Campeonato Italiano - Rodada 9 28 de out. de 2026 - 13:30 San Siro

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Notícias e prováveis escalações

O Milan enfrenta uma lista extensa de desfalques. Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Adrien Rabiot, Diego Moreira, Mario Gila, Pietro Terracciano, Samuel Chukwueze e Ruben Loftus-Cheek estão todos fora. O provável time de Amorim tem Maignan; De Winter, Pavlovic, Tomori, Estupinan; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Pulisic e Cisse.

O Bologna também tem baixas: Emil Holm, Riccardo Orsolini, Roberto Piccoli e Jay Enem não viajam para Milão. Palladino deve escalar Skorupski; Casale, Darmian, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Odgaard e Mbangula.

Retrospecto recente

O Milan chega com três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas entre todas as competições, com 11 gols marcados e cinco sofridos. A derrota foi o 3 a 0 para o Bournemouth na Liga Europa, mas os rossoneri responderam com o 2 a 0 sobre o Udinese no último fim de semana. Antes disso, o time havia vencido o Salzburg por 4 a 0 fora de casa, também pela Liga Europa.

O Bologna soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas, com cinco gols marcados e sete sofridos. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Cagliari, que encerrou uma sequência de resultados negativos que incluiu a derrota por 3 a 1 para a Inter.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes foi em fevereiro de 2026, quando o Milan venceu o Bologna por 3 a 0 jogando fora de casa, pela Serie A. Nos últimos cinco encontros entre os dois clubes, o Milan tem três vitórias contra duas do Bologna, sendo que o único triunfo recente dos rossoblù foi pela Copa da Itália, em maio de 2025, quando venceram por 1 a 0 em San Siro.

Classificação

Na tabela da Serie A, o Milan ocupa a quarta posição e briga por uma vaga entre os primeiros colocados, enquanto o Bologna está em 13º, precisando reagir para não se aproximar da zona de rebaixamento.

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