duas vitórias contra nenhuma do São Bernardo, com dois empates no período, e marcou sete gols ao total contra cinco sofridos.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2915684131+1051
V
E
V
D
V
2
FortalezaFortalezaFOR
2914963324+951
V
E
V
V
E
3
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2914874927+2250
D
E
V
V
V
4
JuventudeJuventudeJUV
2914873119+1250
D
D
V
E
E
5
Operário-PROperário-PROPF
2913884136+547
V
E
V
V
E
6
CriciúmaCriciúmaCRI
2913882827+147
D
D
D
V
D
7
Atlético-GOAtlético-GOATG
29121073627+946
D
V
V
E
V
8
CRBCRBCRB
29136104241+145
D
V
D
V
V
9
SportSportSPO
29111173929+1044
V
D
V
D
D
10
CuiabáCuiabáCUI
29101363022+843
V
E
V
D
V
11
GoiásGoiásGOI
29126113035-542
V
V
D
D
V
12
São BernardoSão BernardoSAB
29118104031+941
V
V
D
V
D
13
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
29101183431+341
E
V
D
V
D
14
NáuticoNáuticoNAU
29108113536-138
D
E
D
V
V
15
CearáCearáCEA
2998123137-635
V
E
D
V
D
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2988133236-432
E
D
D
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2986153038-830
D
E
D
D
D
18
LondrinaLondrinaLON
2977153941-228
D
V
V
D
E
19
América-MGAmérica-MGAMM
2945202149-2817
D
D
V
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2934221762-4513
V
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Novorizontino ocupa a terceira posição, dentro do grupo de acesso, enquanto o São Bernardo figura no décimo segundo lugar.

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