Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Campeonato Italiano
team-logoMilan
San Siro
team-logoBologna
Assista aqui! Disney+Assista aqui! ESPN
GOAL-e
Com a ajuda da

Milan x Bologna: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Italiano

Milan x Bologna
Milan
Bologna
Campeonato Italiano

Saiba onde vai passar o jogo entre Milan e Bologna, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Campeonato Italiano - Rodada 9
San Siro

Como assistir Milan x Bologna online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Disney+

Disney+

Assista aqui

ESPN

ESPN

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Milan x Bologna

4-2-3-1
Milan crest
Milan
MIL
page.match.formation.title
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-3
M. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicF. TomoriF. TomoriP. EstupinanP. EstupinanO. HutchinsonO. HutchinsonY. MusahY. MusahC. PulisicC. PulisicA. JashariA. JashariD. BartesaghiD. BartesaghiA. CisseA. CisseL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateN. ZorteaN. ZorteaT. PobegaT. PobegaL. FergusonL. FergusonJ. MirandaJ. MirandaF. BernardeschiF. BernardeschiJ. OdgaardJ. OdgaardS. MbangulaS. Mbangula
Bologna crest
Bologna
BOL
4-2-3-1
Milan

Time titular

Bologna

Técnico

  • Rúben Amorim
  • R. Palladino

O Milan enfrenta uma lista extensa de desfalques. Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Adrien Rabiot, Diego Moreira, Mario Gila, Pietro Terracciano, Samuel Chukwueze e Ruben Loftus-Cheek estão todos fora. O provável time de Amorim tem Maignan; De Winter, Pavlovic, Tomori, Estupinan; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Pulisic e Cisse.

O Bologna também tem baixas: Emil Holm, Riccardo Orsolini, Roberto Piccoli e Jay Enem não viajam para Milão. Palladino deve escalar Skorupski; Casale, Darmian, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Odgaard e Mbangula.

Retrospecto recente

MIL

MIL - Sequência

SAS
E1-1
SAL
V0-4
ATA
V3-2
BOU
D3-0
UDI
V0-2
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BOL

BOL - Sequência

NAP
D1-0
TOR
E1-1
LEC
V1-2
INT
D1-3
CGL
V0-2
Gol marcado (sofrido)
6/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Milan chega com três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas entre todas as competições, com 11 gols marcados e cinco sofridos. A derrota foi o 3 a 0 para o Bournemouth na Liga Europa, mas os rossoneri responderam com o 2 a 0 sobre o Udinese no último fim de semana. Antes disso, o time havia vencido o Salzburg por 4 a 0 fora de casa, também pela Liga Europa.

O Bologna soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas, com cinco gols marcados e sete sofridos. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Cagliari, que encerrou uma sequência de resultados negativos que incluiu a derrota por 3 a 1 para a Inter.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

MilanEmpateBologna
3
0
2
Campeonato Italiano
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Milan badge
Milan
MIL
3
FJ
Campeonato Italiano
Milan badge
Milan
MIL
1
Bologna badge
Bologna
BOL
0
FJ
Copa da Itália
Milan badge
Milan
MIL
0
Bologna badge
Bologna
BOL
1
FJ
Campeonato Italiano
Milan badge
Milan
MIL
3
Bologna badge
Bologna
BOL
1
FJ
Campeonato Italiano
Bologna badge
Bologna
BOL
2
Milan badge
Milan
MIL
1
FJ
8Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes foi em fevereiro de 2026, quando o Milan venceu o Bologna por 3 a 0 jogando fora de casa, pela Serie A. Nos últimos cinco encontros entre os dois clubes, o Milan tem três vitórias contra duas do Bologna, sendo que o único triunfo recente dos rossoblù foi pela Copa da Itália, em maio de 2025, quando venceram por 1 a 0 em San Siro.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
87102310+1322
V
V
V
E
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
E
V
E
E
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
E
D
5
MilanMilanMIL
8530167+918
V
V
E
V
E
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
E
V
D
V
E
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
V
D
E
V
D
8
TorinoTorinoTOR
94141414013
D
V
V
V
E
9
CagliariCagliariCGL
9414813-513
D
D
D
E
V
10
NapoliNapoliNAP
83231310+311
E
D
V
E
V
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
E
D
V
D
D
12
LecceLecceLEC
8305914-59
D
V
D
D
V
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
V
D
V
E
D
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
E
D
15
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
82151518-37
D
V
D
V
D
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
V
D
V
D
E
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
D
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
D
D
D
E
V
19
ParmaParmaPAR
8116515-104
D
D
D
V
D
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
D
V
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na tabela da Serie A, o Milan ocupa a quarta posição e briga por uma vaga entre os primeiros colocados, enquanto o Bologna está em 13º, precisando reagir para não se aproximar da zona de rebaixamento.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google