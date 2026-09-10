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Manchester United x Sabah FK: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Manchester United x Sabah FK
Manchester United
Sabah FK
Liga dos Campeões

Saiba onde vai passar o jogo entre Manchester United e Sabah FK, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Liga dos Campeões - Rodada 1
Old Trafford

Como assistir Manchester United x Sabah FK online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Manchester United x Sabah FK

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formação
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
S. LammensS. LammensD. DalotD. DalotL. MartinezL. MartinezL. YoroL. YoroN. MazraouiN. MazraouiB. MbeumoB. MbeumoP. DorguP. DorguK. MainooK. MainooY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesB. SeskoB. SeskoS. PokatilovS. PokatilovR. DashdamirovR. DashdamirovA. ZedadkaA. ZedadkaS. SolvetS. SolvetT. PuchaczT. PuchaczI. LepinjicaI. LepinjicaU. RakhmonalievU. RakhmonalievV. SimicV. SimicA. IsayevA. IsayevK. ParrisK. ParrisJ. MickelsJ. Mickels
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
Manchester United

Time titular

Sabah FK

Técnico

  • M. Carrick
  • V. Dambrauskas

Michael Carrick deve escalar o United com Senne Lammens no gol, linha defensiva formada por Diogo Dalot, Lisandro Martínez, Leny Yoro e Noussair Mazraoui, e um meio-campo com Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo e Youri Tielemans. Bruno Fernandes atua como meia-atacante, com Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko formando o ataque. Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba e Tom Heaton estão fora por lesão.

No Sabah FK, Khayal Aliyev é o único desfalque confirmado por lesão. Valdas Dambrauskas deve mandar a campo Stas Pokatilov no gol, com Rahman Dashdamirov, Akim Zedadka, Steve Solvet e Tymoteusz Puchacz na defesa, e Kaheem Parris e Joy-Lance Mickels no ataque.

Retrospecto recente

MUN

MUN - Sequência

LEE
V1-1
MIL
D2-4
HUL
D2-0
IPS
V5-2
EVE
E2-2
Gol marcado (sofrido)
10/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SAB

SAB - Sequência

FCK
V2-0
HBS
D2-1
HBS
V5-2
ARA
V0-1
ZIR
V5-0
Gol marcado (sofrido)
14/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Manchester United registra dois resultados positivos, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos considerando todas as competições. A vitória mais recente foi por 5 a 2 contra o Ipswich, enquanto a derrota por 2 a 0 para o Hull City representa o tropeço mais recente na Premier League. No total, a equipe marcou 10 gols e sofreu 10 nesse período.

O Sabah FK chega em momento oposto, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. A equipe goleou o Zira por 5 a 0 na rodada mais recente do campeonato azerbaijano e avançou na qualificação da Liga dos Campeões após superar o Hapoel Beer Sheva. O clube marcou 13 gols e sofreu apenas 3 nesse recorte, demonstrando solidez ofensiva e defensiva.

Últimos confrontos diretos

Não há histórico de confrontos diretos entre Manchester United e Sabah FK disponível para análise. Esta será, portanto, a primeira vez que os dois clubes se enfrentam em competição oficial.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
3
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
3
SportingSportingSCP
110031+23
V
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
6
BétisBétisBET
110032+13
V
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
12
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
13
PSVPSVPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
13
LeipzigLeipzigRBL
00000000
13
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
26
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
26
LilleLilleLIL
100123-10
D
28
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
28
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
30
LASKLASKLAS
100101-10
D
30
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
32
VikingVikingVIK
100113-20
D
34
PortoPortoPOR
100102-20
D
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
Classificação às quartas de final

Na fase de grupos da Liga dos Campeões, Manchester United e Sabah FK ocupam a 7ª posição na tabela antes desta rodada de abertura.

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