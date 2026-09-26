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Série B
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Náutico x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Náutico x Sport
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Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Náutico e Sport, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 30

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Náutico x Sport

Técnico

  • D. Capixaba

O técnico Dudu Capixaba não tem informações divulgadas sobre desfalques ou escalação provável para o Náutico. Atualizações sobre o time titular devem ser divulgadas mais próximo do início da partida.

No Sport, Mariano Soso também não teve dados de lesões ou suspensões disponibilizados até o momento. A escalação do time visitante será confirmada nos canais oficiais do clube antes do apito inicial.

Retrospecto recente

NAU

NAU - Sequência

ATH
V2-1
BSP
V1-0
AMM
D2-1
OPF
E3-3
CUI
D3-0
Gol marcado (sofrido)
7/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SPO

SPO - Sequência

NOV
D2-1
CEA
D2-1
PON
V2-0
CRB
D2-1
JUV
V2-1
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Náutico registra um aproveitamento de duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas da Série B. A equipe perdeu por 3 a 0 para o Cuiabá na rodada mais recente e sofreu 10 gols no período, marcando apenas sete. O único empate do ciclo foi o 3 a 3 diante do Operário-PR, enquanto as vitórias vieram contra Botafogo-SP e Athletic Club-MG.

O Sport apresenta um retrospecto de duas vitórias e três derrotas nas cinco últimas rodadas. O triunfo mais recente foi por 2 a 1 sobre o Juventude, resultado que interrompeu uma sequência negativa. Ao longo do período, o time leonino marcou oito gols e sofreu sete, com derrotas para CRB, Ceará e Novorizontino, todas pelo placar de 2 a 1.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

NáuticoEmpateSport
2
1
2
Série B
Sport badge
Sport
SPO
2
Náutico badge
Náutico
NAU
0
FJ
Pernambucano
Náutico badge
Náutico
NAU
0
Sport badge
Sport
SPO
3
FJ
Pernambucano
Sport badge
Sport
SPO
3
Náutico badge
Náutico
NAU
3
FJ
Pernambucano
Náutico badge
Náutico
NAU
4
Sport badge
Sport
SPO
0
FJ
Pernambucano
Sport badge
Sport
SPO
1
Náutico badge
Náutico
NAU
2
FJ
9Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre as equipes foi em maio de 2026, pela Série B, quando o Sport venceu o Náutico por 2 a 0 atuando como mandante. Nos cinco últimos confrontos entre os clubes, o Sport soma três vitórias contra uma do Náutico, com um empate registrado no Campeonato Pernambucano de março de 2026, quando as equipes ficaram no 3 a 3. O Náutico chegou a vencer por 4 a 0 em janeiro de 2026, também pelo Pernambucano, mostrando que o clássico tem histórico de resultados expressivos.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
3016684331+1254
V
V
E
V
D
2
NovorizontinoNovorizontinoNOV
3014974927+2251
E
D
E
V
V
3
FortalezaFortalezaFOR
2914963324+951
V
E
V
V
E
4
JuventudeJuventudeJUV
2914873119+1250
D
D
V
E
E
5
Operário-PROperário-PROPF
2913884136+547
V
E
V
V
E
6
CriciúmaCriciúmaCRI
2913882827+147
D
D
D
V
D
7
Atlético-GOAtlético-GOATG
29121073627+946
D
V
V
E
V
8
CRBCRBCRB
29136104241+145
D
V
D
V
V
9
SportSportSPO
29111173929+1044
V
D
V
D
D
10
CuiabáCuiabáCUI
29101363022+843
V
E
V
D
V
11
GoiásGoiásGOI
29126113035-542
V
V
D
D
V
12
São BernardoSão BernardoSAB
30119104031+942
E
V
V
D
V
13
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
29101183431+341
E
V
D
V
D
14
NáuticoNáuticoNAU
29108113536-138
D
E
D
V
V
15
CearáCearáCEA
2998123137-635
V
E
D
V
D
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2988133236-432
E
D
D
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2986153038-830
D
E
D
D
D
18
LondrinaLondrinaLON
3077163943-428
D
D
V
V
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2945202149-2817
D
D
V
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2934221762-4513
V
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Sport ocupa a nona colocação, dentro do grupo que briga por uma vaga no G-4 e, consequentemente, pelo acesso à Série A. O Náutico está na 14ª posição, em situação que exige pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

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