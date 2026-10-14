Como assistir Manchester City x PSG online - Canais de TV e transmissões ao vivo
Notícias e prováveis escalações
Prováveis escalações de Manchester City x PSG
Enzo Maresca deve escalar o City com Gianluigi Donnarumma no gol, defesa formada por Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi e Josko Gvardiol, meio-campo com Phil Foden, Enzo Fernandez, Rayan Cherki e Elliot Anderson, e ataque com Jeremy Doku e Erling Haaland. Não há lesionados nem suspensos registrados no elenco do City.
No PSG, Luis Enrique deve apostar em Matvey Safonov na meta, com Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes e Willian Pacho na defesa. Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz formam o meio, enquanto Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres e Ousmane Dembélé compõem o ataque. O clube parisiense também não registra baixas por lesão ou suspensão.
Retrospecto recente
O Manchester City chega invicto nos últimos cinco jogos, com cinco vitórias consecutivas entre Premier League, Carabao Cup e Liga dos Campeões. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool em Anfield, e o clube também aplicou 5 a 3 no Sunderland e 5 a 0 no Norwich nesse período. Ao todo, o City marcou 15 gols e sofreu seis nessa sequência, com um triunfo por 2 a 0 sobre o Porto confirmando o bom momento europeu.
O PSG venceu quatro dos últimos cinco jogos, com a única derrota sendo um 2 a 1 para o Monaco no início de setembro. Os parisienses foram contundentes em momentos do ciclo, goleando o Slovan Bratislava por 6 a 1 na Liga dos Campeões e vencendo o jogo mais recente por 3 a 1 sobre o Le Mans. No total, marcaram 13 gols e sofreram cinco nessa série de partidas.
Últimos confrontos diretos
Confrontos
O confronto mais recente entre os dois clubes terminou com vitória do PSG por 4 a 2, pela Liga dos Campeões em janeiro de 2025. Nos últimos cinco duelos entre as equipes, o City venceu três vezes contra duas do PSG, com a maioria dos jogos acontecendo na edição de 2021 da competição europeia — quando o City ganhou por 2 a 1 em casa em novembro e por 2 a 0 em maio, enquanto o PSG respondeu com uma vitória por 2 a 0 em Paris em setembro daquele ano.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|+7
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
V
V
|3
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
V
V
|4
|2
|1
|1
|0
|8
|3
|+5
|4
E
V
|5
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|+5
|3
V
|6
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
V
|7
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
D
V
|8
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
V
|10
|2
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|3
V
D
|11
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|11
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|13
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|+1
|3
V
D
|14
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|15
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|15
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|17
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|18
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
V
D
|19
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
D
V
|20
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
V
D
|21
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
V
D
|22
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|22
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|24
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|25
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
D
E
|26
|2
|0
|1
|1
|4
|6
|-2
|1
E
D
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|28
|2
|0
|0
|2
|4
|6
|-2
|0
D
D
|29
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
D
|30
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
D
D
|31
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
D
D
|32
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
D
D
|33
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
D
|34
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
D
D
|35
|1
|0
|0
|1
|1
|6
|-5
|0
D
|36
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
D
Na tabela atual da Liga dos Campeões, o PSG ocupa a quinta posição, enquanto o Manchester City está em nono — o que faz deste jogo um confronto direto entre o líder da competição e um clube que busca escalar posições na fase de liga.
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