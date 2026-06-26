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Como assistir Nova Zelândia x Bélgica online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, as opções de transmissão ao vivo e streaming para Nova Zelândia x Bélgica estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Darren Bazeley deve manter o mesmo núcleo que começou diante do Egito. A escalação provável de Nova Zelândia é: Max Crocombe; Liberato Cacace, Michael Boxall, Tim Payne, Finn Surman; Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just, Marko Stamenic, Joe Bell; Chris Wood. Não há lesionados ou suspensos listados para os All Whites.

Na Bélgica, Nathan Ngoy cumpre suspensão após o cartão vermelho recebido contra o Irã. A escalação provável dos Diabos Vermelhos é: Thibaut Courtois; Brandon Mechele, Koni De Winter, Maxim De Cuyper, Thomas Meunier; Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Alexis Saelemaekers, Youri Tielemans; Romelu Lukaku. Não há outras lesões confirmadas, mas Garcia tem decisões a tomar no setor ofensivo. Atualizações serão adicionadas conforme a confirmação das equipes se aproximar do início da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões 25 N. Ngoy





Retrospecto recente

Nova Zelândia venceu um, empatou um e perdeu três dos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a derrota por 3 a 1 para o Egito em 22 de junho, partida em que a equipe saiu na frente antes de sofrer três gols após o intervalo. Antes disso, o empate em 2 a 2 com o Irã em 16 de junho foi o único ponto conquistado na Copa. A única vitória no período veio contra o Chile em março, por 4 a 1. Derrotas para a Inglaterra (1 a 0) e para o Haiti (4 a 0) completam a sequência. Nova Zelândia marcou oito gols e sofreu doze nos cinco jogos.

A Bélgica venceu dois e empatou três dos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota no período. O resultado mais recente foi o 0 a 0 com o Irã em 21 de junho, disputado durante boa parte com dez jogadores. Antes disso, o empate em 1 a 1 com o Egito em 15 de junho. Os belgas bateram a Tunísia por 5 a 0 e a Croácia por 2 a 0 em amistosos pré-torneio, e empataram em 1 a 1 com o México no início do ano. A seleção marcou sete gols e sofreu três nos cinco jogos.





Últimos confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre os cinco confrontos anteriores entre Nova Zelândia e Bélgica. Os registros históricos oficiais deste duelo não estão incluídos no conjunto de dados disponível.





Classificação

No Grupo G, Nova Zelândia ocupa a quarta posição e a Bélgica está em terceiro lugar antes da rodada decisiva.









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