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Noruega x Inglaterra: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Noruega x Inglaterra
Noruega
Inglaterra
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Noruega e Inglaterra, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


Como assistir Noruega x Inglaterra online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Noruega x Inglaterra será transmitido ao vivo no Brasil pelo Disney+ e pela Caze TV. As opções de canal e transmissão ao vivo estão listadas abaixo.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Noruega x Inglaterra

4-3-3
Noruega crest
Noruega
NOR
Formação
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
4-2-3-1
1O. Nyland3K. Ajer5D. Wolfe26J. Ryerson17T. Heggem8S. Berge10M. Oedegaard6P. Berg9E. Haaland7A. Soerloth20A. Nusa1J. Pickford25D. Spence3N. O'Reilly2E. Konsa15D. Burn10J. Bellingham8E. Anderson18A. Gordon7B. Saka4D. Rice9H. Kane
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
4-3-3
Noruega

Time titular

Inglaterra

Técnico

  • S. Solbakken
  • T. Tuchel

Lesões e suspensões

    Staale Solbakken tem um elenco sem baixas confirmadas para as quartas de final. Nenhuma lesão ou suspensão foi registrada no grupo norueguês, e a escalação provável aponta para Nyland no gol, com uma linha defensiva formada por Ajer, Wolfe, Ryerson e Heggem. Oedegaard e Berge devem atuar no meio, com Haaland e Soerloth como referências ofensivas.

    Tuchel, por outro lado, tem motivos para preocupação. Jordan Henderson está lesionado e fora do jogo, enquanto Jarell Quansah cumpre suspensão. Declan Rice perdeu dois treinos seguidos por causa de um vírus que circula no camp inglês, e sua presença ainda é incerta. A escalação provável indica Pickford no gol, com Bellingham, Saka e Kane entre os titulares, mas atualizações são esperadas antes do apito inicial.

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado

    Lesões e suspensões

    Retrospecto recente

    NOR

    NOR - Sequência

    IRQ
    V1-4
    SEN
    V3-2
    FRA
    D1-4
    CDM
    V1-2
    BRA
    V1-2
    Gol marcado (sofrido)
    12/9
    Jogos com mais de 2,5 gols
    5/5
    Ambas as equipes marcaram
    5/5
    ING

    ING - Sequência

    CRO
    V4-2
    GAN
    E0-0
    PAN
    V0-2
    COD
    V2-1
    MÉX
    V2-3
    Gol marcado (sofrido)
    11/5
    Jogos com mais de 2,5 gols
    3/5
    Ambas as equipes marcaram
    3/5

    A Noruega chega às quartas com quatro vitórias nos últimos cinco jogos da Copa do Mundo. A única derrota foi para a França, por 4 a 1, na fase de grupos. Desde então, os noruegueses venceram o Senegal por 3 a 2, a Costa do Marfim por 1 a 2 e, mais recentemente, eliminaram o Brasil por 1 a 2 nas oitavas. No total, marcaram 10 gols e sofreram 10 nos últimos cinco jogos.

    A Inglaterra apresenta um retrospecto ainda mais consistente: quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas. O único ponto perdido foi no empate sem gols com Gana na fase de grupos. Os ingleses bateram a Croácia por 4 a 2, o Panamá por 2 a 0, a RD Congo por 2 a 1 e o México por 3 a 2. Com 11 gols marcados e apenas cinco sofridos nesse recorte, o ataque inglês chega em plena forma.

    Últimos confrontos diretos

    NOR

    Outros

    ING

    0

    0

    Empate

    2

    Vitórias

    0

    Gols feitos

    2
    Jogos com mais de 2.5 gols
    0/2
    Ambos os times marcam
    0/2

    Os dois países se enfrentaram poucas vezes nos últimos anos. O confronto mais recente aconteceu em setembro de 2014, um amistoso em que a Inglaterra venceu a Noruega por 1 a 0. Antes disso, em maio de 2012, a Noruega recebeu os ingleses e voltou a perder pelo mesmo placar. A Inglaterra venceu os dois últimos duelos entre as seleções, embora ambos tenham sido amistosos sem caráter eliminatório.

    Classificação

    Na fase de grupos, a Noruega terminou na segunda colocação do Grupo I, enquanto a Inglaterra liderou o Grupo L com campanha invicta.

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