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Náutico x Athletic Club-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Náutico x Athletic Club-MG
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Saiba onde vai passar o jogo entre Náutico e Athletic Club-MG, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 25

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Náutico x Athletic Club-MG

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NAU
Formação
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Athletic Club-MG
ATH
Athletic Club-MG crest
Athletic Club-MG
ATH

Técnico

  • H. dos Anjos

O Náutico é comandado por Helio dos Anjos, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre desfalques ou o time provável para o confronto. Atualizações sobre a equipe titular devem ser adicionadas conforme a partida se aproxima.

No Athletic Club-MG, o técnico Alex também não confirmou lesionados ou suspensos até o momento. Assim como no caso do adversário, a escalação provável será atualizada quando houver informações disponíveis.

Retrospecto recente

NAU

NAU - Sequência

CRI
E0-0
ATG
E1-1
PON
E1-1
CEA
V1-0
SAB
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/3
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ATH

ATH - Sequência

PON
E1-1
CRI
V2-0
AMM
V1-3
CRB
D0-2
NOV
D1-4
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Náutico soma uma vitória, quatro empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. O time não perde há cinco partidas, mas também demonstra dificuldade para vencer: apenas um triunfo no período, sobre o Ceará por 1 a 0. Nos outros quatro jogos, o clube empatou por 1 a 1 contra São Bernardo, Ponte Preta e Atlético-GO, além de um 0 a 0 com o Criciúma. Ao todo, o Náutico marcou quatro gols e sofreu três nessa sequência.

O Athletic Club-MG apresenta um desempenho irregular, com dois triunfos, um empate e duas derrotas nos cinco jogos mais recentes. A equipe venceu o América-MG por 3 a 1 e o Criciúma por 2 a 0, mas foi derrotada pelo CRB (0 a 2) e pelo Novorizontino (1 a 4) nas últimas duas rodadas. O clube marcou sete gols e sofreu oito nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

NáuticoEmpateAthletic Club-MG
1
1
0
Série B
Athletic Club-MG badge
Athletic Club-MG
ATH
0
Náutico badge
Náutico
NAU
1
FJ
Série C
Náutico badge
Náutico
NAU
2
Athletic Club-MG badge
Athletic Club-MG
ATH
2
FJ
3Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/2
Ambas as equipes marcaram1/2

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 27 de abril de 2026, pela Série B, com vitória do Náutico por 1 a 0 jogando como visitante no estádio do Athletic Club-MG. Antes disso, os times se encontraram em julho de 2024, pela Série C, com empate por 2 a 2 no Recife. Nos dois jogos registrados, o Náutico leva vantagem com uma vitória contra um empate.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2413652613+1345
V
V
E
V
V
2
CriciúmaCriciúmaCRI
2412842517+844
D
E
V
D
E
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2412573525+1041
E
V
V
D
D
4
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2411763921+1840
V
V
E
D
V
5
FortalezaFortalezaFOR
2411762721+640
V
E
E
E
V
6
SportSportSPO
2491143222+1038
V
D
V
V
E
7
CRBCRBCRB
2410683534+136
D
V
E
V
V
8
Operário-PROperário-PROPF
2410683031-136
E
D
D
D
D
9
Atlético-GOAtlético-GOATG
249962723+436
V
E
D
E
V
10
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2481062525034
D
D
V
V
E
11
GoiásGoiásGOI
249692329-633
E
D
D
V
D
12
CuiabáCuiabáCUI
2471252118+333
E
V
V
E
E
13
São BernardoSão BernardoSAB
248883327+632
E
E
D
V
D
14
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
248792826+231
D
E
V
V
D
15
NáuticoNáuticoNAU
248792827+131
E
V
E
E
E
16
AvaíAvaíAVF
2485112730-329
V
V
V
D
D
17
CearáCearáCEA
2477102530-528
V
D
D
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2456132936-721
D
E
D
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2425171642-2611
D
D
D
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2424181650-3410
D
D
E
D
E
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na classificação da Série B, o Athletic Club-MG ocupa a 10ª posição, enquanto o Náutico aparece na 15ª colocação.

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