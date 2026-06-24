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Marrocos x Haiti: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Marrocos x Haiti
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Haiti
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Saiba onde vai passar o jogo entre Marrocos e Haiti, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Copa do Mundo - C
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Como assistir Marrocos x Haiti online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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No Brasil, a partida entre Marrocos e Haiti será transmitida ao vivo pela Caze TV. Acesse a plataforma para acompanhar o jogo em tempo real.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Marrocos x Haiti

4-2-3-1
Marrocos crest
Marrocos
MAR
Formação
Haiti crest
Haiti
HAI
4-4-2
1Y. Bounou14I. Diop3N. Mazraoui18C. Riad2A. Hakimi6A. Bouaddi23B. El Khannouss24N. El Aynaoui8A. Ounahi10B. Diaz11I. Saibari1J. Placide8M. Experience5H. Delcroix2C. Arcus4R. Ade11D. Louicius17D. Jean Jacques15R. Providence10J. Bellegarde20F. Pierrot18W. Isidor
Haiti crest
Haiti
HAI
4-2-3-1
Marrocos

Time titular

Haiti

Técnico

  • M. Ouahbi
  • S. Migne

Marrocos deve entrar em campo com o seguinte time projetado: Yassine Bounou; Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Achraf Hakimi, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi; Bilal El Khannouss, Brahim Diaz; Ismael Saibari. O técnico Mohamed Ouahbi não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão para este jogo.

O Haiti de Sébastien Migné deve escalar: Johny Placide; Martin Experience, Hannes Delcroix, Carlens Arcus, Ricardo Ade; Don Deedson Louicius, Danley Jean Jacques, Ruben Providence; Jean-Ricner Bellegarde; Frantzdy Pierrot, Wilson Isidor. Assim como Marrocos, a equipe caribenha não tem baixas confirmadas. Atualizações serão adicionadas caso o cenário mude antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

MAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/2
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

HAI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Marrocos chega a Atlanta com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre a Escócia pela Copa do Mundo, em 19 de junho. Antes disso, a equipe empatou em 1 a 1 com o Brasil na estreia do torneio. Nas preparações, Marrocos venceu Madagascar por 4 a 0 e Burúndi por 5 a 0, além de empatar em 1 a 1 com a Noruega. No total dessas cinco partidas, os marroquinos marcaram 12 gols e sofreram apenas três.

O Haiti soma um resultado mais irregular: uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 3 a 0 para o Brasil, em 20 de junho, pela Copa do Mundo. Antes disso, Les Grenadiers perderam por 1 a 0 para a Escócia na estreia do torneio. O resultado de destaque da sequência foi a goleada por 4 a 0 sobre a Nova Zelândia em amistoso, em 3 de junho. O Haiti também perdeu por 2 a 1 para o Peru e empatou em 1 a 1 com a Islândia.


Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos entre Marrocos e Haiti disponíveis no conjunto de informações desta partida. Nenhum histórico de encontros anteriores entre as duas seleções foi registrado na base de dados oficial utilizada para este jogo.


Classificação

No Grupo C, Marrocos ocupa a segunda posição, enquanto o Haiti aparece na quarta e última colocação da chave.



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