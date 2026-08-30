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Mirassol x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Mirassol x Palmeiras
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Mirassol x Palmeiras

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Formação
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Palmeiras
SEP
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Palmeiras
SEP

Técnico

  • R. Guanaes

Pelo lado do Mirassol, o técnico Rafael Guanaes não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão até o momento, e nenhum provável time titular foi divulgado. As informações serão atualizadas conforme o clube se pronunciar antes da partida.

No Palmeiras, Abel Ferreira também não tem baixas confirmadas listadas para este jogo, e o provável XI ainda não foi anunciado oficialmente. Mais novidades sobre o elenco alviverde devem surgir nas horas que antecedem o confronto.

Retrospecto recente

MIR

MIR - Sequência

CRU
D3-1
UNI
E1-1
FLA
D1-5
UNI
D0-0
SAN
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/10
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SEP

SEP - Sequência

CPO
E1-1
FLU
D3-2
CPO
V0-1
VAS
V4-1
SAN
V3-0
Gol marcado (sofrido)
11/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Mirassol somou apenas um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos, com uma vitória. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Santos no Brasileirão em 23 de agosto. Antes disso, a equipe perdeu por 0 a 0 para o LDU Quito na Copa Libertadores — resultado que funcionou como derrota — e sofreu a pesada goleada de 5 a 1 para o Flamengo no dia 16 de agosto. O time balançou as redes apenas três vezes e sofreu seis gols neste recorte.

O Palmeiras, por sua vez, vive fase oposta. O time de Abel Ferreira venceu três dos últimos cinco jogos, com uma derrota e um empate. A vitória mais recente foi a goleada por 3 a 0 sobre o Santos na Copa do Brasil em 27 de agosto, que seguiu o triunfo por 4 a 1 sobre o Vasco no Brasileirão quatro dias antes. A única derrota neste período foi por 3 a 2 para o Fluminense. O Palmeiras marcou 11 gols e sofreu seis nestes cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

MirassolEmpatePalmeiras
1
1
3
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
Mirassol badge
Mirassol
MIR
0
FJ
Paulista
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
Mirassol badge
Mirassol
MIR
0
FJ
Brasileirão
Mirassol badge
Mirassol
MIR
2
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
Mirassol badge
Mirassol
MIR
1
FJ
Paulista
Mirassol badge
Mirassol
MIR
2
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
3
FJ
5Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 15 de março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Palmeiras por 1 a 0 jogando em casa. Antes disso, o Palmeiras também venceu o Mirassol por 1 a 0 no Paulista, em janeiro de 2026. O Mirassol obteve sua última vitória no duelo em novembro de 2025, quando triunfou por 2 a 1 em seus domínios pelo Brasileirão. Nos cinco jogos mais recentes entre os clubes, o Palmeiras venceu três vezes, o Mirassol uma, com um empate.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2415634420+2451
V
D
E
V
D
2
FlamengoFlamengoFLA
2313644521+2445
D
V
V
E
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2413563422+1244
V
E
V
E
V
4
FluminenseFluminenseFLU
2411853629+741
V
V
E
E
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
2511683536-139
D
V
V
V
V
6
BahiaBahiaBAH
2491053428+637
V
E
E
E
E
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2410683228+436
V
E
V
E
V
8
BragantinoBragantinoBGT
2410592925+435
D
V
E
D
E
9
CoritibaCoritibaCOR
249783031-134
V
E
V
D
E
10
CorinthiansCorinthiansCOR
248882624+232
D
D
V
E
E
11
São PauloSão PauloSAP
2486102928+130
V
D
E
D
E
12
BotafogoBotafogoBOT
238693737030
D
D
E
V
E
13
VitóriaVitóriaVIT
2585122437-1329
D
D
V
D
D
14
SantosSantosSAN
236893336-326
E
V
D
E
D
15
GrêmioGrêmioGRE
2367102431-725
D
D
V
E
D
16
VascoVascoVAS
2467112739-1225
V
D
D
E
E
17
InternacionalInternacionalINT
2451092428-425
E
E
E
E
D
18
MirassolMirassolMIR
2366112636-1024
E
D
D
V
E
19
RemoRemoREM
2458112839-1123
D
E
E
D
V
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2328132446-2214
V
E
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Palmeiras lidera a competição, enquanto o Mirassol ocupa a 17ª posição.

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