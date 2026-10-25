Premier League - Rodada 8 25 de out. de 2026 - 10:00 Old Trafford

Como assistir Manchester United x Bournemouth online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Manchester United tem um desfalque considerável no meio-campo: Patrick Dorgu, Manuel Ugarte e Kobbie Mainoo estão lesionados, assim como o lateral Luke Shaw e o atacante Benjamin Sesko. A provável escalação de Carrick conta com Senne Lammens no gol; Harry Maguire, Leny Yoro, Diogo Dalot e Noussair Mazraoui na defesa; Bruno Fernandes, Youri Tielemans, Carlos Baleba e Andrey Santos no meio; e Amad Diallo e Bryan Mbeumo no ataque.

No Bournemouth, Marco Rose não poderá contar com Julian Araujo, Alex Scott e Alex Toth. O time provável tem Djordje Petrovic na meta; Adrien Truffert, Antonio Silva, James Hill e Adam Smith na defesa; Tyler Adams, Lewis Cook e Marcus Tavernier no meio; Rayan e Justin Kluivert pelos lados; e Evanilson como centroavante.

Retrospecto recente

O Manchester United soma um retrospecto de zero vitórias, quatro empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições, com o mais recente sendo a goleada sofrida diante do Como por 4 a 1 na Liga dos Campeões. Antes disso, o clube empatou com Leeds por 1 a 1 na Premier League e cedeu empate ao Tottenham pelo mesmo placar. No total, os Red Devils marcaram seis gols e sofreram oito nesse período.

O Bournemouth, por sua vez, venceu três dos últimos cinco jogos. A equipe goleou o Milan por 3 a 0 na Liga Europa e bateu o Sunderland por 2 a 0 na Premier League, mas sofreu derrotas pesadas para Chelsea (5 a 1) e Liverpool (1 a 0). No geral, os visitantes marcaram nove gols e sofreram sete nas cinco partidas mais recentes.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes terminou em empate por 2 a 2, em março de 2026, com o Bournemouth como mandante. Antes disso, o Old Trafford foi palco de um empate histórico por 4 a 4 em dezembro de 2025. Nos últimos cinco encontros oficiais, cada equipe venceu uma vez, com três empates, e os jogos produziram um total de 16 gols.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Manchester United ocupa a 15ª posição, enquanto o Bournemouth aparece na 17ª colocação.

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