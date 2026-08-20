Série B - Rodada 23 20 de ago. de 2026 - 19:30

Como assistir Novorizontino x América-MG online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Novorizontino é comandado por Enderson Moreira, mas o clube não divulgou informações sobre desfalques por lesão ou suspensão até o momento. Não há escalação provável confirmada. Mais detalhes devem ser divulgados próximo ao início da partida.

No América-MG, o técnico Umberto Louzer também não informou baixas ou prováveis titulares. As informações sobre o elenco disponível serão atualizadas conforme surgirem novidades antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Novorizontino soma um aproveitamento de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe venceu o Londrina por 4 a 1, resultado que destoa do padrão recente. Nos outros quatro jogos, o time balançou as redes apenas uma vez, sofrendo dois gols e não marcando em três oportunidades. O empate mais recente foi por 0 a 0 diante do CRB, em 16 de agosto.

O América-MG também apresenta sequência negativa: uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco compromissos. O triunfo veio contra o Goiás, por 1 a 0, em julho. A derrota mais recente foi para o Athletic Club-MG por 3 a 1, em 16 de agosto. Ao todo, o Coelho marcou sete gols e sofreu oito nesse período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 12 de abril de 2026, pela Série B, com o Novorizontino vencendo o América-MG por 3 a 0, jogando como visitante. Nos últimos cinco duelos entre os clubes na competição, o Novorizontino leva vantagem, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. O América-MG venceu apenas uma vez nesse recorte, por 2 a 0, em abril de 2024.

Classificação

Na tabela da Série B, o Novorizontino ocupa a sétima posição, enquanto o América-MG está na 19ª colocação.

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