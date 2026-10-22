Liga Europa - Rodada 3 22 de out. de 2026 - 15:00 Stadion Z'dezele

Como assistir NK Celje x Salzburg online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O NK Celje é comandado por Zoran Zeljkovic, mas a comissão técnica ainda não confirmou a escalação provável nem divulgou informações sobre lesionados ou suspensos. Atualizações devem ser divulgadas próximo ao horário do jogo.

No Salzburg, Danny Roehl também não confirmou o time titular. Não há dados disponíveis sobre desfalques por lesão ou suspensão no momento. Mais informações serão acrescentadas conforme se aproxima o início da partida.

Retrospecto recente

O NK Celje registra uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Maribor na Prva Liga. Na Europa, a equipe sofreu derrotas para Bayer Leverkusen e Omonia, tendo marcado três gols e sofrido sete nesse período.

O Salzburg soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, incluindo um amistoso. A equipe venceu o Altach por 3 a 0 na última rodada do Bundesliga austríaco, mas foi goleada por 4 a 0 pelo AC Milan na Liga Europa. No total, o time marcou sete gols e sofreu seis nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre NK Celje e Salzburg disponíveis para análise. Este pode ser o primeiro encontro oficial entre os dois clubes.

Classificação

Na tabela da Liga Europa, o NK Celje ocupa a 35ª posição, enquanto o Salzburg está em 21º lugar.

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