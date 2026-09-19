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Mirassol x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Mirassol x Botafogo

Técnico

  • R. Guanaes

O técnico Rafael Guanaes não tem informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no elenco do Mirassol para esta partida. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento, e atualizações serão adicionadas conforme o jogo se aproxima.

No Botafogo, Rodrigo Bellão também não conta com informações oficiais sobre desfalques por lesão ou suspensão. Nenhum time provável foi anunciado, e novas informações sobre o elenco devem surgir na véspera da partida.

Retrospecto recente

MIR

MIR - Sequência

SAN
E1-1
SEP
E1-1
FLA
D2-0
COR
V1-2
VIT
E2-2
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BOT

BOT - Sequência

APR
D2-3
FLA
D3-0
SEP
E0-0
BGT
E1-1
GRE
V3-2
Gol marcado (sofrido)
6/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Mirassol acumula um aproveitamento de uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Vitória, e a única vitória do período foi sobre o Coritiba por 1 a 0 fora de casa. A equipe marcou seis gols e sofreu cinco nessa sequência.

O Botafogo registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. O triunfo por 3 a 2 sobre o Grêmio é o resultado mais recente e o mais expressivo do período, mas as derrotas para Flamengo e Athletico Paranaense revelam fragilidades defensivas. Ao todo, o time balançou as redes cinco vezes e foi vazado oito vezes nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

MirassolEmpateBotafogo
0
2
1
Brasileirão
Botafogo badge
Botafogo
BOT
3
Mirassol badge
Mirassol
MIR
2
FJ
Brasileirão
Mirassol badge
Mirassol
MIR
0
Botafogo badge
Botafogo
BOT
0
FJ
Brasileirão
Botafogo badge
Botafogo
BOT
3
Mirassol badge
Mirassol
MIR
3
FJ
5Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram2/3

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em 1º de abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Botafogo por 3 a 2 como mandante. Antes disso, as equipes empataram por 0 a 0 em novembro de 2025, quando o Mirassol atuou em casa. No único encontro anterior registrado, também pelo Brasileirão, o Botafogo venceu por 3 a 3 — resultado que, na prática, representa um empate, com três gols marcados por cada lado.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2717645322+3157
V
V
V
V
D
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2716834721+2656
V
E
E
V
D
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2713774131+1046
E
D
E
V
E
4
BahiaBahiaBAH
27121054233+946
V
V
V
V
E
5
FluminenseFluminenseFLU
2712964135+645
D
V
E
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2712693939042
D
V
D
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2611693531+439
V
D
V
E
V
8
CoritibaCoritibaCOR
2710893738-138
E
D
V
V
E
9
BragantinoBragantinoBGT
26106103229+336
E
D
D
V
E
10
SantosSantosSAN
269893939035
V
V
V
E
V
11
BotafogoBotafogoBOT
2798104143-235
V
E
E
D
D
12
São PauloSão PauloSAP
2696113130+133
D
V
V
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
2796122739-1233
E
V
D
D
V
14
CorinthiansCorinthiansCOR
2788112829-132
D
D
D
D
D
15
MirassolMirassolMIR
2778123142-1129
E
V
D
E
E
16
GrêmioGrêmioGRE
2777133038-828
D
D
D
V
D
17
VascoVascoVAS
2677122941-1228
V
D
V
D
D
18
InternacionalInternacionalINT
27610113035-528
V
D
D
E
E
19
RemoRemoREM
2758143145-1423
D
D
D
D
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2638152852-2417
D
V
D
V
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Mirassol ocupa a 15ª posição, enquanto o Botafogo está em 11º lugar na tabela.

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