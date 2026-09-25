Série B - Rodada 30 25 de set. de 2026 - 18:30

Como assistir Novorizontino x São Bernardo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Enderson Moreira não divulgou a escalação provável do Novorizontino, assim como não há registros oficiais de lesionados ou suspensos no elenco da equipe da casa. As informações serão atualizadas conforme o clube se aproximar da data do jogo.

No São Bernardo, Vinicius Bergantin também não confirmou o time titular. Não há dados disponíveis sobre desfalques por lesão ou suspensão no elenco visitante. Mais detalhes sobre as escalações devem ser divulgados próximo ao confronto.

Retrospecto recente

O Novorizontino registrou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B, somando dez gols marcados e seis sofridos nesse período. A sequência positiva incluiu triunfos sobre Botafogo-SP, por 3 a 1, e sobre o Avaí, por 3 a 1, mas foi interrompida pelo revés diante do Ceará, que venceu por 2 a 1 na rodada mais recente.

O São Bernardo apresentou desempenho irregular no mesmo período, com três vitórias e duas derrotas. A equipe marcou seis gols e sofreu cinco, e chega ao jogo após duas vitórias consecutivas, a última delas sobre o Atlético-GO por 1 a 0. As derrotas para Londrina e Goiás, ambas por 2 a 1, mostram que o time ainda tem fragilidades a corrigir.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela própria Série B, e terminou empatado em 1 a 1, com o São Bernardo como mandante. Nos quatro jogos disputados entre os clubes que constam no histórico recente, o Novorizontino soma duas vitórias contra nenhuma do São Bernardo, com dois empates no período, e marcou sete gols ao total contra cinco sofridos.

Classificação

Na tabela da Série B, o Novorizontino ocupa a terceira posição, dentro do grupo de acesso, enquanto o São Bernardo figura no décimo segundo lugar.

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