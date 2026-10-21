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Montevideo City Torque x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Sul-Americana

Montevideo City Torque x Atlético-MG
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Saiba onde vai passar o jogo entre Montevideo City Torque e Atlético-MG, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Montevideo City Torque x Atlético-MG

Técnico

  • M. Mendez

Marcelo Mendez ainda não confirmou o time titular do Montevideo City Torque, e não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco uruguaio. Atualizações serão adicionadas conforme as informações oficiais forem divulgadas.

No Atlético-MG, Eduardo Dominguez também mantém o sigilo sobre a escalação. Não há confirmação de desfalques por lesão ou suspensão no elenco mineiro até o momento.

Retrospecto recente

CAT

CAT - Sequência

PEN
E1-1
NAC
D2-0
DAN
V1-0
CAM
D3-0
ALB
D2-1
Gol marcado (sofrido)
3/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CAM

CAM - Sequência

BGT
V1-0
APR
E2-2
SAN
V2-1
CAT
V3-0
COR
V1-0
Gol marcado (sofrido)
9/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Montevideo City Torque chega ao confronto com um desempenho recente preocupante: uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe perdeu por 3 a 0 para o Atlético-MG na Copa Sul-Americana e foi superada por 2 a 0 pelo Nacional na Primera División. O único triunfo veio diante do Danubio, por 1 a 0.

O Atlético-MG, por sua vez, vive fase oposta. O Galo somou quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, marcando sete gols e sofrendo apenas dois. A equipe venceu Coritiba por 1 a 0, bateu o próprio Montevideo City Torque por 3 a 0 e superou o Santos por 2 a 1. O único tropeço foi o empate em 2 a 2 com o Athletico Paranaense.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Montevideo City TorqueEmpateAtlético-MG
0
0
1
Copa Sul-Americana
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
3
Montevideo City Torque badge
Montevideo City Torque
CAT
0
FJ
0Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram0/1

O histórico recente entre as equipes é favorável ao Atlético-MG. O confronto mais recente aconteceu em 14 de outubro de 2026, pela Copa Sul-Americana, com vitória do Galo por 3 a 0. Esse é o único encontro registrado entre os clubes no período analisado.

Classificação

O Atlético-MG lidera a Copa Sul-Americana, posição que reflete o domínio mineiro na competição e aumenta a pressão sobre o Montevideo City Torque, que também aparece na primeira colocação de seu grupo, tornando o duelo decisivo para a definição da liderança.

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