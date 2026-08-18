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Náutico x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Náutico x Ceará

Náutico crest
Náutico
NAU
Formação
Ceará crest
Ceará
CEA
Ceará crest
Ceará
CEA

Técnico

  • H. dos Anjos

O técnico Helio dos Anjos não divulgou a escalação provável do Náutico para o confronto, e não há registros de lesionados ou suspensos confirmados no elenco. As informações serão atualizadas conforme o clube se pronunciar mais próximo ao apito inicial.

No Ceará, Daniel Paulista também não confirmou o time que entrará em campo. Dados sobre desfalques por contusão ou suspensão ainda não foram disponibilizados. A lista completa será incluída assim que houver confirmação oficial.

Retrospecto recente

NAU

NAU - Sequência

CRB
D2-1
LON
V2-1
CRI
E0-0
ATG
E1-1
PON
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CEA

CEA - Sequência

AMM
E1-1
CRB
D0-1
SAB
V3-4
PON
V2-0
CUI
D1-3
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Náutico acumula uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 contra a Ponte Preta, em 14 de agosto. Antes disso, o time ficou no 1 a 1 com o Atlético-GO e no 0 a 0 com o Criciúma. No período, o clube marcou cinco gols e sofreu quatro, com a única derrota vindo diante do CRB, por 2 a 1.

O Ceará somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nas cinco partidas mais recentes. O time perdeu para o Cuiabá por 3 a 1 no último compromisso, em 15 de agosto. O desempenho ofensivo se destacou na vitória sobre o São Bernardo, quando o Vozão marcou quatro gols. No total, a equipe balançou a rede onze vezes e sofreu seis nos últimos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

NáuticoEmpateCeará
2
1
2
Série B
Ceará badge
Ceará
CEA
1
Náutico badge
Náutico
NAU
0
FJ
Copa do Nordeste
Náutico badge
Náutico
NAU
1
Ceará badge
Ceará
CEA
0
FJ
Copa do Nordeste
Náutico badge
Náutico
NAU
0
Ceará badge
Ceará
CEA
0
FJ
Copa do Nordeste
Ceará badge
Ceará
CEA
0
Náutico badge
Náutico
NAU
2
FJ
Série B
Ceará badge
Ceará
CEA
1
Náutico badge
Náutico
NAU
0
FJ
3Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols0/5
Ambas as equipes marcaram0/5

O encontro mais recente entre as equipes foi em abril de 2026, pela Série B, quando o Ceará venceu o Náutico por 1 a 0 jogando em casa. Nos cinco confrontos disponíveis, cada time venceu duas vezes, com um empate registrado no histórico. Os jogos anteriores foram disputados majoritariamente pela Copa do Nordeste, competição em que o Náutico levou a melhor no duelo de janeiro de 2025, por 1 a 0.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2212732414+1043
V
D
E
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2211652312+1139
E
V
V
D
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2211472925+437
V
D
D
V
D
4
FortalezaFortalezaFOR
2210662420+436
E
E
V
D
V
5
Operário-PROperário-PROPF
2210573030035
D
D
D
V
E
6
SportSportSPO
2281132820+835
V
V
E
E
E
7
NovorizontinoNovorizontinoNOV
229763220+1234
E
D
V
D
D
8
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2281042419+534
V
V
E
V
E
9
CRBCRBCRB
229673232033
E
V
V
V
V
10
GoiásGoiásGOI
229582227-532
D
V
D
E
V
11
Atlético-GOAtlético-GOATG
228862423+132
D
E
V
V
E
12
São BernardoSão BernardoSAB
228683125+630
D
V
D
D
E
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
228682722+530
V
V
D
V
E
14
CuiabáCuiabáCUI
2261151917+229
V
E
E
D
D
15
NáuticoNáuticoNAU
227692626027
E
E
E
V
D
16
CearáCearáCEA
226792328-525
D
V
V
D
E
17
AvaíAvaíAVF
2265112329-623
V
D
D
V
E
18
LondrinaLondrinaLON
2255122834-620
D
D
D
D
E
19
América-MGAmérica-MGAMM
2225151636-2011
D
D
V
D
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2224161642-2610
E
D
E
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Náutico ocupa a 15ª posição, enquanto o Ceará aparece logo abaixo, na 16ª colocação.

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