Série B - Rodada 30 26 de set. de 2026 - 15:30

Como assistir Náutico x Sport online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Dudu Capixaba não tem informações divulgadas sobre desfalques ou escalação provável para o Náutico. Atualizações sobre o time titular devem ser divulgadas mais próximo do início da partida.

No Sport, Mariano Soso também não teve dados de lesões ou suspensões disponibilizados até o momento. A escalação do time visitante será confirmada nos canais oficiais do clube antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Náutico registra um aproveitamento de duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas da Série B. A equipe perdeu por 3 a 0 para o Cuiabá na rodada mais recente e sofreu 10 gols no período, marcando apenas sete. O único empate do ciclo foi o 3 a 3 diante do Operário-PR, enquanto as vitórias vieram contra Botafogo-SP e Athletic Club-MG.

O Sport apresenta um retrospecto de duas vitórias e três derrotas nas cinco últimas rodadas. O triunfo mais recente foi por 2 a 1 sobre o Juventude, resultado que interrompeu uma sequência negativa. Ao longo do período, o time leonino marcou oito gols e sofreu sete, com derrotas para CRB, Ceará e Novorizontino, todas pelo placar de 2 a 1.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes foi em maio de 2026, pela Série B, quando o Sport venceu o Náutico por 2 a 0 atuando como mandante. Nos cinco últimos confrontos entre os clubes, o Sport soma três vitórias contra uma do Náutico, com um empate registrado no Campeonato Pernambucano de março de 2026, quando as equipes ficaram no 3 a 3. O Náutico chegou a vencer por 4 a 0 em janeiro de 2026, também pelo Pernambucano, mostrando que o clássico tem histórico de resultados expressivos.

Classificação

Na tabela da Série B, o Sport ocupa a nona colocação, dentro do grupo que briga por uma vaga no G-4 e, consequentemente, pelo acesso à Série A. O Náutico está na 14ª posição, em situação que exige pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

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