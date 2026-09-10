Como assistir Manchester United x Sabah FK online - Canais de TV e transmissões ao vivo
Notícias e prováveis escalações
Prováveis escalações de Manchester United x Sabah FK
Time titular
Técnico
- M. Carrick
- V. Dambrauskas
Michael Carrick deve escalar o United com Senne Lammens no gol, linha defensiva formada por Diogo Dalot, Lisandro Martínez, Leny Yoro e Noussair Mazraoui, e um meio-campo com Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo e Youri Tielemans. Bruno Fernandes atua como meia-atacante, com Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko formando o ataque. Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba e Tom Heaton estão fora por lesão.
No Sabah FK, Khayal Aliyev é o único desfalque confirmado por lesão. Valdas Dambrauskas deve mandar a campo Stas Pokatilov no gol, com Rahman Dashdamirov, Akim Zedadka, Steve Solvet e Tymoteusz Puchacz na defesa, e Kaheem Parris e Joy-Lance Mickels no ataque.
Retrospecto recente
O Manchester United registra dois resultados positivos, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos considerando todas as competições. A vitória mais recente foi por 5 a 2 contra o Ipswich, enquanto a derrota por 2 a 0 para o Hull City representa o tropeço mais recente na Premier League. No total, a equipe marcou 10 gols e sofreu 10 nesse período.
O Sabah FK chega em momento oposto, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. A equipe goleou o Zira por 5 a 0 na rodada mais recente do campeonato azerbaijano e avançou na qualificação da Liga dos Campeões após superar o Hapoel Beer Sheva. O clube marcou 13 gols e sofreu apenas 3 nesse recorte, demonstrando solidez ofensiva e defensiva.
Últimos confrontos diretos
Não há histórico de confrontos diretos entre Manchester United e Sabah FK disponível para análise. Esta será, portanto, a primeira vez que os dois clubes se enfrentam em competição oficial.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|+5
|3
V
|2
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|+4
|3
V
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
V
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
V
|5
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
V
|6
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|6
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|8
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|11
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|12
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|26
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|26
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|28
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
D
|28
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
D
|30
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|30
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|32
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D
|32
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D
|34
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
D
|35
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
D
|36
|1
|0
|0
|1
|1
|6
|-5
|0
D
Na fase de grupos da Liga dos Campeões, Manchester United e Sabah FK ocupam a 7ª posição na tabela antes desta rodada de abertura.
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