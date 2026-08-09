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Série B
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Náutico x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Náutico x Atlético-GO
Náutico
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Saiba onde vai passar o jogo entre Náutico e Atlético-GO, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 21

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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Náutico x Atlético-GO

Náutico crest
Náutico
NAU
Formação
Atlético-GO crest
Atlético-GO
ATG
1Muriel2Arnaldo23I. Fernandes3Betao5Auremir10Jean41Samuel93Reginaldo19Kauan Maranhao24B. Borasi15L. Oliveira1P. Vitor4J. Barreto2Ewerton3A. Martins5Leandro Vilela11Geovany Soares7L. Tocantins9G. Coutinho Lopes10Matheusinho
Atlético-GO crest
Atlético-GO
ATG
Náutico

Time titular

Atlético-GO

Reservas

Técnico

  • H. dos Anjos
  • Renan

O técnico Helio dos Anjos não divulgou a escalação provável do Náutico, e o clube não registrou lesionados ou suspensos confirmados até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o pontapé inicial.

No Atlético-GO, o treinador Renan também não confirmou o time titular. Assim como o adversário, a equipe goiana não tem desfalques registrados por lesão ou suspensão até agora. Mais detalhes devem ser divulgados antes da partida.

Retrospecto recente

NAU

NAU - Sequência

JUV
E0-0
AVF
D2-0
CRB
D2-1
LON
V2-1
CRI
E0-0
Gol marcado (sofrido)
3/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ATG

ATG - Sequência

NOV
D3-0
FOR
V1-0
ATH
E0-0
CUI
V0-1
OPF
V3-1
Gol marcado (sofrido)
5/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Náutico tem campanha irregular nas últimas cinco rodadas da Série B, com um aproveitamento de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. A equipe não marcou gols em três dos cinco jogos, tendo balançado as redes apenas duas vezes nesse período, enquanto sofreu quatro. O resultado mais recente foi um empate sem gols diante do Criciúma. A única vitória veio contra o Londrina, por 2 a 1.

O Atlético-GO apresenta desempenho bem superior no mesmo recorte: três vitórias, um empate e uma derrota, com oito gols marcados e dois sofridos. O triunfo mais recente foi sobre o Operário-PR por 3 a 1. A única derrota foi pesada, um 3 a 0 para o Novorizontino, mas o time respondeu com três vitórias consecutivas depois disso.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

NáuticoEmpateAtlético-GO
2
1
2
Série B
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
1
Náutico badge
Náutico
NAU
2
FJ
Série B
Náutico badge
Náutico
NAU
2
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
1
FJ
Série B
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
3
Náutico badge
Náutico
NAU
0
FJ
Série B
Náutico badge
Náutico
NAU
1
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
1
FJ
Série B
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
2
Náutico badge
Náutico
NAU
0
FJ
5Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 1º de abril de 2026, pela Série B, com vitória do Náutico por 2 a 1 jogando no campo do Atlético-GO. Nos cinco jogos registrados no histórico, o Atlético-GO venceu duas vezes, o Náutico também saiu vencedor em duas ocasiões, e houve um empate. O Dragão marcou sete gols nesses confrontos, contra seis do Timbu.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2111732314+940
D
E
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2010552212+1035
V
D
V
V
E
3
Operário-PROperário-PROPF
2110562928+135
D
D
V
E
V
4
FortalezaFortalezaFOR
2010462319+434
V
D
V
D
V
5
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2110472725+234
D
D
V
D
D
6
NovorizontinoNovorizontinoNOV
209653219+1333
V
D
D
D
V
7
SportSportSPO
2171132619+732
V
E
E
E
E
8
Atlético-GOAtlético-GOATG
208752320+331
V
V
E
V
D
9
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2171042118+331
V
E
V
E
E
10
São BernardoSão BernardoSAB
218673124+730
V
D
D
E
E
11
CRBCRBCRB
208573132-129
V
V
V
E
D
12
GoiásGoiásGOI
208572126-529
D
E
V
E
V
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
217682622+427
V
D
V
E
E
14
NáuticoNáuticoNAU
207492424025
E
V
D
D
E
15
CearáCearáCEA
216782225-325
V
V
D
E
E
16
CuiabáCuiabáCUI
2051051515025
E
D
D
E
V
17
LondrinaLondrinaLON
2055102731-420
D
D
E
E
V
18
AvaíAvaíAVF
2055102127-620
D
V
E
V
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2125141533-1811
D
V
D
E
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2123161541-269
D
E
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Náutico ocupa a 13ª posição, enquanto o Atlético-GO está em 7º lugar.

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