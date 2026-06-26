



Copa do Mundo - I Boston Stadium





Como assistir Noruega x França online - Canais de TV e transmissões ao vivo









Noruega x França terá transmissão ao vivo no Brasil pelos canais e plataformas listados abaixo. Confira onde assistir ao jogo da Copa do Mundo 2026 na TV e no streaming.





Notícias e prováveis escalações





A Noruega é comandada por Staale Solbakken. Não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão, e a escalação provável ainda não foi divulgada. As atualizações serão incluídas conforme se aproxima o horário do jogo.

A França será dirigida pelo assistente Guy Stephan, após Didier Deschamps se ausentar por luto familiar. Assim como no caso norueguês, não há dados oficiais sobre lesionados ou suspensos até o momento, e o time provável deve ser confirmado próximo à partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Noruega chega ao confronto com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Os noruegueses venceram Senegal por 3 a 2 e golearam o Iraque por 4 a 1 na fase de grupos, acumulando sete gols marcados e três sofridos nessas duas partidas do Mundial. Antes do torneio, a equipe empatou sem gols com a Suíça e ficou no 1 a 1 com Marrocos em amistosos.

A França apresenta quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. Les Bleus atropelaram o Iraque por 3 a 0 e bateram o Senegal por 3 a 1 na Copa, somando seis gols marcados e apenas um sofrido no grupo. O único tropeço recente foi a derrota por 2 a 1 para a Costa do Marfim em amistoso, em junho.





Últimos confrontos diretos

NOR Outros FRA 1 0 Empate 1 França 4 - 0 Noruega

Noruega 2 - 1 França 2 Gols feitos 5 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 1/2

O encontro mais recente entre as seleções foi um amistoso em maio de 2014, quando a França aplicou 4 a 0 sobre a Noruega em Paris. Antes disso, a Noruega havia vencido por 2 a 1 em Oslo, em agosto de 2010. Nos dois únicos confrontos registrados no conjunto de dados disponível, cada seleção venceu uma vez.





Classificação

No Grupo I da Copa do Mundo 2026, a França lidera a tabela na primeira posição, enquanto a Noruega ocupa o segundo lugar. A partida desta sexta-feira define quem termina no topo.









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