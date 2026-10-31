Premier League - Rodada 9 31 de out. de 2026 - 11:00 Etihad Stadium

Como assistir Manchester City x Brighton online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Manchester City, Enzo Maresca deve escalar: Gianluigi Donnarumma; Josko Gvardiol, Marc Guehi, Ruben Dias, Abdukodir Khusanov; Jeremy Doku, Enzo Fernandez, Iliman Ndiaye, Ayyoub Bouaddi, Elliot Anderson; e Erling Haaland. Antoine Semenyo está fora por lesão.

No Brighton, Fabian Hurzeler tem uma lista considerável de desfalques: Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Zadok Yohanna e Pascal Struijk estão todos lesionados. A escalação provável dos Seagulls tem: Bart Verbruggen; Lewis Dunk, Ferdi Kadioglu, Luka Vuskovic, Olivier Boscagli; Chema Andres, Pascal Gross, Maxim De Cuyper, Yasin Ayari; Diego Gomez e Charalampos Kostoulas.

Retrospecto recente

O Manchester City registra três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe marcou 13 gols e sofreu 10 no período. O resultado mais recente foi a vitória nos pênaltis sobre o Brighton na Copa Carabao, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. Antes disso, o City perdeu para o Aston Villa por 2 a 1 na Premier League, mas venceu o AEK Athens por 5 a 1 na Champions League.

O Brighton tem um aproveitamento de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Os Seagulls marcaram seis gols e sofreram quatro no período. A derrota mais recente foi por 2 a 0 para o Liverpool na Premier League. A vitória mais expressiva foi o 5 a 0 sobre o Crystal Palace, também no campeonato inglês.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois times foi justamente a Copa Carabao de 28 de outubro de 2026, com empate por 2 a 2 e classificação do City nos pênaltis. Nos últimos cinco encontros, o Brighton venceu duas vezes, o City venceu uma e houve dois empates. Os Seagulls levaram a melhor nas duas partidas realizadas em seu estádio, vencendo por 2 a 1 em agosto de 2025 e novamente por 2 a 1 em novembro de 2024.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Manchester City ocupa a primeira colocação, enquanto o Brighton está na terceira posição. O confronto direto entre dois dos times mais bem colocados do campeonato aumenta ainda mais o peso do resultado para ambas as equipes.

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