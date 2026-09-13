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Manchester United x Manchester City: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Manchester United x Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League

Saiba onde vai passar o jogo entre Manchester United e Manchester City, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Premier League - Rodada 4
Old Trafford

Como assistir Manchester United x Manchester City online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Manchester United x Manchester City

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formação
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-1-4-1
S. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireL. ShawL. ShawY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesK. MainooK. MainooB. MbeumoB. MbeumoM. RashfordM. RashfordM. CunhaM. CunhaG. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolM. NunesM. NunesM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasN. O'ReillyN. O'ReillyE. FernandezE. FernandezE. AndersonE. AndersonP. FodenP. FodenA. SemenyoA. SemenyoE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Manchester United

Time titular

Manchester City

Técnico

  • M. Carrick
  • E. Maresca

Michael Carrick deve escalar o United com Senne Lammens no gol, linha defensiva formada por Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Harry Maguire e Luke Shaw, e meio-campo com Youri Tielemans, Bruno Fernandes e Kobbie Mainoo. O ataque conta com Bryan Mbeumo, Marcus Rashford e Matheus Cunha. Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Tom Heaton e Manuel Ugarte estão fora por lesão. Luke Shaw passou por avaliação física após ser poupado durante a semana e sua participação depende de teste de última hora.

Enzo Maresca deve utilizar Gianluigi Donnarumma na meta, com Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi e Ruben Dias na defesa. O meio-campo conta com Rayan Cherki, Enzo Fernandez e Elliot Anderson, enquanto Antoine Semenyo, Iliman Ndiaye e Erling Haaland formam o ataque. Jeremy Doku e Nico O'Reilly estão indisponíveis por lesão.

Retrospecto recente

MUN

MUN - Sequência

MIL
D2-4
HUL
D2-0
IPS
V5-2
EVE
E2-2
SAB
V4-0
Gol marcado (sofrido)
13/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MCI

MCI - Sequência

ARS
D3-0
BOU
V2-1
CRY
V1-4
COV
V1-0
POR
V0-2
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Manchester United registra dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Sabah FK por 4 a 0 na Liga dos Campeões e o Ipswich por 5 a 2 na Premier League, mas empatou com o Everton em 2 a 2 e perdeu para o Hull por 2 a 0. No total, o United marcou 13 gols e sofreu 8 nesse período.

O Manchester City apresenta quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco compromissos. A equipe de Maresca venceu Porto por 2 a 0 na Liga dos Campeões, superou Coventry por 1 a 0 e goleou Crystal Palace por 4 a 1 na Premier League. A única derrota foi para o Arsenal por 3 a 0 na Supercopa da Inglaterra, em agosto. O City marcou 8 gols e sofreu 4 nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Manchester UnitedEmpateManchester City
2
1
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FJ
Supercopa da Inglaterra
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
5Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em janeiro de 2026, pela Premier League, com vitória do Manchester United por 2 a 0 em Old Trafford. Nos últimos cinco encontros, o United venceu dois, o City venceu dois e houve um empate. O City levou a melhor no duelo de setembro de 2025, vencendo por 3 a 0 em casa.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
V
V
V
V
2
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
3
HullHullHUL
422052+38
E
E
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
E
D
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
E
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
413053+26
E
E
E
V
8
IpswichIpswichIPS
4202710-36
V
D
D
V
9
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
E
V
E
10
LeedsLeedsLEE
312032+15
E
E
V
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
V
E
E
D
12
BrightonBrightonBHA
311185+34
E
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
E
V
D
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
D
E
V
D
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
E
E
E
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
D
V
D
D
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
E
E
D
D
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
E
D
D
D
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
D
E
D
D
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na Premier League, o Manchester City ocupa a primeira posição, enquanto o Manchester United está em 11º lugar.

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