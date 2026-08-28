Série B - Rodada 25 28 de ago. de 2026 - 19:30

Como assistir Náutico x Athletic Club-MG online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Náutico é comandado por Helio dos Anjos, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre desfalques ou o time provável para o confronto. Atualizações sobre a equipe titular devem ser adicionadas conforme a partida se aproxima.

No Athletic Club-MG, o técnico Alex também não confirmou lesionados ou suspensos até o momento. Assim como no caso do adversário, a escalação provável será atualizada quando houver informações disponíveis.

Retrospecto recente

O Náutico soma uma vitória, quatro empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. O time não perde há cinco partidas, mas também demonstra dificuldade para vencer: apenas um triunfo no período, sobre o Ceará por 1 a 0. Nos outros quatro jogos, o clube empatou por 1 a 1 contra São Bernardo, Ponte Preta e Atlético-GO, além de um 0 a 0 com o Criciúma. Ao todo, o Náutico marcou quatro gols e sofreu três nessa sequência.

O Athletic Club-MG apresenta um desempenho irregular, com dois triunfos, um empate e duas derrotas nos cinco jogos mais recentes. A equipe venceu o América-MG por 3 a 1 e o Criciúma por 2 a 0, mas foi derrotada pelo CRB (0 a 2) e pelo Novorizontino (1 a 4) nas últimas duas rodadas. O clube marcou sete gols e sofreu oito nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 27 de abril de 2026, pela Série B, com vitória do Náutico por 1 a 0 jogando como visitante no estádio do Athletic Club-MG. Antes disso, os times se encontraram em julho de 2024, pela Série C, com empate por 2 a 2 no Recife. Nos dois jogos registrados, o Náutico leva vantagem com uma vitória contra um empate.

Classificação

Na classificação da Série B, o Athletic Club-MG ocupa a 10ª posição, enquanto o Náutico aparece na 15ª colocação.

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