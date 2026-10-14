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team-logoManchester City
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Manchester City x PSG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Manchester City x PSG
Manchester City
PSG
Liga dos Campeões

Saiba onde vai passar o jogo entre Manchester City e PSG, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Liga dos Campeões - Rodada 2
Etihad Stadium

Como assistir Manchester City x PSG online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Manchester City x PSG

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
page.match.formation.title
PSG crest
PSG
PSG
4-3-3
G. DonnarummaG. DonnarummaM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasP. FodenP. FodenE. FernandezE. FernandezR. CherkiR. CherkiE. AndersonE. AndersonJ. DokuJ. DokuE. HaalandE. HaalandM. SafonovM. SafonovMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiN. MendesN. MendesW. PachoW. PachoVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesF. RuizF. RuizK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaF. TorresF. TorresO. DembeleO. Dembele
PSG crest
PSG
PSG
4-2-3-1
Manchester City

Time titular

PSG

Técnico

  • E. Maresca
  • Luis Enrique

Enzo Maresca deve escalar o City com Gianluigi Donnarumma no gol, defesa formada por Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi e Josko Gvardiol, meio-campo com Phil Foden, Enzo Fernandez, Rayan Cherki e Elliot Anderson, e ataque com Jeremy Doku e Erling Haaland. Não há lesionados nem suspensos registrados no elenco do City.

No PSG, Luis Enrique deve apostar em Matvey Safonov na meta, com Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes e Willian Pacho na defesa. Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz formam o meio, enquanto Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres e Ousmane Dembélé compõem o ataque. O clube parisiense também não registra baixas por lesão ou suspensão.

Retrospecto recente

MCI

MCI - Sequência

POR
V0-2
MUN
V0-1
NOR
V5-0
SUN
V5-3
LIV
V0-3
Gol marcado (sofrido)
16/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
PSG

PSG - Sequência

ASM
D1-2
SLB
V6-1
B29
V0-1
OM
V1-2
LEM
V3-1
Gol marcado (sofrido)
13/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Manchester City chega invicto nos últimos cinco jogos, com cinco vitórias consecutivas entre Premier League, Carabao Cup e Liga dos Campeões. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool em Anfield, e o clube também aplicou 5 a 3 no Sunderland e 5 a 0 no Norwich nesse período. Ao todo, o City marcou 15 gols e sofreu seis nessa sequência, com um triunfo por 2 a 0 sobre o Porto confirmando o bom momento europeu.

O PSG venceu quatro dos últimos cinco jogos, com a única derrota sendo um 2 a 1 para o Monaco no início de setembro. Os parisienses foram contundentes em momentos do ciclo, goleando o Slovan Bratislava por 6 a 1 na Liga dos Campeões e vencendo o jogo mais recente por 3 a 1 sobre o Le Mans. No total, marcaram 13 gols e sofreram cinco nessa série de partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Manchester CityEmpatePSG
3
0
2
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FJ
Liga dos Campeões
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
PSG badge
PSG
PSG
1
FJ
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
Liga dos Campeões
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
PSG badge
PSG
PSG
0
FJ
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FJ
8Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre os dois clubes terminou com vitória do PSG por 4 a 2, pela Liga dos Campeões em janeiro de 2025. Nos últimos cinco duelos entre as equipes, o City venceu três vezes contra duas do PSG, com a maioria dos jogos acontecendo na edição de 2021 da competição europeia — quando o City ganhou por 2 a 1 em casa em novembro e por 2 a 0 em maio, enquanto o PSG respondeu com uma vitória por 2 a 0 em Paris em setembro daquele ano.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
2
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
5
PSGPSGPSG
110061+53
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
8
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
11
BétisBétisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
13
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
17
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
18
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
22
RomaRomaROM
10101101
E
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
25
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
26
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
28
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
29
PortoPortoPOR
100102-20
D
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
31
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
32
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na tabela atual da Liga dos Campeões, o PSG ocupa a quinta posição, enquanto o Manchester City está em nono — o que faz deste jogo um confronto direto entre o líder da competição e um clube que busca escalar posições na fase de liga.

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