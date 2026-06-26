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Nova Zelândia x Bélgica: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Nova Zelândia x Bélgica
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Bélgica
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Saiba onde vai passar o jogo entre Nova Zelândia e Bélgica, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Como assistir Nova Zelândia x Bélgica online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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No Brasil, as opções de transmissão ao vivo e streaming para Nova Zelândia x Bélgica estão listadas abaixo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Nova Zelândia x Bélgica

4-2-3-1
Nova Zelândia crest
Nova Zelândia
NZL
Formação
Bélgica crest
Bélgica
BÉL
4-2-3-1
1M. Crocombe13L. Cacace5M. Boxall2T. Payne16F. Surman20C. McCowatt10S. Singh11E. Just8M. Stamenic6J. Bell9C. Wood1T. Courtois4B. Mechele16K. De Winter5M. De Cuyper15T. Meunier23N. Raskin7K. De Bruyne10L. Trossard22A. Saelemaekers8Y. Tielemans9R. Lukaku
Bélgica crest
Bélgica
BÉL
4-2-3-1
Nova Zelândia

Time titular

Bélgica

Técnico

  • D. Bazeley
  • R. Garcia

Lesões e suspensões

    Darren Bazeley deve manter o mesmo núcleo que começou diante do Egito. A escalação provável de Nova Zelândia é: Max Crocombe; Liberato Cacace, Michael Boxall, Tim Payne, Finn Surman; Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just, Marko Stamenic, Joe Bell; Chris Wood. Não há lesionados ou suspensos listados para os All Whites.

    Na Bélgica, Nathan Ngoy cumpre suspensão após o cartão vermelho recebido contra o Irã. A escalação provável dos Diabos Vermelhos é: Thibaut Courtois; Brandon Mechele, Koni De Winter, Maxim De Cuyper, Thomas Meunier; Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Alexis Saelemaekers, Youri Tielemans; Romelu Lukaku. Não há outras lesões confirmadas, mas Garcia tem decisões a tomar no setor ofensivo. Atualizações serão adicionadas conforme a confirmação das equipes se aproximar do início da partida.

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado

    Lesões e suspensões


    Retrospecto recente

    NZL
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    7/11
    Jogos com mais de 2.5 gols
    4/5
    Ambos os times marcam
    3/5

    BÉL
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    9/2
    Jogos com mais de 2.5 gols
    1/5
    Ambos os times marcam
    2/5

    Nova Zelândia venceu um, empatou um e perdeu três dos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a derrota por 3 a 1 para o Egito em 22 de junho, partida em que a equipe saiu na frente antes de sofrer três gols após o intervalo. Antes disso, o empate em 2 a 2 com o Irã em 16 de junho foi o único ponto conquistado na Copa. A única vitória no período veio contra o Chile em março, por 4 a 1. Derrotas para a Inglaterra (1 a 0) e para o Haiti (4 a 0) completam a sequência. Nova Zelândia marcou oito gols e sofreu doze nos cinco jogos.

    A Bélgica venceu dois e empatou três dos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota no período. O resultado mais recente foi o 0 a 0 com o Irã em 21 de junho, disputado durante boa parte com dez jogadores. Antes disso, o empate em 1 a 1 com o Egito em 15 de junho. Os belgas bateram a Tunísia por 5 a 0 e a Croácia por 2 a 0 em amistosos pré-torneio, e empataram em 1 a 1 com o México no início do ano. A seleção marcou sete gols e sofreu três nos cinco jogos.


    Últimos confrontos diretos

    Não há dados disponíveis sobre os cinco confrontos anteriores entre Nova Zelândia e Bélgica. Os registros históricos oficiais deste duelo não estão incluídos no conjunto de dados disponível.


    Classificação

    No Grupo G, Nova Zelândia ocupa a quarta posição e a Bélgica está em terceiro lugar antes da rodada decisiva.



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