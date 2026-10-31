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Manchester City x Brighton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Manchester City x Brighton
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Brighton
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Manchester City x Brighton

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formação
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovJ. DokuJ. DokuE. FernandezE. FernandezI. NdiayeI. NdiayeA. BouaddiA. BouaddiE. AndersonE. AndersonE. HaalandE. HaalandB. VerbruggenB. VerbruggenL. DunkL. DunkF. KadiogluF. KadiogluL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliC. AndresC. AndresP. GrossP. GrossM. De CuyperM. De CuyperY. AyariY. AyariD. GomezD. GomezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
Manchester City

Time titular

Brighton

Técnico

  • E. Maresca
  • F. Hurzeler

No Manchester City, Enzo Maresca deve escalar: Gianluigi Donnarumma; Josko Gvardiol, Marc Guehi, Ruben Dias, Abdukodir Khusanov; Jeremy Doku, Enzo Fernandez, Iliman Ndiaye, Ayyoub Bouaddi, Elliot Anderson; e Erling Haaland. Antoine Semenyo está fora por lesão.

No Brighton, Fabian Hurzeler tem uma lista considerável de desfalques: Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Zadok Yohanna e Pascal Struijk estão todos lesionados. A escalação provável dos Seagulls tem: Bart Verbruggen; Lewis Dunk, Ferdi Kadioglu, Luka Vuskovic, Olivier Boscagli; Chema Andres, Pascal Gross, Maxim De Cuyper, Yasin Ayari; Diego Gomez e Charalampos Kostoulas.

Retrospecto recente

MCI

MCI - Sequência

PSG
D2-4
IPS
V3-2
AEK
V5-1
AVL
D2-1
BHA
V2-2
Gol marcado (sofrido)
13/11
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
BHA

BHA - Sequência

KZA
V4-0
CRY
V5-0
JAB
E0-0
LIV
D2-0
MCI
D2-2
Gol marcado (sofrido)
11/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Manchester City registra três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe marcou 13 gols e sofreu 10 no período. O resultado mais recente foi a vitória nos pênaltis sobre o Brighton na Copa Carabao, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. Antes disso, o City perdeu para o Aston Villa por 2 a 1 na Premier League, mas venceu o AEK Athens por 5 a 1 na Champions League.

O Brighton tem um aproveitamento de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Os Seagulls marcaram seis gols e sofreram quatro no período. A derrota mais recente foi por 2 a 0 para o Liverpool na Premier League. A vitória mais expressiva foi o 5 a 0 sobre o Crystal Palace, também no campeonato inglês.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Manchester CityEmpateBrighton
1
2
2
Carabao Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton badge
Brighton
BHA
2
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Brighton badge
Brighton
BHA
1
FJ
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton badge
Brighton
BHA
2
FJ
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
7Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram5/5

O confronto mais recente entre os dois times foi justamente a Copa Carabao de 28 de outubro de 2026, com empate por 2 a 2 e classificação do City nos pênaltis. Nos últimos cinco encontros, o Brighton venceu duas vezes, o City venceu uma e houve dois empates. Os Seagulls levaram a melhor nas duas partidas realizadas em seu estádio, vencendo por 2 a 1 em agosto de 2025 e novamente por 2 a 1 em novembro de 2024.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
D
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
D
V
E
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
E
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
E
D
E
V
E
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
E
E
D
E
V
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
V
D
D
V
D
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
E
V
D
10
HullHullHUL
824298+110
E
D
E
D
E
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
E
V
E
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
E
D
V
D
V
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
V
V
D
D
E
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
E
D
E
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
E
E
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
D
E
E
E
D
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
D
D
V
E
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
E
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
E
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Manchester City ocupa a primeira colocação, enquanto o Brighton está na terceira posição. O confronto direto entre dois dos times mais bem colocados do campeonato aumenta ainda mais o peso do resultado para ambas as equipes.

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