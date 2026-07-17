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Mirassol x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Mirassol x Grêmio
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Saiba onde vai passar o jogo entre Mirassol e Grêmio, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Mirassol x Grêmio online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Mirassol e Grêmio pelo Brasileirão terá transmissão ao vivo no Brasil. Veja os canais de TV e opções de streaming disponíveis abaixo para acompanhar a partida em tempo real.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Mirassol x Grêmio

Mirassol crest
Mirassol
MIR
Formação
Grêmio crest
Grêmio
GRE
Grêmio crest
Grêmio
GRE

Técnico

  • R. Guanaes

O Mirassol é treinado por Rafael Guanaes, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre desfalques, suspensões ou o provável time titular para este confronto. Atualizações serão incluídas conforme forem disponibilizadas antes do apito inicial.

No Grêmio, Luis Castro também não teve detalhes sobre lesões ou suspensões divulgados até o momento. Assim como o adversário, o clube gaúcho não confirmou a escalação provável. Mais informações serão adicionadas à medida que a comissão técnica se pronunciar.


Retrospecto recente

MIR

MIR - Sequência

CAM
D3-1
REA
V1-2
FLU
V1-0
LAN
D1-0
APR
D1-0
Gol marcado (sofrido)
4/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
GRE

GRE - Sequência

BAH
E1-1
PAL
V2-0
SAN
V3-2
CAT
E2-2
COR
D1-3
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Mirassol chega ao jogo com sequência irregular: duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. O time venceu o Fluminense por 1 a 0 no Brasileirão e o Always Ready por 2 a 1 na Copa Libertadores, mas perdeu para Athletico Paranaense, Lanús e Atlético-MG, marcando três gols e sofrendo cinco nesse período.

O Grêmio também apresenta desempenho oscilante. Em cinco partidas, o time gaúcho somou duas vitórias, dois empates e uma derrota. Venceu o Santos por 3 a 2 no Brasileirão e o Palestino por 2 a 0 na Sul-Americana, empatou com Montevideo City Torque e Bahia, e perdeu para o Corinthians por 3 a 1 no último compromisso. No total, marcou nove gols e sofreu sete.


Últimos confrontos diretos

MIR

Outros

GRE

3

Vitórias

0

Empate

0

8

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/3
Ambos os times marcam
2/3

O confronto mais recente entre os clubes foi em setembro de 2025, quando o Mirassol venceu o Grêmio por 1 a 0 jogando fora de casa, pelo Brasileirão. Antes disso, em abril do mesmo ano, o Mirassol havia aplicado uma goleada de 4 a 1 sobre o rival em seus domínios. Nos três jogos registrados entre as equipes, o Mirassol venceu todos, marcando oito gols e sofrendo apenas quatro.


Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
1812513013+1741
V
V
E
E
E
2
FlamengoFlamengoFLA
1710433116+1534
V
D
E
V
E
3
FluminenseFluminenseFLU
189452823+531
E
D
V
E
D
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
189362418+630
V
V
E
D
E
5
BragantinoBragantinoBGT
189272519+629
V
V
V
D
V
6
BahiaBahiaBAH
177552523+226
V
D
E
D
E
7
CoritibaCoritibaCOR
187562424026
D
V
V
E
D
8
São PauloSão PauloSAP
187472320+325
D
E
D
D
E
9
BotafogoBotafogoBOT
187473332+125
V
D
E
V
E
10
VitóriaVitóriaVIT
187472225-325
V
D
V
D
E
11
Atlético-MGAtlético-MGCAM
187382223-124
V
D
V
E
V
12
CorinthiansCorinthiansCOR
186661819-124
V
V
D
V
D
13
CruzeiroCruzeiroCRU
186662428-424
E
V
E
V
D
14
InternacionalInternacionalINT
185672122-121
D
D
V
E
V
15
GrêmioGrêmioGRE
185672023-321
D
V
E
D
E
16
SantosSantosSAN
195682731-421
D
V
D
D
V
17
VascoVascoVAS
195592230-820
D
D
D
D
V
18
RemoRemoREM
184682129-818
V
D
V
E
V
19
MirassolMirassolMIR
174491824-616
D
V
D
E
V
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
1716101733-169
D
D
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Mirassol ocupa a 19ª posição, enquanto o Grêmio está em 16º lugar.



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