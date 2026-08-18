Série B - Rodada 23 18 de ago. de 2026 - 20:30

Como assistir Náutico x Ceará online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Helio dos Anjos não divulgou a escalação provável do Náutico para o confronto, e não há registros de lesionados ou suspensos confirmados no elenco. As informações serão atualizadas conforme o clube se pronunciar mais próximo ao apito inicial.

No Ceará, Daniel Paulista também não confirmou o time que entrará em campo. Dados sobre desfalques por contusão ou suspensão ainda não foram disponibilizados. A lista completa será incluída assim que houver confirmação oficial.

Retrospecto recente

O Náutico acumula uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 contra a Ponte Preta, em 14 de agosto. Antes disso, o time ficou no 1 a 1 com o Atlético-GO e no 0 a 0 com o Criciúma. No período, o clube marcou cinco gols e sofreu quatro, com a única derrota vindo diante do CRB, por 2 a 1.

O Ceará somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nas cinco partidas mais recentes. O time perdeu para o Cuiabá por 3 a 1 no último compromisso, em 15 de agosto. O desempenho ofensivo se destacou na vitória sobre o São Bernardo, quando o Vozão marcou quatro gols. No total, a equipe balançou a rede onze vezes e sofreu seis nos últimos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes foi em abril de 2026, pela Série B, quando o Ceará venceu o Náutico por 1 a 0 jogando em casa. Nos cinco confrontos disponíveis, cada time venceu duas vezes, com um empate registrado no histórico. Os jogos anteriores foram disputados majoritariamente pela Copa do Nordeste, competição em que o Náutico levou a melhor no duelo de janeiro de 2025, por 1 a 0.

Classificação

Na tabela da Série B, o Náutico ocupa a 15ª posição, enquanto o Ceará aparece logo abaixo, na 16ª colocação.

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