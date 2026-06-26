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Noruega x França: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Noruega x França
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Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Noruega e França, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Como assistir Noruega x França online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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Noruega x França terá transmissão ao vivo no Brasil pelos canais e plataformas listados abaixo. Confira onde assistir ao jogo da Copa do Mundo 2026 na TV e no streaming.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Noruega x França

4-3-3
Noruega crest
Noruega
NOR
Formação
França crest
França
FRA
4-2-3-1
1O. Nyland3K. Ajer5D. Wolfe16M. Pedersen17T. Heggem14F. Aursnes8S. Berge10M. Oedegaard7A. Soerloth20A. Nusa9E. Haaland16M. Maignan4D. Upamecano17W. Saliba5J. Kounde19T. Hernandez11M. Olise7O. Dembele8A. Tchouameni20D. Doue14A. Rabiot10K. Mbappe
França crest
França
FRA
4-3-3
Noruega

Time titular

França

Técnico

  • S. Solbakken
  • G. Stephan

A Noruega é comandada por Staale Solbakken. Não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão, e a escalação provável ainda não foi divulgada. As atualizações serão incluídas conforme se aproxima o horário do jogo.

A França será dirigida pelo assistente Guy Stephan, após Didier Deschamps se ausentar por luto familiar. Assim como no caso norueguês, não há dados oficiais sobre lesionados ou suspensos até o momento, e o time provável deve ser confirmado próximo à partida.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

NOR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

FRA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/5
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

A Noruega chega ao confronto com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Os noruegueses venceram Senegal por 3 a 2 e golearam o Iraque por 4 a 1 na fase de grupos, acumulando sete gols marcados e três sofridos nessas duas partidas do Mundial. Antes do torneio, a equipe empatou sem gols com a Suíça e ficou no 1 a 1 com Marrocos em amistosos.

A França apresenta quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. Les Bleus atropelaram o Iraque por 3 a 0 e bateram o Senegal por 3 a 1 na Copa, somando seis gols marcados e apenas um sofrido no grupo. O único tropeço recente foi a derrota por 2 a 1 para a Costa do Marfim em amistoso, em junho.


Últimos confrontos diretos

NOR

Outros

FRA

1

0

Empate

1

2

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/2
Ambos os times marcam
1/2

O encontro mais recente entre as seleções foi um amistoso em maio de 2014, quando a França aplicou 4 a 0 sobre a Noruega em Paris. Antes disso, a Noruega havia vencido por 2 a 1 em Oslo, em agosto de 2010. Nos dois únicos confrontos registrados no conjunto de dados disponível, cada seleção venceu uma vez.


Classificação

No Grupo I da Copa do Mundo 2026, a França lidera a tabela na primeira posição, enquanto a Noruega ocupa o segundo lugar. A partida desta sexta-feira define quem termina no topo.



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