







Como assistir Mirassol x Grêmio online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Mirassol e Grêmio pelo Brasileirão terá transmissão ao vivo no Brasil. Veja os canais de TV e opções de streaming disponíveis abaixo para acompanhar a partida em tempo real.





Notícias e prováveis escalações





O Mirassol é treinado por Rafael Guanaes, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre desfalques, suspensões ou o provável time titular para este confronto. Atualizações serão incluídas conforme forem disponibilizadas antes do apito inicial.

No Grêmio, Luis Castro também não teve detalhes sobre lesões ou suspensões divulgados até o momento. Assim como o adversário, o clube gaúcho não confirmou a escalação provável. Mais informações serão adicionadas à medida que a comissão técnica se pronunciar.





Retrospecto recente

O Mirassol chega ao jogo com sequência irregular: duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. O time venceu o Fluminense por 1 a 0 no Brasileirão e o Always Ready por 2 a 1 na Copa Libertadores, mas perdeu para Athletico Paranaense, Lanús e Atlético-MG, marcando três gols e sofrendo cinco nesse período.

O Grêmio também apresenta desempenho oscilante. Em cinco partidas, o time gaúcho somou duas vitórias, dois empates e uma derrota. Venceu o Santos por 3 a 2 no Brasileirão e o Palestino por 2 a 0 na Sul-Americana, empatou com Montevideo City Torque e Bahia, e perdeu para o Corinthians por 3 a 1 no último compromisso. No total, marcou nove gols e sofreu sete.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes foi em setembro de 2025, quando o Mirassol venceu o Grêmio por 1 a 0 jogando fora de casa, pelo Brasileirão. Antes disso, em abril do mesmo ano, o Mirassol havia aplicado uma goleada de 4 a 1 sobre o rival em seus domínios. Nos três jogos registrados entre as equipes, o Mirassol venceu todos, marcando oito gols e sofrendo apenas quatro.





Classificação

No Brasileirão, o Mirassol ocupa a 19ª posição, enquanto o Grêmio está em 16º lugar.









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