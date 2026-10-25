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Manchester United x Bournemouth: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Manchester United x Bournemouth
Manchester United
Bournemouth
Premier League

Saiba onde vai passar o jogo entre Manchester United e Bournemouth, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Manchester United x Bournemouth

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
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Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
4-2-3-1
S. LammensS. LammensH. MaguireH. MaguireL. YoroL. YoroD. DalotD. DalotN. MazraouiN. MazraouiB. FernandesB. FernandesY. TielemansY. TielemansC. BalebaC. BalebaA. SantosA. SantosA. DialloA. DialloB. MbeumoB. MbeumoD. PetrovicD. PetrovicA. TruffertA. Truffertteam-logoA. SilvaJ. HillJ. HillA. SmithA. SmithT. AdamsT. AdamsL. CookL. CookM. TavernierM. TavernierRayanRayanJ. KluivertJ. KluivertEvanilsonEvanilson
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
4-2-3-1
Manchester United

Time titular

Bournemouth

Técnico

  • M. Carrick
  • M. Rose

O Manchester United tem um desfalque considerável no meio-campo: Patrick Dorgu, Manuel Ugarte e Kobbie Mainoo estão lesionados, assim como o lateral Luke Shaw e o atacante Benjamin Sesko. A provável escalação de Carrick conta com Senne Lammens no gol; Harry Maguire, Leny Yoro, Diogo Dalot e Noussair Mazraoui na defesa; Bruno Fernandes, Youri Tielemans, Carlos Baleba e Andrey Santos no meio; e Amad Diallo e Bryan Mbeumo no ataque.

No Bournemouth, Marco Rose não poderá contar com Julian Araujo, Alex Scott e Alex Toth. O time provável tem Djordje Petrovic na meta; Adrien Truffert, Antonio Silva, James Hill e Adam Smith na defesa; Tyler Adams, Lewis Cook e Marcus Tavernier no meio; Rayan e Justin Kluivert pelos lados; e Evanilson como centroavante.

Retrospecto recente

MUN

MUN - Sequência

FUL
E1-1
TOT
E1-1
ATM
D2-0
LEE
E1-1
COM
D4-1
Gol marcado (sofrido)
4/9
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BOU

BOU - Sequência

LIV
D0-1
CHE
D5-1
SGR
V3-0
SUN
V2-0
MIL
V3-0
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Manchester United soma um retrospecto de zero vitórias, quatro empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições, com o mais recente sendo a goleada sofrida diante do Como por 4 a 1 na Liga dos Campeões. Antes disso, o clube empatou com Leeds por 1 a 1 na Premier League e cedeu empate ao Tottenham pelo mesmo placar. No total, os Red Devils marcaram seis gols e sofreram oito nesse período.

O Bournemouth, por sua vez, venceu três dos últimos cinco jogos. A equipe goleou o Milan por 3 a 0 na Liga Europa e bateu o Sunderland por 2 a 0 na Premier League, mas sofreu derrotas pesadas para Chelsea (5 a 1) e Liverpool (1 a 0). No geral, os visitantes marcaram nove gols e sofreram sete nas cinco partidas mais recentes.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Manchester UnitedEmpateBournemouth
1
3
1
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
4
FJ
Amistosos de clubes
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FJ
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
3
FJ
11Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre os clubes terminou em empate por 2 a 2, em março de 2026, com o Bournemouth como mandante. Antes disso, o Old Trafford foi palco de um empate histórico por 4 a 4 em dezembro de 2025. Nos últimos cinco encontros oficiais, cada equipe venceu uma vez, com três empates, e os jogos produziram um total de 16 gols.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
E
4
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
E
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
E
V
6
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
E
V
D
7
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
E
V
E
E
8
LeedsLeedsLEE
724196+310
E
D
E
V
E
9
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
E
V
E
10
IpswichIpswichIPS
83141216-410
E
D
V
D
V
11
HullHullHUL
723287+19
D
E
D
E
E
12
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
E
D
E
13
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
E
E
14
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
E
15
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
E
E
E
D
E
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
E
D
V
17
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
E
E
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
E
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Manchester United ocupa a 15ª posição, enquanto o Bournemouth aparece na 17ª colocação.

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