Brasileirão - Rodada 28 19 de set. de 2026 - 16:00

Como assistir Mirassol x Botafogo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Rafael Guanaes não tem informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no elenco do Mirassol para esta partida. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento, e atualizações serão adicionadas conforme o jogo se aproxima.

No Botafogo, Rodrigo Bellão também não conta com informações oficiais sobre desfalques por lesão ou suspensão. Nenhum time provável foi anunciado, e novas informações sobre o elenco devem surgir na véspera da partida.

Retrospecto recente

O Mirassol acumula um aproveitamento de uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Vitória, e a única vitória do período foi sobre o Coritiba por 1 a 0 fora de casa. A equipe marcou seis gols e sofreu cinco nessa sequência.

O Botafogo registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. O triunfo por 3 a 2 sobre o Grêmio é o resultado mais recente e o mais expressivo do período, mas as derrotas para Flamengo e Athletico Paranaense revelam fragilidades defensivas. Ao todo, o time balançou as redes cinco vezes e foi vazado oito vezes nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em 1º de abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Botafogo por 3 a 2 como mandante. Antes disso, as equipes empataram por 0 a 0 em novembro de 2025, quando o Mirassol atuou em casa. No único encontro anterior registrado, também pelo Brasileirão, o Botafogo venceu por 3 a 3 — resultado que, na prática, representa um empate, com três gols marcados por cada lado.

Classificação

No Brasileirão, o Mirassol ocupa a 15ª posição, enquanto o Botafogo está em 11º lugar na tabela.

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