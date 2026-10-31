Campeonato Italiano - Rodada 10 31 de out. de 2026 - 15:45 San Siro

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Notícias e prováveis escalações

Do lado do Milan, Rúben Amorim segue sem poder contar com Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze e Pietro Terracciano, todos fora por lesão. Apesar das dúvidas da semana, Gila, Rabiot e Moreira voltaram a treinar com o grupo, e os dois primeiros devem ser titulares; a participação de Moreira depende das escolhas do treinador. A escalação provável conta com Maignan no gol; De Winter, Pavlovic, Estupinan e Tomori na defesa; Hutchinson, Jashari, Cissé e Bartesaghi no meio; e Musah e Ramos no ataque.

Na Inter, Cristian Chivu não terá Lautaro Martínez, Benjamin Pavard, John Stones, Curtis Jones e Luis Henrique. O time provável traz Provedel na meta; Bisseck, Bastoni e Carlos Augusto na linha defensiva; Zielinski, Sucic, Stankovic, Dimarco e Diouf no meio; e Bonny e Thuram como dupla de ataque.

Retrospecto recente

O Milan chega ao derby com um retrospecto recente irregular: duas vitórias, duas derrotas e nenhum empate nos últimos cinco jogos. A equipe de Amorim venceu o Udinese e o Atalanta, mas perdeu para o Bournemouth na Liga Europa e sofreu a derrota mais dolorosa da temporada diante do Bologna, levando quatro gols em casa. O ataque rossonero marcou 11 gols nesses cinco compromissos, mas a defesa cedeu 11 também, sinalizando uma fragilidade estrutural que preocupa.

A Inter vive momento oposto: quatro vitórias nas últimas cinco partidas, com apenas uma derrota, sofrida para o Club Brugge na Champions League pelo placar de 4 a 3. Os nerazzurri bateram o Venezia, a Fiorentina, o Shakhtar Donetsk e o Bologna nesse período, marcando dez gols e sofrendo oito. A vitória mais recente, sobre o Venezia por 2 a 0, foi mais sofrida do que o placar sugere, mas o resultado manteve a Inter na ponta da tabela.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em agosto de 2026, em um amistoso que terminou empatado em 1 a 1. Antes disso, os dois duelos válidos pelo Campeonato Italiano na temporada passada foram favoráveis ao Milan: vitória por 1 a 0 como mandante em março de 2026 e triunfo por 1 a 0 como visitante em novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros oficiais e amistosos, o Milan soma dois triunfos, dois empates e uma derrota para a Inter.

Classificação

Na Serie A, a Inter lidera o campeonato, enquanto o Milan ocupa a quinta colocação, a sete pontos dos rivais.

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