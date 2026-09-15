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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Náutico x Operário-PR

Técnico

  • H. dos Anjos

O técnico Helio dos Anjos não divulgou a escalação provável do Náutico, assim como informações sobre lesionados ou suspensos. As atualizações sobre o elenco serão acrescentadas conforme se aproximar o horário do jogo.

No Operário-PR, Luizinho Lopes também não confirmou a formação titular. Da mesma forma, não há dados disponíveis sobre desfalques por lesão ou suspensão. A lista definitiva de relacionados deve ser divulgada nos próximos dias.

Retrospecto recente

NAU

NAU - Sequência

CEA
V1-0
SAB
E1-1
ATH
V2-1
BSP
V1-0
AMM
D2-1
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
OPF

OPF - Sequência

CUI
D1-0
VLN
E0-0
FOR
E1-1
LON
V1-2
CRB
V3-0
Gol marcado (sofrido)
6/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Náutico soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B, registrando um aproveitamento razoável no período. A equipe venceu Botafogo-SP por 1 a 0 e Athletic Club-MG por 2 a 1 em sequência, antes de perder para o América-MG por 2 a 1 na rodada mais recente. No total, os pernambucanos marcaram seis gols e sofreram cinco nesse intervalo.

O Operário-PR apresenta campanha de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos. Os paranaenses chegam em boa fase após bater o CRB por 3 a 0 e o Londrina por 2 a 1 nas duas rodadas anteriores. A equipe marcou sete gols e sofreu três no período, com a derrota por 1 a 0 para o Cuiabá sendo o único resultado negativo do ciclo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

NáuticoEmpateOperário-PR
3
1
1
Série B
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
2
Náutico badge
Náutico
NAU
6
FJ
Série C
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
1
Náutico badge
Náutico
NAU
1
FJ
Série B
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
1
Náutico badge
Náutico
NAU
0
FJ
Série B
Náutico badge
Náutico
NAU
2
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
0
FJ
Série B
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
1
Náutico badge
Náutico
NAU
2
FJ
11Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com o Náutico aplicando uma goleada de 6 a 2 sobre o Operário-PR jogando como visitante em Ponta Grossa. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o Náutico leva vantagem, com três vitórias contra uma do Operário-PR, além de um empate. No total desses confrontos, o Náutico marcou 11 gols e sofreu cinco.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2814864825+2350
E
V
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2814863017+1350
D
V
E
E
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2814684031+948
E
V
D
V
E
4
FortalezaFortalezaFOR
2813963123+848
E
V
V
E
V
5
CriciúmaCriciúmaCRI
2813872825+347
D
D
V
D
D
6
Atlético-GOAtlético-GOATG
28121063626+1046
V
V
E
V
V
7
Operário-PROperário-PROPF
2712783633+343
V
V
E
E
D
8
CRBCRBCRB
2712694039+142
D
V
V
D
V
9
SportSportSPO
27101163626+1041
V
D
D
V
D
10
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
28101083330+340
V
D
V
D
D
11
CuiabáCuiabáCUI
2891362722+540
E
V
D
V
E
12
GoiásGoiásGOI
28116112834-639
V
D
D
V
E
13
São BernardoSão BernardoSAB
28108103931+838
V
D
V
D
E
14
NáuticoNáuticoNAU
27107103230+237
D
V
V
E
V
15
CearáCearáCEA
2888122936-732
E
D
V
D
V
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2887133135-431
D
D
D
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2886142936-730
E
D
D
D
V
18
LondrinaLondrinaLON
2767143239-725
V
D
E
D
E
19
América-MGAmérica-MGAMM
2845192148-2717
D
V
D
V
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2724211656-4010
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Operário-PR ocupa a 7ª posição, enquanto o Náutico figura na 12ª colocação.

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