Como assistir Manchester United x Manchester City online - Canais de TV e transmissões ao vivo
Notícias e prováveis escalações
Prováveis escalações de Manchester United x Manchester City
Michael Carrick deve escalar o United com Senne Lammens no gol, linha defensiva formada por Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Harry Maguire e Luke Shaw, e meio-campo com Youri Tielemans, Bruno Fernandes e Kobbie Mainoo. O ataque conta com Bryan Mbeumo, Marcus Rashford e Matheus Cunha. Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Tom Heaton e Manuel Ugarte estão fora por lesão. Luke Shaw passou por avaliação física após ser poupado durante a semana e sua participação depende de teste de última hora.
Enzo Maresca deve utilizar Gianluigi Donnarumma na meta, com Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi e Ruben Dias na defesa. O meio-campo conta com Rayan Cherki, Enzo Fernandez e Elliot Anderson, enquanto Antoine Semenyo, Iliman Ndiaye e Erling Haaland formam o ataque. Jeremy Doku e Nico O'Reilly estão indisponíveis por lesão.
Retrospecto recente
O Manchester United registra dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Sabah FK por 4 a 0 na Liga dos Campeões e o Ipswich por 5 a 2 na Premier League, mas empatou com o Everton em 2 a 2 e perdeu para o Hull por 2 a 0. No total, o United marcou 13 gols e sofreu 8 nesse período.
O Manchester City apresenta quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco compromissos. A equipe de Maresca venceu Porto por 2 a 0 na Liga dos Campeões, superou Coventry por 1 a 0 e goleou Crystal Palace por 4 a 1 na Premier League. A única derrota foi para o Arsenal por 3 a 0 na Supercopa da Inglaterra, em agosto. O City marcou 8 gols e sofreu 4 nesse recorte.
Últimos confrontos diretos
Confrontos
O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em janeiro de 2026, pela Premier League, com vitória do Manchester United por 2 a 0 em Old Trafford. Nos últimos cinco encontros, o United venceu dois, o City venceu dois e houve um empate. O City levou a melhor no duelo de setembro de 2025, vencendo por 3 a 0 em casa.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|8
|1
|+7
|12
V
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|7
|2
|+5
|9
V
V
V
|3
|4
|2
|2
|0
|5
|2
|+3
|8
E
E
V
V
|4
|4
|2
|1
|1
|10
|9
|+1
|7
E
D
V
V
|5
|4
|1
|3
|0
|7
|4
|+3
|6
E
E
E
V
|6
|4
|1
|3
|0
|6
|4
|+2
|6
E
V
E
E
|7
|4
|1
|3
|0
|5
|3
|+2
|6
E
E
E
V
|8
|4
|2
|0
|2
|7
|10
|-3
|6
V
D
D
V
|9
|3
|1
|2
|0
|6
|4
|+2
|5
E
V
E
|10
|3
|1
|2
|0
|3
|2
|+1
|5
E
E
V
|11
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|5
V
E
E
D
|12
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
E
D
V
|13
|3
|1
|1
|1
|7
|6
|+1
|4
E
V
D
|14
|4
|1
|1
|2
|3
|5
|-2
|4
D
E
V
D
|15
|4
|0
|3
|1
|6
|7
|-1
|3
E
E
E
D
|16
|4
|1
|0
|3
|6
|11
|-5
|3
D
V
D
D
|17
|4
|0
|2
|2
|0
|5
|-5
|2
E
E
D
D
|18
|4
|0
|1
|3
|4
|7
|-3
|1
E
D
D
D
|19
|4
|0
|1
|3
|1
|7
|-6
|1
D
E
D
D
|20
|3
|0
|0
|3
|0
|5
|-5
|0
D
D
D
Na Premier League, o Manchester City ocupa a primeira posição, enquanto o Manchester United está em 11º lugar.
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