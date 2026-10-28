Carabao Cup - Rodada 4 28 de out. de 2026 - 15:30 Etihad Stadium

Como assistir Manchester City x Brighton online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Manchester City terá Enzo Maresca no comando técnico para este confronto da Copa Carabao. Não há informações confirmadas sobre escalação provável, desfalques por lesão ou suspensões no momento, e atualizações serão adicionadas conforme a partida se aproxima.

No Brighton, Fabian Hurzeler assume o banco de reservas. Da mesma forma, detalhes sobre o time provável e possíveis ausências ainda não foram divulgados oficialmente, e o quadro completo deve ficar mais claro nas horas anteriores ao apito inicial.

Retrospecto recente

O Manchester City chega a este duelo com um aproveitamento de duas vitórias, zero empates e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Aston Villa na Premier League, resultado que seguiu uma goleada de 5 a 1 sobre o AEK Athens na Liga dos Campeões. A equipe de Maresca também venceu o Ipswich por 3 a 2, mas perdeu para o PSG por 4 a 2 na Europa. No total, o City marcou 12 gols e sofreu 10 nesse período, uma sequência que expõe fragilidades defensivas preocupantes.

O Brighton, por sua vez, registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. A derrota mais recente foi justamente o 2 a 0 para o Liverpool na Premier League, que quebrou uma série positiva iniciada com o expressivo 5 a 0 sobre o Crystal Palace. Os Seagulls também venceram o FK Kauno Zalgiris por 4 a 0 na Conference League e o Sunderland por 2 a 0 fora de casa, acumulando 11 gols marcados e dois sofridos antes do jogo em Anfield.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas equipes aconteceu em janeiro de 2026, quando Manchester City e Brighton empataram por 1 a 1 na Premier League, no Etihad Stadium. Olhando para os últimos cinco encontros, o Brighton leva vantagem, com duas vitórias contra uma do City, além de dois empates. Os Seagulls venceram por 2 a 1 tanto em agosto de 2025 quanto em novembro de 2024, enquanto o City só conseguiu superar o adversário num 4 a 0 em abril de 2024.

Classificação

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