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Milan x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Italiano

Milan x Inter de Milão
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Milan x Inter de Milão

4-3-3
Milan crest
Milan
MIL
Formação
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
3-5-2
M. MaignanM. MaignanM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicP. EstupinanP. EstupinanA. RabiotA. RabiotL. ModricL. ModricY. MusahY. MusahC. PulisicC. PulisicO. HutchinsonO. HutchinsonG. RamosG. RamosI. ProvedelI. ProvedelY. BisseckY. BisseckM. AkanjiM. AkanjiA. BastoniA. BastoniP. ZielinskiP. ZielinskiN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluF. DimarcoF. DimarcoA. DioufA. DioufF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. Thuram
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
4-3-3
Milan

Time titular

Inter de Milão

Técnico

  • Rúben Amorim
  • C. Chivu

Do lado do Milan, Rúben Amorim segue sem poder contar com Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze e Pietro Terracciano, todos fora por lesão. Apesar das dúvidas da semana, Gila, Rabiot e Moreira voltaram a treinar com o grupo, e os dois primeiros devem ser titulares; a participação de Moreira depende das escolhas do treinador. A escalação provável conta com Maignan no gol; De Winter, Pavlovic, Estupinan e Tomori na defesa; Hutchinson, Jashari, Cissé e Bartesaghi no meio; e Musah e Ramos no ataque.

Na Inter, Cristian Chivu não terá Lautaro Martínez, Benjamin Pavard, John Stones, Curtis Jones e Luis Henrique. O time provável traz Provedel na meta; Bisseck, Bastoni e Carlos Augusto na linha defensiva; Zielinski, Sucic, Stankovic, Dimarco e Diouf no meio; e Bonny e Thuram como dupla de ataque.

Retrospecto recente

MIL

MIL - Sequência

SAL
V0-4
ATA
V3-2
BOU
D3-0
UDI
V0-2
BOL
D2-4
Gol marcado (sofrido)
11/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
INT

INT - Sequência

CLB
D3-4
BOL
V1-3
SHK
V1-0
FIO
V2-1
VEN
V0-2
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Milan chega ao derby com um retrospecto recente irregular: duas vitórias, duas derrotas e nenhum empate nos últimos cinco jogos. A equipe de Amorim venceu o Udinese e o Atalanta, mas perdeu para o Bournemouth na Liga Europa e sofreu a derrota mais dolorosa da temporada diante do Bologna, levando quatro gols em casa. O ataque rossonero marcou 11 gols nesses cinco compromissos, mas a defesa cedeu 11 também, sinalizando uma fragilidade estrutural que preocupa.

A Inter vive momento oposto: quatro vitórias nas últimas cinco partidas, com apenas uma derrota, sofrida para o Club Brugge na Champions League pelo placar de 4 a 3. Os nerazzurri bateram o Venezia, a Fiorentina, o Shakhtar Donetsk e o Bologna nesse período, marcando dez gols e sofrendo oito. A vitória mais recente, sobre o Venezia por 2 a 0, foi mais sofrida do que o placar sugere, mas o resultado manteve a Inter na ponta da tabela.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

MilanEmpateInter de Milão
3
2
0
Amistosos de clubes
Milan badge
Milan
MIL
1
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
FJ
Campeonato Italiano
Milan badge
Milan
MIL
1
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
FJ
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
Milan badge
Milan
MIL
1
FJ
Copa da Itália
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
Milan badge
Milan
MIL
3
FJ
Copa da Itália
Milan badge
Milan
MIL
1
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
FJ
7Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em agosto de 2026, em um amistoso que terminou empatado em 1 a 1. Antes disso, os dois duelos válidos pelo Campeonato Italiano na temporada passada foram favoráveis ao Milan: vitória por 1 a 0 como mandante em março de 2026 e triunfo por 1 a 0 como visitante em novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros oficiais e amistosos, o Milan soma dois triunfos, dois empates e uma derrota para a Inter.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
98102510+1525
V
V
V
V
E
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
E
V
E
E
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
E
D
5
MilanMilanMIL
95311811+718
D
V
V
E
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
V
E
V
D
V
7
NapoliNapoliNAP
94231711+614
V
E
D
V
E
8
JuventusJuventusJUV
94231110+114
D
V
D
E
V
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
D
V
V
V
E
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
D
D
D
E
V
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
V
V
D
V
E
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
E
E
D
V
D
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
V
V
D
V
D
14
LecceLecceLEC
93061019-99
D
D
V
D
D
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
E
D
16
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
92161622-67
D
D
V
D
V
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
E
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
E
D
D
D
E
19
ParmaParmaPAR
9126515-105
E
D
D
D
V
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
D
D
V
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na Serie A, a Inter lidera o campeonato, enquanto o Milan ocupa a quinta colocação, a sete pontos dos rivais.

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