



Copa do Mundo - Quartas de final Miami Stadium

Como assistir Noruega x Inglaterra online - Canais de TV e transmissões ao vivo





Noruega x Inglaterra será transmitido ao vivo no Brasil pelo Disney+ e pela Caze TV. As opções de canal e transmissão ao vivo estão listadas abaixo.

Notícias e prováveis escalações

Staale Solbakken tem um elenco sem baixas confirmadas para as quartas de final. Nenhuma lesão ou suspensão foi registrada no grupo norueguês, e a escalação provável aponta para Nyland no gol, com uma linha defensiva formada por Ajer, Wolfe, Ryerson e Heggem. Oedegaard e Berge devem atuar no meio, com Haaland e Soerloth como referências ofensivas.

Tuchel, por outro lado, tem motivos para preocupação. Jordan Henderson está lesionado e fora do jogo, enquanto Jarell Quansah cumpre suspensão. Declan Rice perdeu dois treinos seguidos por causa de um vírus que circula no camp inglês, e sua presença ainda é incerta. A escalação provável indica Pickford no gol, com Bellingham, Saka e Kane entre os titulares, mas atualizações são esperadas antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões 14 J. Henderson

26 J. Quansah

Retrospecto recente

A Noruega chega às quartas com quatro vitórias nos últimos cinco jogos da Copa do Mundo. A única derrota foi para a França, por 4 a 1, na fase de grupos. Desde então, os noruegueses venceram o Senegal por 3 a 2, a Costa do Marfim por 1 a 2 e, mais recentemente, eliminaram o Brasil por 1 a 2 nas oitavas. No total, marcaram 10 gols e sofreram 10 nos últimos cinco jogos.

A Inglaterra apresenta um retrospecto ainda mais consistente: quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas. O único ponto perdido foi no empate sem gols com Gana na fase de grupos. Os ingleses bateram a Croácia por 4 a 2, o Panamá por 2 a 0, a RD Congo por 2 a 1 e o México por 3 a 2. Com 11 gols marcados e apenas cinco sofridos nesse recorte, o ataque inglês chega em plena forma.

Últimos confrontos diretos

NOR Outros ING 0 0 Empate 2 Vitórias Inglaterra 1 - 0 Noruega

Noruega 0 - 1 Inglaterra 0 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 0/2 Ambos os times marcam 0/2

Os dois países se enfrentaram poucas vezes nos últimos anos. O confronto mais recente aconteceu em setembro de 2014, um amistoso em que a Inglaterra venceu a Noruega por 1 a 0. Antes disso, em maio de 2012, a Noruega recebeu os ingleses e voltou a perder pelo mesmo placar. A Inglaterra venceu os dois últimos duelos entre as seleções, embora ambos tenham sido amistosos sem caráter eliminatório.

Classificação

Na fase de grupos, a Noruega terminou na segunda colocação do Grupo I, enquanto a Inglaterra liderou o Grupo L com campanha invicta.

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