Brasileirão - Rodada 25 30 de ago. de 2026 - 17:30

Como assistir Mirassol x Palmeiras online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Pelo lado do Mirassol, o técnico Rafael Guanaes não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão até o momento, e nenhum provável time titular foi divulgado. As informações serão atualizadas conforme o clube se pronunciar antes da partida.

No Palmeiras, Abel Ferreira também não tem baixas confirmadas listadas para este jogo, e o provável XI ainda não foi anunciado oficialmente. Mais novidades sobre o elenco alviverde devem surgir nas horas que antecedem o confronto.

Retrospecto recente

O Mirassol somou apenas um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos, com uma vitória. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Santos no Brasileirão em 23 de agosto. Antes disso, a equipe perdeu por 0 a 0 para o LDU Quito na Copa Libertadores — resultado que funcionou como derrota — e sofreu a pesada goleada de 5 a 1 para o Flamengo no dia 16 de agosto. O time balançou as redes apenas três vezes e sofreu seis gols neste recorte.

O Palmeiras, por sua vez, vive fase oposta. O time de Abel Ferreira venceu três dos últimos cinco jogos, com uma derrota e um empate. A vitória mais recente foi a goleada por 3 a 0 sobre o Santos na Copa do Brasil em 27 de agosto, que seguiu o triunfo por 4 a 1 sobre o Vasco no Brasileirão quatro dias antes. A única derrota neste período foi por 3 a 2 para o Fluminense. O Palmeiras marcou 11 gols e sofreu seis nestes cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 15 de março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Palmeiras por 1 a 0 jogando em casa. Antes disso, o Palmeiras também venceu o Mirassol por 1 a 0 no Paulista, em janeiro de 2026. O Mirassol obteve sua última vitória no duelo em novembro de 2025, quando triunfou por 2 a 1 em seus domínios pelo Brasileirão. Nos cinco jogos mais recentes entre os clubes, o Palmeiras venceu três vezes, o Mirassol uma, com um empate.

Classificação

No Brasileirão, o Palmeiras lidera a competição, enquanto o Mirassol ocupa a 17ª posição.

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