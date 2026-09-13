Brasileirão - Rodada 27 13 de set. de 2026 - 15:00

Como assistir Mirassol x Vitória online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Rafael Guanaes não tem lesionados ou suspensos confirmados no elenco do Mirassol para esta partida. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento, e as atualizações serão incluídas conforme o jogo se aproxima.

No Vitória, Jair Ventura também não tem informações oficiais sobre desfalques por lesão ou suspensão. A escalação titular ainda não foi anunciada, e mais novidades sobre o grupo devem surgir na véspera da partida.

Retrospecto recente

O Mirassol registra uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba no Brasileirão em 6 de setembro. Antes disso, a equipe sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Flamengo e empatou em 1 a 1 com o Palmeiras. No total, o Mirassol marcou cinco gols e sofreu cinco nessa sequência.

O Vitória vem de quatro derrotas e uma vitória nos últimos cinco compromissos. A única vitória foi o 1 a 0 sobre o Botafogo, mas o clube perdeu para o Bahia (2 a 0), para o Atlético-MG (2 a 1) e duas vezes para o Vasco no Copa do Brasil. O time marcou apenas dois gols e sofreu sete nesse período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes foi em 22 de março de 2026, quando o Vitória venceu o Mirassol por 1 a 0 pelo Brasileirão. Em novembro de 2025, o Vitória também triunfou em casa pelo mesmo torneio, por 2 a 0. Nos últimos cinco encontros, o Vitória venceu duas vezes, o Mirassol venceu uma, e houve dois empates.

Classificação

No Brasileirão, o Mirassol ocupa a 16ª posição, enquanto o Vitória está em 11º lugar.

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