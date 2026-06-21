



Copa do Mundo - G BC Place Vancouver





Como assistir Nova Zelândia x Egito online - Canais de TV e transmissões ao vivo









A partida entre Nova Zelândia e Egito será transmitida ao vivo no Brasil por Globo, SporTV e Globoplay, além de outros serviços de streaming. Confira abaixo os canais de TV e as plataformas disponíveis para acompanhar o jogo ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





Darren Bazeley tem à disposição um elenco sem baixas confirmadas para este confronto. O provável time titular dos All Whites conta com Max Crocombe no gol; Liberato Cacace, Finn Surman, Michael Boxall e Tim Payne na defesa; Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Joe Bell e Elijah Just no meio-campo; e Marko Stamenic e Chris Wood no ataque. Atualizações serão incluídas caso haja mudanças até o apito inicial.

No lado egípcio, Hossam Hassan também não registra lesionados ou suspensos até o momento. A escalação provável traz Mostafa Ahmed Shobeir na meta; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi e Ahmed Abou El Fotouh na linha defensiva; Mostafa Ziko, Emam Ashour, Mohanad Lasheen e Marwan Ateya no setor intermediário; e Mohamed Salah e Omar Marmoush formando o ataque. Informações adicionais serão acrescentadas conforme se aproxima o horário do jogo.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Nova Zelândia chega a este jogo com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Irã na estreia da Copa do Mundo, em 16 de junho. A única vitória no período foi um expressivo 4 a 1 sobre o Chile, em março. Os All Whites também perderam para a Inglaterra por 1 a 0, para o Haiti por 4 a 0 e para a Finlândia por 2 a 0. No total, a equipe marcou sete gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

O Egito apresenta desempenho ligeiramente superior no mesmo recorte: duas vitórias, um empate e duas derrotas. O jogo mais recente foi o empate por 1 a 1 com a Bélgica em 15 de junho, na abertura do Grupo G. Antes disso, os Faraós venceram a Rússia por 1 a 0 em maio e a Arábia Saudita por 4 a 0 em março. As derrotas foram para o Brasil por 2 a 1 e um empate sem gols com a Espanha completam o ciclo. O Egito balançou as redes seis vezes e cedeu três nos últimos cinco compromissos.





Últimos confrontos diretos

NZL Um EGY 0 0 Empate 1 Egito 1 - 0 Nova Zelândia 0 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

O único confronto registrado entre as duas seleções nos dados disponíveis ocorreu em 22 de março de 2024, num amistoso em que o Egito venceu a Nova Zelândia por 1 a 0. Não há registros de outros encontros anteriores entre as equipes.





Classificação

No Grupo G da Copa do Mundo, a Nova Zelândia ocupa a primeira posição, enquanto o Egito aparece na quarta colocação após a primeira rodada.









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