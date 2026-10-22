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NK Celje x Salzburg: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga Europa

NK Celje x Salzburg
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Saiba onde vai passar o jogo entre NK Celje e Salzburg, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de NK Celje x Salzburg

Técnico

  • Z. Zeljkovic

O NK Celje é comandado por Zoran Zeljkovic, mas a comissão técnica ainda não confirmou a escalação provável nem divulgou informações sobre lesionados ou suspensos. Atualizações devem ser divulgadas próximo ao horário do jogo.

No Salzburg, Danny Roehl também não confirmou o time titular. Não há dados disponíveis sobre desfalques por lesão ou suspensão no momento. Mais informações serão acrescentadas conforme se aproxima o início da partida.

Retrospecto recente

CEL

CEL - Sequência

B04
D2-0
MUR
E0-0
ALU
V1-0
OMO
D0-3
MAR
E0-0
Gol marcado (sofrido)
1/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
0/5
SAL

SAL - Sequência

SGR
V3-0
BWL
D1-2
GAK
E0-0
MIL
D0-4
ALT
V3-0
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O NK Celje registra uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Maribor na Prva Liga. Na Europa, a equipe sofreu derrotas para Bayer Leverkusen e Omonia, tendo marcado três gols e sofrido sete nesse período.

O Salzburg soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, incluindo um amistoso. A equipe venceu o Altach por 3 a 0 na última rodada do Bundesliga austríaco, mas foi goleada por 4 a 0 pelo AC Milan na Liga Europa. No total, o time marcou sete gols e sofreu seis nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre NK Celje e Salzburg disponíveis para análise. Este pode ser o primeiro encontro oficial entre os dois clubes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
OmoniaOmoniaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvárosFerencvárosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
OlympiacosOlympiacosOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
E
V
12
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
211041+34
E
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
E
14
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
211010+14
V
E
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
E
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
E
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
E
24
Levski SofiaLevski SofiaLES
201112-11
E
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
E
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
E
D
28
Celta de VigoCelta de VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
200215-40
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
200208-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga Europa, o NK Celje ocupa a 35ª posição, enquanto o Salzburg está em 21º lugar.

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