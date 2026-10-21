Copa Sul-Americana - Semifinal 21 de out. de 2026 - 18:00

Como assistir Montevideo City Torque x Atlético-MG online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Marcelo Mendez ainda não confirmou o time titular do Montevideo City Torque, e não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco uruguaio. Atualizações serão adicionadas conforme as informações oficiais forem divulgadas.

No Atlético-MG, Eduardo Dominguez também mantém o sigilo sobre a escalação. Não há confirmação de desfalques por lesão ou suspensão no elenco mineiro até o momento.

Retrospecto recente

O Montevideo City Torque chega ao confronto com um desempenho recente preocupante: uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe perdeu por 3 a 0 para o Atlético-MG na Copa Sul-Americana e foi superada por 2 a 0 pelo Nacional na Primera División. O único triunfo veio diante do Danubio, por 1 a 0.

O Atlético-MG, por sua vez, vive fase oposta. O Galo somou quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, marcando sete gols e sofrendo apenas dois. A equipe venceu Coritiba por 1 a 0, bateu o próprio Montevideo City Torque por 3 a 0 e superou o Santos por 2 a 1. O único tropeço foi o empate em 2 a 2 com o Athletico Paranaense.

Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre as equipes é favorável ao Atlético-MG. O confronto mais recente aconteceu em 14 de outubro de 2026, pela Copa Sul-Americana, com vitória do Galo por 3 a 0. Esse é o único encontro registrado entre os clubes no período analisado.

Classificação

O Atlético-MG lidera a Copa Sul-Americana, posição que reflete o domínio mineiro na competição e aumenta a pressão sobre o Montevideo City Torque, que também aparece na primeira colocação de seu grupo, tornando o duelo decisivo para a definição da liderança.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.