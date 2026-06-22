



Copa do Mundo - I New York/New Jersey Stadium





Como assistir Noruega x Senegal online - Canais de TV e transmissões ao vivo









As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Noruega x Senegal estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Ståle Solbakken escala uma Noruega com Ørjan Nyland no gol e uma linha defensiva formada por Kristoffer Ajer, David Møller Wolfe, Julian Ryerson e Torbjørn Heggem. Martin Ødegaard e Sander Berge compõem o meio-campo ao lado de Fredrik Aursnes, enquanto Antonio Nusa, Erling Haaland e Alexander Sørloth lideram o ataque. A seleção norueguesa não registra lesionados ou suspensos no momento.

Pape Thiaw manda o Senegal a campo com Édouard Mendy na meta e uma defesa organizada em torno de Kalidou Koulibaly, completada por Malick Diouf, Krepin Diatta e Moussa Niakhaté. Lamine Camara, Pape Gueye e Idrissa Gana Gueye formam o meio, com Nicolas Jackson, Sadio Mané e Ismaila Sarr no ataque. Também não há baixas confirmadas no elenco senegalês. Informações serão atualizadas caso o quadro mude antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Noruega chega com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, com apenas uma derrota — por 2 a 1 para os Países Baixos em amistoso de março. A partida mais recente foi a goleada por 4 a 1 sobre o Iraque na estreia da Copa do Mundo, em 16 de junho, e a seleção também venceu a Suécia por 3 a 1 em amistoso de junho. O empate com Marrocos (1 a 1) e o 0 a 0 com a Suíça completam uma sequência que mostra a equipe marcando com regularidade e sofrendo poucos gols.

O Senegal venceu dois e perdeu dois dos últimos cinco jogos, com um empate. A derrota mais recente foi por 3 a 1 para a França na fase de grupos da Copa, também em 16 de junho. Antes disso, empatou sem gols com a Arábia Saudita e perdeu por 3 a 2 para os Estados Unidos em amistosos de maio. As vitórias vieram contra a Gâmbia (3 a 1) e o Peru (2 a 0) em março, mostrando que o Senegal tem capacidade de ser eficiente quando encontra as condições certas.





Últimos confrontos diretos

NOR Um SEN 0 0 Empate 1 Senegal 2 - 1 Noruega 1 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Os dois países se encontraram apenas uma vez no histórico disponível. O Senegal venceu a Noruega por 2 a 1 em amistoso disputado em 1º de março de 2006, em partida realizada em solo senegalês. O registro único oferece pouco para comparações com o que se espera no MetLife Stadium, mas confirma que o Senegal já saiu vitorioso diante do adversário desta segunda-feira.





Classificação

No Grupo I, a Noruega lidera a tabela após a vitória na abertura, enquanto o Senegal ocupa a terceira posição na sequência da derrota para a França.









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