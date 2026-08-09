Série B - Rodada 21 9 de ago. de 2026 - 15:00

Como assistir Náutico x Atlético-GO online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Helio dos Anjos não divulgou a escalação provável do Náutico, e o clube não registrou lesionados ou suspensos confirmados até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o pontapé inicial.

No Atlético-GO, o treinador Renan também não confirmou o time titular. Assim como o adversário, a equipe goiana não tem desfalques registrados por lesão ou suspensão até agora. Mais detalhes devem ser divulgados antes da partida.

Retrospecto recente

O Náutico tem campanha irregular nas últimas cinco rodadas da Série B, com um aproveitamento de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. A equipe não marcou gols em três dos cinco jogos, tendo balançado as redes apenas duas vezes nesse período, enquanto sofreu quatro. O resultado mais recente foi um empate sem gols diante do Criciúma. A única vitória veio contra o Londrina, por 2 a 1.

O Atlético-GO apresenta desempenho bem superior no mesmo recorte: três vitórias, um empate e uma derrota, com oito gols marcados e dois sofridos. O triunfo mais recente foi sobre o Operário-PR por 3 a 1. A única derrota foi pesada, um 3 a 0 para o Novorizontino, mas o time respondeu com três vitórias consecutivas depois disso.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 1º de abril de 2026, pela Série B, com vitória do Náutico por 2 a 1 jogando no campo do Atlético-GO. Nos cinco jogos registrados no histórico, o Atlético-GO venceu duas vezes, o Náutico também saiu vencedor em duas ocasiões, e houve um empate. O Dragão marcou sete gols nesses confrontos, contra seis do Timbu.

Classificação

Na tabela da Série B, o Náutico ocupa a 13ª posição, enquanto o Atlético-GO está em 7º lugar.

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