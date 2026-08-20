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Série B
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Novorizontino x América-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Novorizontino x América-MG
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Série B - Rodada 23

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Novorizontino x América-MG

Novorizontino crest
Novorizontino
NOV
Formação
América-MG crest
América-MG
AMM
América-MG crest
América-MG
AMM

Técnico

  • E. Moreira

O Novorizontino é comandado por Enderson Moreira, mas o clube não divulgou informações sobre desfalques por lesão ou suspensão até o momento. Não há escalação provável confirmada. Mais detalhes devem ser divulgados próximo ao início da partida.

No América-MG, o técnico Umberto Louzer também não informou baixas ou prováveis titulares. As informações sobre o elenco disponível serão atualizadas conforme surgirem novidades antes do apito inicial.

Retrospecto recente

NOV

NOV - Sequência

FOR
D1-0
CRI
D0-1
LON
V1-4
JUV
D0-1
CRB
E0-0
Gol marcado (sofrido)
4/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
AMM

AMM - Sequência

CEA
E1-1
AVF
D2-1
GOI
V1-0
BSP
D2-1
ATH
D1-3
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Novorizontino soma um aproveitamento de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe venceu o Londrina por 4 a 1, resultado que destoa do padrão recente. Nos outros quatro jogos, o time balançou as redes apenas uma vez, sofrendo dois gols e não marcando em três oportunidades. O empate mais recente foi por 0 a 0 diante do CRB, em 16 de agosto.

O América-MG também apresenta sequência negativa: uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco compromissos. O triunfo veio contra o Goiás, por 1 a 0, em julho. A derrota mais recente foi para o Athletic Club-MG por 3 a 1, em 16 de agosto. Ao todo, o Coelho marcou sete gols e sofreu oito nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

NovorizontinoEmpateAmérica-MG
2
2
1
Série B
América-MG badge
América-MG
AMM
0
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
3
FJ
Série B
América-MG badge
América-MG
AMM
2
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
2
FJ
Série B
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
3
América-MG badge
América-MG
AMM
1
FJ
Série B
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
1
América-MG badge
América-MG
AMM
1
FJ
Série B
América-MG badge
América-MG
AMM
2
Novorizontino badge
Novorizontino
NOV
0
FJ
9Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 12 de abril de 2026, pela Série B, com o Novorizontino vencendo o América-MG por 3 a 0, jogando como visitante. Nos últimos cinco duelos entre os clubes na competição, o Novorizontino leva vantagem, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. O América-MG venceu apenas uma vez nesse recorte, por 2 a 0, em abril de 2024.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2312832515+1044
E
V
D
E
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2312652412+1242
V
E
V
V
D
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2312473525+1040
V
V
D
D
V
4
FortalezaFortalezaFOR
2310762521+437
E
E
E
V
D
5
Operário-PROperário-PROPF
2310583031-135
D
D
D
D
V
6
SportSportSPO
2381142922+735
D
V
V
E
E
7
NovorizontinoNovorizontinoNOV
229763220+1234
E
D
V
D
D
8
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2281042419+534
V
V
E
V
E
9
CRBCRBCRB
229673232033
E
V
V
V
V
10
Atlético-GOAtlético-GOATG
238962423+133
E
D
E
V
V
11
GoiásGoiásGOI
239592228-632
D
D
V
D
E
12
CuiabáCuiabáCUI
2371152017+332
V
V
E
E
D
13
São BernardoSão BernardoSAB
238783226+631
E
D
V
D
D
14
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
238782823+531
E
V
V
D
V
15
NáuticoNáuticoNAU
238692726+130
V
E
E
E
V
16
AvaíAvaíAVF
2375112530-526
V
V
D
D
V
17
CearáCearáCEA
2367102329-625
D
D
V
V
D
18
LondrinaLondrinaLON
2356122834-621
E
D
D
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2225151636-2011
D
D
V
D
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2324171648-3210
D
E
D
E
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Novorizontino ocupa a sétima posição, enquanto o América-MG está na 19ª colocação.

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