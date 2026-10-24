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Mirassol x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Mirassol x São Paulo
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Saiba onde vai passar o jogo entre Mirassol e São Paulo, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Como assistir Mirassol x São Paulo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Mirassol x São Paulo

Técnico

  • R. Guanaes

Rafael Guanaes não tem desfalques confirmados para o Mirassol. Nenhuma informação sobre lesionados ou suspensos foi divulgada pelo clube, e a escalação provável ainda não foi anunciada — atualizações serão incluídas conforme o jogo se aproximar.

No São Paulo, Dorival Junior também não confirmou o time titular nem revelou baixas por lesão ou suspensão. Os torcedores devem acompanhar os canais oficiais do clube para as últimas novidades antes do apito inicial.

Retrospecto recente

MIR

MIR - Sequência

VIT
E2-2
BOT
V2-0
BGT
E1-1
BAH
D1-0
INT
V2-0
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SAP

SAP - Sequência

INT
V1-0
SAN
D1-2
CRU
D2-0
VIT
V2-1
VAS
V1-0
Gol marcado (sofrido)
5/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Mirassol chega a este jogo com duas vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi justamente a vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, que interrompeu uma sequência que incluía derrota para o Bahia por 1 a 0 e empate com o Bragantino em 1 a 1. No total, o time marcou sete gols e sofreu quatro nesse período.

O São Paulo tem duas vitórias, uma derrota e dois reveses nos últimos cinco compromissos. O Tricolor venceu o Vasco por 1 a 0 na rodada mais recente, mas antes disso perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0 e para o Santos por 2 a 1. Ao todo, o time balançou as redes cinco vezes e foi vazado cinco também nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

MirassolEmpateSão Paulo
3
0
2
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
Mirassol badge
Mirassol
MIR
0
FJ
Paulista
Mirassol badge
Mirassol
MIR
3
São Paulo badge
São Paulo
SAP
0
FJ
Brasileirão
Mirassol badge
Mirassol
MIR
3
São Paulo badge
São Paulo
SAP
0
FJ
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
0
Mirassol badge
Mirassol
MIR
2
FJ
Paulista
São Paulo badge
São Paulo
SAP
4
Mirassol badge
Mirassol
MIR
1
FJ
9Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, quando o São Paulo venceu o Mirassol por 1 a 0 jogando em casa. Antes disso, o Mirassol aplicou um expressivo 3 a 0 sobre o Tricolor pelo Campeonato Paulista, em janeiro do mesmo ano. Nos últimos cinco confrontos entre os clubes, o Mirassol leva vantagem com três vitórias contra duas do São Paulo.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3120746125+3667
V
V
E
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
3119935422+3266
V
V
V
E
V
3
CruzeiroCruzeiroCRU
32166105146+554
V
V
D
V
V
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3115884937+1253
D
V
E
V
E
5
FluminenseFluminenseFLU
3114984939+1051
D
D
V
V
D
6
Atlético-MGAtlético-MGCAM
3114894235+750
V
V
E
V
E
7
BahiaBahiaBAH
31131084439+549
D
V
D
D
V
8
SantosSantosSAN
31129104846+245
V
D
E
V
V
9
São PauloSão PauloSAP
31126133635+142
V
V
D
D
V
10
BragantinoBragantinoBGT
31118123936+341
E
V
E
D
D
11
BotafogoBotafogoBOT
31109124448-439
V
E
D
D
V
12
CoritibaCoritibaCOR
31109123849-1139
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
31107143445-1137
E
D
V
D
E
14
MirassolMirassolMIR
3199133644-836
V
D
E
V
E
15
VascoVascoVAS
3098133643-735
D
E
V
V
V
16
CorinthiansCorinthiansCOR
3189143239-733
E
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
31711133340-732
D
E
V
D
V
18
GrêmioGrêmioGRE
31710143444-1031
D
E
E
E
D
19
RemoRemoREM
32511163450-1626
D
E
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3039183062-3218
D
D
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Mirassol ocupa a 14ª posição, dentro da zona de turbulência que exige pontos para ganhar distância do rebaixamento. O São Paulo está em nono lugar e persegue uma vaga no grupo dos oito primeiros, o que torna esta partida importante para os dois lados, ainda que por razões opostas.

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