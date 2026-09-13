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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Mirassol x Vitória

Técnico

  • R. Guanaes

Rafael Guanaes não tem lesionados ou suspensos confirmados no elenco do Mirassol para esta partida. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento, e as atualizações serão incluídas conforme o jogo se aproxima.

No Vitória, Jair Ventura também não tem informações oficiais sobre desfalques por lesão ou suspensão. A escalação titular ainda não foi anunciada, e mais novidades sobre o grupo devem surgir na véspera da partida.

Retrospecto recente

MIR

MIR - Sequência

UNI
D0-0
SAN
E1-1
SEP
E1-1
FLA
D2-0
COR
V1-2
Gol marcado (sofrido)
4/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
VIT

VIT - Sequência

BAH
D0-2
VAS
D1-0
CAM
D2-1
VAS
D0-2
GRE
V1-0
Gol marcado (sofrido)
2/7
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Mirassol registra uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba no Brasileirão em 6 de setembro. Antes disso, a equipe sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Flamengo e empatou em 1 a 1 com o Palmeiras. No total, o Mirassol marcou cinco gols e sofreu cinco nessa sequência.

O Vitória vem de quatro derrotas e uma vitória nos últimos cinco compromissos. A única vitória foi o 1 a 0 sobre o Botafogo, mas o clube perdeu para o Bahia (2 a 0), para o Atlético-MG (2 a 1) e duas vezes para o Vasco no Copa do Brasil. O time marcou apenas dois gols e sofreu sete nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

MirassolEmpateVitória
1
2
2
Brasileirão
Vitória badge
Vitória
VIT
1
Mirassol badge
Mirassol
MIR
0
FJ
Brasileirão
Vitória badge
Vitória
VIT
2
Mirassol badge
Mirassol
MIR
0
FJ
Brasileirão
Mirassol badge
Mirassol
MIR
1
Vitória badge
Vitória
VIT
1
FJ
Série B
Vitória badge
Vitória
VIT
0
Mirassol badge
Mirassol
MIR
0
FJ
Série B
Mirassol badge
Mirassol
MIR
2
Vitória badge
Vitória
VIT
0
FJ
3Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols0/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre os dois clubes foi em 22 de março de 2026, quando o Vitória venceu o Mirassol por 1 a 0 pelo Brasileirão. Em novembro de 2025, o Vitória também triunfou em casa pelo mesmo torneio, por 2 a 0. Nos últimos cinco encontros, o Vitória venceu duas vezes, o Mirassol venceu uma, e houve dois empates.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2716834721+2656
V
E
E
V
D
2
FlamengoFlamengoFLA
2616645121+3054
V
V
V
D
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2713774131+1046
E
D
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
2712964135+645
D
V
E
V
V
5
BahiaBahiaBAH
26111054032+843
V
V
V
E
E
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2712693939042
D
V
D
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2611693531+439
V
D
V
E
V
8
CoritibaCoritibaCOR
2710893738-138
E
D
V
V
E
9
BragantinoBragantinoBGT
26106103229+336
E
D
D
V
E
10
SantosSantosSAN
269893939035
V
V
V
E
V
11
São PauloSão PauloSAP
2696113130+133
D
V
V
D
E
12
VitóriaVitóriaVIT
2695122537-1232
V
D
D
V
D
13
CorinthiansCorinthiansCOR
2688102727032
D
D
D
D
V
14
BotafogoBotafogoBOT
2688103841-332
E
E
D
D
D
15
GrêmioGrêmioGRE
2677122835-728
D
D
V
D
D
16
MirassolMirassolMIR
2677122940-1128
V
D
E
E
D
17
VascoVascoVAS
2677122941-1228
V
D
V
D
D
18
InternacionalInternacionalINT
27610113035-528
V
D
D
E
E
19
RemoRemoREM
2658133043-1323
D
D
D
E
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2638152852-2417
D
V
D
V
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Mirassol ocupa a 16ª posição, enquanto o Vitória está em 11º lugar.

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