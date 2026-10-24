Brasileirão - Rodada 32 24 de out. de 2026 - 15:30

Como assistir Mirassol x São Paulo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Rafael Guanaes não tem desfalques confirmados para o Mirassol. Nenhuma informação sobre lesionados ou suspensos foi divulgada pelo clube, e a escalação provável ainda não foi anunciada — atualizações serão incluídas conforme o jogo se aproximar.

No São Paulo, Dorival Junior também não confirmou o time titular nem revelou baixas por lesão ou suspensão. Os torcedores devem acompanhar os canais oficiais do clube para as últimas novidades antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Mirassol chega a este jogo com duas vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi justamente a vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, que interrompeu uma sequência que incluía derrota para o Bahia por 1 a 0 e empate com o Bragantino em 1 a 1. No total, o time marcou sete gols e sofreu quatro nesse período.

O São Paulo tem duas vitórias, uma derrota e dois reveses nos últimos cinco compromissos. O Tricolor venceu o Vasco por 1 a 0 na rodada mais recente, mas antes disso perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0 e para o Santos por 2 a 1. Ao todo, o time balançou as redes cinco vezes e foi vazado cinco também nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, quando o São Paulo venceu o Mirassol por 1 a 0 jogando em casa. Antes disso, o Mirassol aplicou um expressivo 3 a 0 sobre o Tricolor pelo Campeonato Paulista, em janeiro do mesmo ano. Nos últimos cinco confrontos entre os clubes, o Mirassol leva vantagem com três vitórias contra duas do São Paulo.

Classificação

No Brasileirão, o Mirassol ocupa a 14ª posição, dentro da zona de turbulência que exige pontos para ganhar distância do rebaixamento. O São Paulo está em nono lugar e persegue uma vaga no grupo dos oito primeiros, o que torna esta partida importante para os dois lados, ainda que por razões opostas.

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