Série B - Rodada 28 15 de set. de 2026 - 18:30

Como assistir Náutico x Operário-PR online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Helio dos Anjos não divulgou a escalação provável do Náutico, assim como informações sobre lesionados ou suspensos. As atualizações sobre o elenco serão acrescentadas conforme se aproximar o horário do jogo.

No Operário-PR, Luizinho Lopes também não confirmou a formação titular. Da mesma forma, não há dados disponíveis sobre desfalques por lesão ou suspensão. A lista definitiva de relacionados deve ser divulgada nos próximos dias.

Retrospecto recente

O Náutico soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B, registrando um aproveitamento razoável no período. A equipe venceu Botafogo-SP por 1 a 0 e Athletic Club-MG por 2 a 1 em sequência, antes de perder para o América-MG por 2 a 1 na rodada mais recente. No total, os pernambucanos marcaram seis gols e sofreram cinco nesse intervalo.

O Operário-PR apresenta campanha de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos. Os paranaenses chegam em boa fase após bater o CRB por 3 a 0 e o Londrina por 2 a 1 nas duas rodadas anteriores. A equipe marcou sete gols e sofreu três no período, com a derrota por 1 a 0 para o Cuiabá sendo o único resultado negativo do ciclo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com o Náutico aplicando uma goleada de 6 a 2 sobre o Operário-PR jogando como visitante em Ponta Grossa. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o Náutico leva vantagem, com três vitórias contra uma do Operário-PR, além de um empate. No total desses confrontos, o Náutico marcou 11 gols e sofreu cinco.

Classificação

Na tabela da Série B, o Operário-PR ocupa a 7ª posição, enquanto o Náutico figura na 12ª colocação.

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